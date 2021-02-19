Кто-то всерьёз думал, что наши биатлонисты всех порвут? Хватит уже стыдить сборную России!

Восемь гонок. Ноль медалей. Всего два попадания в топ-6. Таковы результаты сборной России на чемпионате мира – 2021 по биатлону в Поклюке, до окончания которого остались всего две эстафеты и два масс-старта. Выступление крайне неудачное, тут спорить не с чем. Но давайте признаем: разве от сборной России ждали россыпь медалей? Кто-то всерьёз думал, что наша команда всех порвёт?

К этому не было ни малейших предпосылок, если брать весь сезон. Всплеск в Антхольце – не показатель. Это отдельное выступление на отдельно взятом этапе. Да, уровень нашей сборной в целом, наверное, чуть выше того, что команда показывает на главном старте сезона. И в подводке к этому старту были сделаны ошибки.

Эти ошибки нужно разобрать и проанализировать, понять, что именно было не так. Только не опираться при этом на эмоциональные интервью, которые даются сразу после неудачных гонок. Есть более объективные показатели для анализа. Чемпионат мира стал отражением того, что происходило по ходу всего сезона. Не бывает в спорте так, что весь сезон спортсмены выступают на среднем уровне, а на главном старте вдруг бегут.

Ярошенко: когда была сильнейшая сборная России, никто не додумался уйти на самоподготовку

Были уже в нашем биатлоне объяснения неудач (мы готовимся к главному старту), которые превращались в мемы. Сейчас, к счастью, такого нет. То, что сейчас показывает сборная России, отражение работы прошлых лет. Тут и допинговые нарушения, и чехарда с тренерами, и метания в стратегии и тактике подготовки.

Разве кто-то сейчас вспоминает, что мужская сборная в прошлом сезоне выполняла объёмы, которые характерны для юношеского спорта? И это не могло не сказаться на сезоне нынешнем. Или кто-то говорит о неоплаченных долгах, из-за которых с СБР сейчас отказываются работать гостиницы в том же Антхольце?

Наша сборная просто постепенно превратилась в середняка. Команда способна на отдельные всплески, но не на стабильно высокие результаты. Чтобы это переломить, важно уметь терпеть, а не громко орать про то, как хорошо было в прошлом. Из-за того, что так хорошо было в прошлом, наш биатлон сейчас в такой яме. Терпеть важно всем – руководству СБР, тренерам, спортсменам. А у нас в России очень любят плясать на костях и тут же назначать виноватых.

Болельщики – отдельная категория. Им терпеть не нужно. Они реагируют на то, что происходит в конкретные момент времени. Им не нужно вдаваться в детали, чтобы выплеснуть свои эмоции. И это можно понять и принять. Как только результаты станут выше, настроение болельщиков тут же изменится.

«Рано нашим с эстонскими монстрами бороться». Над сборной России по биатлону уже смеются Губерниеву советуют вновь дать обещание что-нибудь съесть, чтобы спасти этот чемпионат мира.

Но как, интересно, будут смотреть в глаза коллегам «эксперты», упражняющиеся в остроумии? Ведь выступление команды – не позор. Провал, но не позор. Позор – это слова тех самых «экспертов», смешавших спортсменов и тренеров с грязью.

Под таким давлением не выступает ни одна сборная в мире. Ни одна. Никто так не гнобит своих же спортсменов, как мы. У сборной Германии тоже сплошные неудачи в Поклюке, если вынести за скобки выступление ветерана Арнда Пайффера в индивидуальной гонке, и что? Свен Фишер, Франк Люк и прочие легенды биатлона уничтожают свою команду? Критика раздаётся и в адрес немцев, но без оскорблений.

«Одни тренеры болваны, да?» Тренер сборной России по биатлону прямо ответил критикам Валерий Польховский заверил, что команда идёт своим путём.

Слова о том, чтобы дотерпеть до светлого будущего, раздаются каждый год. Но разве нам остаётся что-то другое? Это наша команда. Другой просто нет. Хватит уже стыдить свою команду, снова и снова показывая ей на её же поражения. Лучше поддержите в трудный момент.

Слова о том, чтобы дотерпеть до светлого будущего, раздаются каждый год. Но разве нам остаётся что-то другое? Это наша команда. Другой просто нет. Хватит уже её гнобить – лучше поддержать в трудный момент.

Все команды, даже великие и легендарные, переживают сложные периоды. Если в эти моменты ещё и подбросить дров в топку, то восстановление только затянется. Никто и не говорит, что сборную России нельзя критиковать. Но критика и унижение – разные вещи.