Ура! Россия в супермиксте на чемпионате мира не проиграла Румынии. Только этому и радуемся

Все сильнейшие в строю

Биатлонный супермикст – это отражение широкой географии современного биатлона. Если в личных гонках и классических эстафетах малым биатлонным странам вроде Эстонии, Канады, Казахстана или даже Молдавии очень сложно себя проявить, то в динамичном суперспринте, где даже Бё не успевает ни у кого выиграть ногами за счёт приятной стрельбы, можно всех удивить.

Сборная России по биатлону проиграла Эстонии. Даже наш лучший биатлонист не справился! Команда на главном турнире года провела уже восемь неудачных гонок. Этот кошмар когда-нибудь завершится?

Вот удивили, например, Павлова и Елисеев, когда сенсационно выиграли Рождественскую гонку – это же было первое приятное впечатление от трудного текущего сезона. Пусть и вне зачёта.



Такого прорыва нам не хватает и в Поклюке. Нашу пару в этот раз составляли Латыпов и Павлова. Все лидеры – в сильнейших составах. Норвегия – Бё и Экхофф, Италия – Хофер и Вирер, Швеция – Самуэльссон и Эберг, Франция – Гигонна и Симон. Так что в такой компании нужно было выкладываться по-полной, чтобы выиграть первую медаль чемпионата мира.



Но, увы, на главном турнире сезона опять случился провал.

Норвежец даёт по газам

Йоханнес Бё уже на первом круге решил дать по газам и подошёл к первому огневому рубежу с небольшим отрывом. Запаса хватило, чтобы один раз перезарядиться и выскочить на трассу прямо за спиной итальянца Лукаса Хофера. Рядом были австриец Эдер, россиянин Латыпов, канадец Гоу и немец Лессер. Эта шестёрка чуть-чуть оторвалась от своих преследователей.



Увы, но по ходу второго круга Латыпов сломал палку. Пока бежал с одной, упустил пятёрку лидеров, а потом, видимо, бросился догонять, сбился с темпа и допустил три промаха. К счастью, обошёлся без дополнительных патронов, но огневой рубеж он покинул 18-м, в полуминуте от лидера.



На первой смене этапа сформировалась тройка лидеров: Австрия, Италия и Норвегия. Впрочем, все остальные были в десяти секундах – ногами в супермиксте такое можно отыграть без проблем.

Россия – почти в минуте

Шведка Ханна Эберг и отыграла: приблизилась к лидерам, чисто отстреляла и вытеснила из тройки Лизу Терезу Хаузер. Вирер и Экхофф первые два места удержали. Впрочем, лидеры не были в безопасности – целая группа преследователей была рядом. Досадно, что при этом Павлова один раз промахнулась: поднялась на 12-е место, но отставала уже на 40 секунд.

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На четвёртый рубеж Вирер и Экхофф пришли первыми. Обе рисковали, стреляли быстро, но справилась только итальянка – она сохранила своё лидерство. Норвежка разок промахнулась и пропустила вперёд австрийку и француженку. А вот России была от медалей всё дальше: ещё один промах отбросил Павлову уже на минуту от Вирер. До пьедестала – почти 50 секунд. Много.

Напряжённая борьба с Румынией

На третьем этапе дуэль Италии и Норвегии продолжилась. Но Йоханнес Бё в ней был разгромлен: на очередном рубеже он допустил три промаха и на 20 секунд отстал от Хофера. Но поскольку и сам Лукас промазал, к нему подобрался француз Гигонна. Швеция, Австрия и Украина – рядом.



Латыпов же допустил ещё два промаха. Россия боролась с Румынией за 11-е место.

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На втором круге этапа ситуация не изменилась. Хофер и Гигонна подошли к «стойке» первыми, но если итальянец промазал разок, то француз был безупречен. Франция – первая, Италия – вторая, Швеция – третья. Дальше – Украина и Норвегия. Все остальные уже совсем далеко.



У Латыпова же продолжилась ожесточённая борьба с румыном. Буту, к счастью, удалось опередить на три секунды даже после двух промахов. До лидеров было практически полторы минуты.

Вирер задрожала

Борьбу за золото на последнем этапе гонки повели Вирер и Симон. Француженка удерживала лидерство, первой начала стрелять, но допустила промах. Итальянка работала на рубеже безупречно, но преимущество было эфемерным – порядка трёх секунд. А Норвегия усилиями Тириль Экхофф вернулась в тройку и мечтала о победе – до Вирер было всего десять секунд.



Павлова старалась, торопилась, рисковала, но только добавила ещё два промаха. Россия шла 11-й, проигрывая, например, Словении, Швейцарии и Канаде. Хорошо хоть Румыния отстала.



А в борьбе за победу задрожала Вирер. Промахнулась по последней мишени и так и не смогла закрыть её тремя дополнительными патронами – это штрафной круг. На первое место вырвалась меткая Экхофф, Симон была второй, а за третье место боролись шведка Эберг и украинка Блашко.

На финише Симон показала свои шикарные спринтерские навыки, играючи ускорилась в подъём и не дала Экхофф выиграть четвёртое золото на этом чемпионате мира – у Норвегии только серебро. А шведка была заметно сильнее украинки в борьбе за третье место.



Россия – 11-я. После Эстонии, Швейцарии и Канады.



Зато Румынию победили! Ура! Только этому и радуемся.