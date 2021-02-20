«Мы чемпионы мира! И это фантастика». Как Шипулин вырвал у Фуркада золото в эстафете

К сожалению, чемпионат мира по биатлону положительных эмоций россиянам практически не приносит. Пока одно поражение сменяет другое, нам только и остаётся, что оглядываться на былые достижения. К счастью, в истории нашего биатлона полно героических триумфов. В спецпроекте «Наши на рубеже» вспоминаем самые фееричные победы наших биатлонистов.

Злой рок преследовал наших биатлонистов с 2008 года. После триумфа Черезова, Круглова, Ярошенко и Чудова в Эстерсунде мужская сборная России девять лет сидела без побед в эстафетах на чемпионатах мира. Наша команда была одной из самых сильных в мире, но на протяжении нескольких лет неизменно уступала на главном старте сезона. Надежда на яркие триумфы постепенно иссякала, но в 2017 году наша сборная всё-таки преподнесла нам сюрприз. И эта победа затмила все те разочарования, которые сопровождали нас долгие годы.



Тренерский штаб сформировал самый оптимальный состав на мужскую эстафету из Волкова, Цветкова, Бабикова и Шипулина. России нужно было очень нужно победить, но никакой уверенности в триумфе быть не могло. Таким составом в эстафете наша сборная соревновалась впервые.

С седьмого места в лидеры

Снайпер-забойщик Алексей Волков бодро начал гонку, лидируя большую часть первого круга. В последний подъём перед стрельбищем он активно не полез, а затем совершил досадный промах. Основные конкуренты в это время уже отправились на дистанцию.



Ко второй стрельбе Волков пришёл 13-м. Он вновь потянулся за дополнительным патроном, но из-за многочисленных промахов лидеров отправился на дистанцию восьмым. Алексей шёл с хорошей скоростью и передал эстафету седьмым с 20-секундным отставанием от лидирующей Германии.



Принявшему эстафету Максиму Цветкову предстояло сократить отставание, полученное Волковым. Биатлонист бросился в погоню и за полтора километра смог отыграть сразу семь секунд. А безупречная стрельба на «лёжке» закрепила Максима в шестёрке лучших с отставанием в 2,4 секунды. После чистой «стойки» Цветков вывел Россию на одну из лидирующих позиций и передал эстафету четвёртым. Впереди были только Франция, Италия и Украина.

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Антон Бабиков перед своей первой стрельбой ускорился, оставил украинца у себя за спиной и вывел команду на третье место. Безупречная работа на «лёжке» позволила биатлонисту покинуть огневой рубеж первым, но прямо за ним следовал австриец. На «стойке» Бабиков отстрелял идеально, ушёл на последний круг первым и только упрочил лидерство. Спортсмен отдал все свои силы в гонке.

Решающая битва Шипулина и Фуркада

Антону Шипулину оставалось только довести дело до победы. Россиянин отправился на дистанцию первым, прямо за его спиной был австриец Ландертингер, а в 10 секундах Фуркад и Шемпп. Антон и Мартен идеально отработали на «лёжке», но россиянин был быстрее на 10 секунд.



Шипулин первым начал последнюю стрельбу, но промахнулся, в то время как Фуркад делал всё быстро и чётко. Разрыв между соперниками испарился. Вся гонка мгновенно превратилась в дуэль Шипулина и Фуркада. Казалось, француз был в такой форме, что мог догнать и обогнать кого угодно. Но не Шипулина! Антон с каждым метром отдалялся от француза и вырвал-таки у него золото, не доводя дело до разборок на финишной прямой. На эту самую прямую он выехал с таким большим запасом, что смог позволить себе взять в руки флаг и пересечь черту с ним в руке.

Антон Шипулин финиширует с флагом Фото: РИА Новости

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«Это, уважаемые друзья, золотая победная гонка для нас. Господи боже мой, мы сегодня первые! Мы чемпионы мира и это фантастика! Победа! Наша взяла! Фуркад второй и я вас с этим поздравляю. Невероятная гонка, мы победили! Я сейчас умру», — кричал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Цыплят по осени считают»

Сразу после триумфа четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в прямом эфире подарил Шипулину свою легендарную шубу. Но биатлонист не стал раздевать ветерана и пообещал принять подарок потом. Антон радовался победе команды и не скрывал эмоций:



«Ребята молодцы, меня очень порадовали. Команда отработала супер. Очень сильно волновался, прям как никогда. В такую ситуацию попадал только раз. Очень редко когда приходилось стартовать первым, не догонять.



Я благодарен нашей команде, что сегодня смогла настроиться и показать максимум. Мы наконец-то стали чемпионами мира, ещё одна моя мечта осуществилась, и за это спасибо моей команде».



Вместе с Антоном радовалась и вся страна. Триумфа в мужской эстафете на чемпионате мира Россия не видела с 2008 года, а медали — с 2011.



«Заслуженная и выстраданная победа. Пусть все знают одно правило: цыплят по осени считают!» – на радостях заявлял президент СБР Александр Кравцов.

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Неправильный гимн

Финальной точкой феерического соревнования стало награждение. Организаторы перепутали гимн России, включив Патриотическую песню Глинки. Биатлонисты стояли на пьедестале в недоумении и не понимали, что делать. Как признавался позже Шипулин, эта ошибка обидела их команду. Болельщики начали свистеть, а соперники перешёптываться. Спасти ситуацию вызвался Дмитрий Губерниев. Комментатор вышел на сцену, добыл микрофон и предложил спортсменам спеть а капелла. Биатлонисты с радостью согласились и начали хором распевать слова гимна. А после того, как они закончили, организаторы включили правильную версию и извинились.

Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Алексей Волков и Дмитрий Губерниев Фото: РИА Новости

Даже несмотря на неприятный инцидент, наши биатлонисты смогли выкрутиться и заставили нас ещё больше ими гордиться. Как же хочется, чтобы эти эмоции повторились!