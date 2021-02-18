Ура! Россия в супермиксте на чемпионате мира не проиграла Румынии. Только этому и радуемся

Все сильнейшие в строю
Биатлонный супермикст – это отражение широкой географии современного биатлона. Если в личных гонках и классических эстафетах малым биатлонным странам вроде Эстонии, Канады, Казахстана или даже Молдавии очень сложно себя проявить, то в динамичном суперспринте, где даже Бё не успевает ни у кого выиграть ногами за счёт приятной стрельбы, можно всех удивить.
Вот удивили, например, Павлова и Елисеев, когда сенсационно выиграли Рождественскую гонку – это же было первое приятное впечатление от трудного текущего сезона. Пусть и вне зачёта.
Такого прорыва нам не хватает и в Поклюке. Нашу пару в этот раз составляли Латыпов и Павлова. Все лидеры – в сильнейших составах. Норвегия – Бё и Экхофф, Италия – Хофер и Вирер, Швеция – Самуэльссон и Эберг, Франция – Гигонна и Симон. Так что в такой компании нужно было выкладываться по-полной, чтобы выиграть первую медаль чемпионата мира.
Но, увы, на главном турнире сезона опять случился провал.
Норвежец даёт по газам
Йоханнес Бё уже на первом круге решил дать по газам и подошёл к первому огневому рубежу с небольшим отрывом. Запаса хватило, чтобы один раз перезарядиться и выскочить на трассу прямо за спиной итальянца Лукаса Хофера. Рядом были австриец Эдер, россиянин Латыпов, канадец Гоу и немец Лессер. Эта шестёрка чуть-чуть оторвалась от своих преследователей.
Увы, но по ходу второго круга Латыпов сломал палку. Пока бежал с одной, упустил пятёрку лидеров, а потом, видимо, бросился догонять, сбился с темпа и допустил три промаха. К счастью, обошёлся без дополнительных патронов, но огневой рубеж он покинул 18-м, в полуминуте от лидера.
На первой смене этапа сформировалась тройка лидеров: Австрия, Италия и Норвегия. Впрочем, все остальные были в десяти секундах – ногами в супермиксте такое можно отыграть без проблем.
Россия – почти в минуте
Шведка Ханна Эберг и отыграла: приблизилась к лидерам, чисто отстреляла и вытеснила из тройки Лизу Терезу Хаузер. Вирер и Экхофф первые два места удержали. Впрочем, лидеры не были в безопасности – целая группа преследователей была рядом. Досадно, что при этом Павлова один раз промахнулась: поднялась на 12-е место, но отставала уже на 40 секунд.
На четвёртый рубеж Вирер и Экхофф пришли первыми. Обе рисковали, стреляли быстро, но справилась только итальянка – она сохранила своё лидерство. Норвежка разок промахнулась и пропустила вперёд австрийку и француженку. А вот России была от медалей всё дальше: ещё один промах отбросил Павлову уже на минуту от Вирер. До пьедестала – почти 50 секунд. Много.
Напряжённая борьба с Румынией
На третьем этапе дуэль Италии и Норвегии продолжилась. Но Йоханнес Бё в ней был разгромлен: на очередном рубеже он допустил три промаха и на 20 секунд отстал от Хофера. Но поскольку и сам Лукас промазал, к нему подобрался француз Гигонна. Швеция, Австрия и Украина – рядом.
Латыпов же допустил ещё два промаха. Россия боролась с Румынией за 11-е место.
На втором круге этапа ситуация не изменилась. Хофер и Гигонна подошли к «стойке» первыми, но если итальянец промазал разок, то француз был безупречен. Франция – первая, Италия – вторая, Швеция – третья. Дальше – Украина и Норвегия. Все остальные уже совсем далеко.
У Латыпова же продолжилась ожесточённая борьба с румыном. Буту, к счастью, удалось опередить на три секунды даже после двух промахов. До лидеров было практически полторы минуты.
Вирер задрожала
Борьбу за золото на последнем этапе гонки повели Вирер и Симон. Француженка удерживала лидерство, первой начала стрелять, но допустила промах. Итальянка работала на рубеже безупречно, но преимущество было эфемерным – порядка трёх секунд. А Норвегия усилиями Тириль Экхофф вернулась в тройку и мечтала о победе – до Вирер было всего десять секунд.
Павлова старалась, торопилась, рисковала, но только добавила ещё два промаха. Россия шла 11-й, проигрывая, например, Словении, Швейцарии и Канаде. Хорошо хоть Румыния отстала.
А в борьбе за победу задрожала Вирер. Промахнулась по последней мишени и так и не смогла закрыть её тремя дополнительными патронами – это штрафной круг. На первое место вырвалась меткая Экхофф, Симон была второй, а за третье место боролись шведка Эберг и украинка Блашко.
На финише Симон показала свои шикарные спринтерские навыки, играючи ускорилась в подъём и не дала Экхофф выиграть четвёртое золото на этом чемпионате мира – у Норвегии только серебро. А шведка была заметно сильнее украинки в борьбе за третье место.
Россия – 11-я. После Эстонии, Швейцарии и Канады.
Зато Румынию победили! Ура! Только этому и радуемся.
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