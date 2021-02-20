Кошмар. Женская сборная России повторила худший результат в истории чемпионатов мира

Даже без штрафного круга наша команда была бы очень и очень далеко.

От женской эстафеты на провальном для сборной России чемпионате мира в Поклюке болельщики, конечно, ждали чуда. Такого, чтобы окупить все страдания на этом сложном турнире. Такого, чтобы забыть, как всё плохо было в первых восьми гонках. Такого, чтобы порадоваться наконец.



Не дождались.

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В схватке сильнейших тренеры приняли решение довариться Евгении Павловой, Татьяне Акимовой, Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой. Пожалуй, это лучший состав, который мог бы быть. Но наша команда в очередной раз оказалась абсолютно беспомощной на фоне конкурентов. Борьба за высокие места для сборной России завершилась уже на втором этапе эстафеты. А в итоге всё пришло к повторению худшего результата в истории чемпионатов мира. Да уж.

Павлова – среди лидеров!

На первом круге всё прошло хорошо. Евгения Павлова подошла на огневой рубеж с небольшим отставанием от лидеров, но отработала шикарно. Россия мгновенно взлетела на третье место, следом за итальянкой Витоцци и немкой Хинц. Но говорить о каком-то серьёзном продвижении было, конечно, рано: в 15 секундах за лидером по дистанции мчали 15 команд.

Кто побежит за сборную России в женской эстафете на чемпионате мира. Есть три варианта С тремя этапами, похоже, всё понятно. Но тренерам ещё придётся поломать голову.

По ходу второго круга Павлова чуть отстала от Витоцци, опустилась на шестое место, но всё было близко, и главное было точно отстрелять. И Женя проявила себя великолепно! Пять точных выстрелов вывели её на второе место! Да, до Италии было аж 17 секунд, но Витоцци на первом этапе итальянской эстафеты была просто неподражаема – и очень быстра, и точна.

Акимова – на круг

Но скорости, чтобы Павловой катастрофически не хватало. Евгения опустилась со второго места на седьмое, пропустив вперёд Норвегию, Германию, Украину, Францию и даже Болгарию. Акимовой нужно было начинать гонку почти в 40 секундах от Италии и почти в 20 – от борьбы за серебро.



Татьяна за счёт чистой скорости приблизиться к лидерам не смогла, зато разом отбила десять секунд у вырвавшейся вперёд норвежки Тириль Экхофф за счёт чистой стрельбы. Россия шла на девятом месте, но в плотной группе из шести команд. Четвёртое место было совсем рядом. Ну а, чтобы врываться в тройку, нужно было ждать ошибок от норвежки, француженки или украинки.

Кто-то всерьёз думал, что наши биатлонисты всех порвут? Хватит уже стыдить сборную России! Ругать команду в период неудач проще всего. А ещё – начать искать виноватых. Давайте просто поддержим спортсменов и тренеров.

И эти ошибки были: вся тройка лидеров доставала дополнительные патроны. Но, увы, и Акимова не справилась. Стреляла медленно, но всё равно оставила одну мишень незакрытой. На круг.

Кошмар

Для сборной России борьба за высокие места закончилась. Татьяна вернулась на дистанцию 15-й, более чем в полутора минутах от Норвегии. Да и ото всех остальных тоже очень далеко. Но дальше стало только хуже: за третий круг Акимова проиграла лидерам ещё почти 30 секунд. Даже без штрафного круга сборная России была бы очень и очень далеко от лидеров. Кошмар!

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Что касается лидеров, то там Тириль Экхофф предсказуемо доминировала: подарила Иде Льен 25 секунде преимущества перед сборными Беларуси, Украины и Польши. Совсем недалеко была и Франция, но все остальные команды отставали от лидера уже больше чем на минуту.



Светлана Миронова на третьем этапе эстафеты проявила себя неплохо. Пару раз промахнулась, чуть-чуть отыграла ногами. Но глобально ситуация никак не изменилась: да, наша команда ворвалась в топ-10, но от борьбы за высокие места она была невероятно далеко.

Худший результат в истории

По ходу третьего этапа украинка Блашко, белоруска Сола, норвежка Льен и полячка Жук, хоть и менялись местами, но сохраняли лидирующий квартет. Француженка Клоэ Шевалье на некотором отдалении шла пятой. Впрочем, шансы на медали вернули себе также немки и шведки.



А на четвёртом этапе разгулявшийся на стрельбище ветер мог породить драму: Рёйселанд едва не зашла на штрафной круг и пропустила вперёд Елену Пидгрушную. Польша и Беларусь остались в четвёрке, но их уже поджимали немка Пройс и шведка Эберг. Борьба обещала быть яркой!

Но Рёйселанд всё-таки не позволила себя обойти: ушла со «стойки» первой и отстояла золото. А за серебро красивую схватку провели Германия и Украина. Казалось, Пидгрушная смогла оторваться, но Пройс из последних сил зацепилась за соперницу и обогнала её в финишном створе.



Кайшева в самом начале четвёртого этапа встретила Доротею Вирер, пропустила её вперёд и дальше бежала в гордом одиночестве. На 11-м месте. Это повторение худшего результата в женских эстафетах на чемпионатах мира. Такой же провал был только в 2016 году.