«Рано нашим с эстонскими монстрами бороться». Над сборной России по биатлону уже смеются

Смех часто является защитной реакцией человека на неприятные события. Чемпионат мира по биатлону как раз стал таким событием для болельщиков сборной России. Даже в сингл-миксте вроде бы отдохнувшие Латыпов и Павлова выступили очень плохо, заняв 11-е место.

Наши спортсмены уже так измучили всех своими бесконечными провалами, что любители биатлона уже открыто смеются над сборной России. И надо сказать, что юмор у читателей «Чемпионата» подчас ярче и точнее, чем выступления россиян в Поклюке.

Ура! Россия в супермиксте на чемпионате мира не проиграла Румынии. Только этому и радуемся Зато Эстония, Швейцария и Канада впереди. Очередная провальная гонка нашей сборной на главном турнире сезона.

«Рановато нашим с эстонскими монстрами бороться»

Безусловно, многие болельщики обратили внимание на то, как неудачно Евгения Павлова провела последний круг гонки. С рубежа она уходила с небольшим перевесом над эстонкой Йоханной Талихярм, а на финише умудрилась проиграть ей более 10 секунд. Всё можно понять, но такой коллапс на коротеньком круге сингл-микста – это ужас с точки зрения фанатов.



«Павлова мега-мощный финиш выдала. Уходила на 2 секунды впереди эстонки, приехала на 11 секунд позже. Сильно», – констатировал 44starfall44.



«Да, рановато нашим с эстонскими монстрами бороться», – иронизирует assurbanipal.



«Канаде и Эстонии проиграли. Уволить всех и по домам», – призывает volodimirv.



«Отличная гонка! Мы до последнего боролись, не побоюсь этого слова, сражались с Эстонией за 10-е место. Ура, товарищи! Жаль, что уступили, но это было великое сражение!» – смеётся над выступлением российской команды nikitin1978.

Сборная России по биатлону проиграла Эстонии. Даже наш лучший биатлонист не справился! Команда на главном турнире года провела уже восемь неудачных гонок. Этот кошмар когда-нибудь завершится?

«Побед нет, но вы держитесь»

От борьбы с Эстонией за почётное место в топ-10 болельщики перешли к более глобальной теме неудачи сборной России на этом чемпионате мира. И тут юмора было хоть отбавляй.



«На этом чемпионате мира нам поможет только его окончание», – подметил and23350.



«В нашем биатлонном болоте всё стабильно. Аминь», – молится 16letpozora.



«Побед нет, но вы держитесь», – отсылает к известному высказыванию partisan-pro.

«Вышел Эдик из тумана, а там Павлова, ну и пошли в лес по грибы!!! Так началась история сборной по биатлону!!!» – фантазирует redarmi67.



«А я, наивный, думал только в хоккее от Канады отстаём», – сделал вывод vperekladinu.



«Видимо, нужно, чтобы Губерниев пообещал ещё что-нибудь съесть. Иначе так и будет Россия без медалей», – даёт дельный совет по спасению чемпионата мира echo2019.

«Скорее бы уже начался лыжным ЧМ»

Но не только юмором болельщики пытались перекрыть неудачу сборной России. Одни хотят понять, что происходит. Другие мечтают о том, чтобы всё это поскорее кончилось.



«Самое главное, про что ещё многие забыли, это то, что Павлова и Латыпов пропускали индивидуальную гонку с 4-мя рубежами, на тяжёлой трассе, якобы готовились, копили силы, в то время, как все остальные сегодняшние бежали. Те же эстонки и канадки, и то они умудрились быстрее пройти», – напоминает всем extra3cd545a454value.



«Ну что, Эдик, наш снайпер? «Почему его нет в индивидуалке?» – кричал Губер. Ну да, как раз с такой стрельбой в такую гонку такие стрелки и нужны… Про Павлову даже не хочется говорить. Короче, никаких медалей в эстафетах не будет, в масс-старте тем более», – полагает tim27.

Кто побежит за сборную России в женской эстафете на чемпионате мира. Есть три варианта С тремя этапами, похоже, всё понятно. Но тренерам ещё придётся поломать голову.

«Россия ходом на 17-м месте, проиграли Болгарии, Финляндии, Канаде, Эстонии, Словакии, Чехии. Это занавес», – сокрушается extra3cd545a454value.



«А сколько было до этого разговоров про сингл-микст, как готовили Эдика к этому, какие были надежды… И всё рухнуло», – с сожалением отмечает 4690.



«Скорее бы уже начался лыжным ЧМ. Все устали от этого кошмара», – заключает qazan17.