Выстрадали медаль. Россию всё-таки прорвало в эстафете на чемпионате мира по биатлону!

Безнадёжность. Опустошение. Это лишь самые мягкие слова, которыми можно описать то, что происходило в первых девяти гонках чемпионата мира по биатлону в Поклюке. А ведь всего несколько недель назад наши биатлонисты выиграли две золотые медали на этапе Кубка мира в Антхольце. После такого от мужской эстафеты совершенно не было понятно, чего ждать. Вроде бы, ждать чего-то и надо было, но эмоции притупились.
Тренерский штаб выбрал следующий состав на гонку – Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов в роли финишёра. Евгения Гараничева, который неплохо проявил себя в индивидуальной гонке, уже отправили домой. В бронзового призёра сочинской Олимпиады уже не верят, ссылаясь на его многочисленные провалы как раз в эстафетах.
Халили собрался и справился с первым этапом
Первый этап эстафеты тренеры доверили дебютанту Кариму Халили, который прошёл индивидуальную гонку без промахов и занял шестое место – лучшее для мужской сборной России на мировом первенстве. Карим начал отлично и на первом круге держался на третьем месте следом за норвежцем Легрейдом и французом Гигонна. И тот, и другой уже обзавелись золотыми наградами на этом чемпионате мира.
К сожалению, такой темп был слишком высоким для Халили, который допустил сразу два промаха на лёжке. А ведь до этого россиянин ни разу не ошибался на огневом рубеже в Поклюке. Отставание составляло уже более 20 секунд. Единственным шансом было зацепиться за шведа Пепе Фемлинга и вместе с ним догонять соперников. Однако швед не сильно гнал вперёд, впрочем, как и Карим. Так что проигрыш России превышал пол минуты.
Надо отдать должное Халили, который собрался и блестяще расправился со всеми мишенями на стойке и переместил нашу команду из конца второго десятка на 11-е место. Отставание, правда, не уменьшалось и составляло всё те же 30 секунд. Карим по юниорам славился хорошим последним кругом.
Вот и на взрослом уровне Халили классно прошёл заключительные километры и отыграл ещё три позиции, передав эстафету Матвею Елисееву на восьмой позиции с отставанием в 36 секунд. Молодой россиянин справился со своим этапом, это можно сказать совершенно точно.
Тренеры угадали и с Елисеевым!
Матвей начал очень аккуратно и на первый километрах проиграл девять секунд Тарьей Бё, который бежал за Норвегию на втором этапе. Елисеев не в первый раз пробует другой подход, начиная не слишком быстро, но оставляя силы на заключительный круг.
Тактика сработала по крайней мере на стрельбе из положения лёжа, где россиянин закрыл все мишени и переместил команду на седьмое место. До медали было всего 20 секунд – вполне рабочее отставание. Пока ничего страшного не происходило, мы оставались в борьбе за первую медаль на турнире.
На второй стрельбе мазали абсолютно все лидеры. Бё и Хофер кое как закрыли мишени с помощью трёх дополнительных патронов, а Фийон Майе и вовсе ушёл на штрафной круг. На этом фоне стрельбе Елисеева с всего одним дополнительным патроном выглядела практически эталонной. Это позволило России выйти уже на шестое место, а отставание сократилось до 30 секунд. Медали была на расстоянии одного выстрела.
Было очень боязно за последний круг Елисеева. Сколько раз Матвей не справился с заключительными километрами, не сосчитать. Но тут россиянин всё сделал просто замечательно и вытащил Россию уже на пятое место! Отличный этап Елисеева. Теперь уже можно было признать, что тренерский штаб угадал и с Матвеем, и с Каримом.
Логинов вывел Россию на третье место!
Дальше дело было Логиновым и Латыповым. Их места в эстафетном составе не подвергались вообще никаким сомнениям. Третий этап доверили чемпиону мира-2020. У Саши в Поклюке не получалось примерно ничего, но часто бывает так, что в командной гонке всё поменяется кардинально. И Логинов справился с первой стрельбой. Медаль буквально маячила на горизонте, оставалось совсем чуть-чуть до третьего места, на котором располагалась команда Украины.
Да и итальянцы, находившиеся на втором месте, не выглядели соперником, которого невозможно было бы догнать. Главное, что позади были Франция, Швеция и Германия. С лидирующими норвежцами объективно бороться было крайне сложно.
На стойке Логинов палил как из автомата, но оставил одну незакрытую мишень. Быстрая перезарядка, попадание, и вот уже Россия на третьем месте! Впереди были только Норвегия и Украина. Италия ушла на штрафной круг, а Франция и Швеция вновь не сумели сработать чисто на рубеже. Германия уже была более чем в минуте позади России.
На последнем круге Логинов не только удержал место в тройке, но и приблизился к Украине. До второго места было всего 10 секунд. Неужели вот она, первая медаль чемпионата мира-2021?
Есть первая медаль чемпионата мира!
Всё должно было решиться на четвёртом этапе, на котором Россию представлял Эдуард Латыпов – наш новый финишёр, выигравший для страны смешанную эстафету в Оберхофе и вытянувший команду к бронзе в классической эстафете в Антхольце. Латыпов быстро догнал украинца Дудченко и на лёжку приехал уже вторым. А потом быстро и точно расстрелял все мишени на рубеже.
Норвегия была почти в минуте впереди, но все остальные то сильно позади. Франция, Швеция и Италия проигрывали 25 секунд, то есть у Латыпова был запас в два дополнительных патрона перед заключительной стрельбой. Эдуард использовал один и убежал вторым с рубежа. Вот она, медаль!
К сожалению, на заключительных километрах россиянин пропустил вперёд Себастиана Самуэльссона, но бронза от России никуда не делась. Есть первая награда страны на этом чемпионате мира. Такая нужная и такая выстраданная.
- 20 февраля 2021
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