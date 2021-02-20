В российском биатлоне новый герой. Латыпов добыл для России медаль третий раз в сезоне!

Эдуард Латыпов отдал все силы на финише мужской эстафеты на чемпионате мира – 2021 по биатлону в Поклюке. Он не сумел побороться со шведом Себастианом Самуэльссоном за серебро, но не подпустил никого из соперников в борьбе за бронзовую награду. Уже третий раз в сезоне финиш Латыпова принёс сборной России медаль. Теперь – на чемпионате мира.
И после этого про него говорят – еле ноги унёс от француза. Не бред ли?
Но кто перед началом сезона верил в то, что Эдуард Латыпов сможет выйти на мировой уровень? Более того, кто верил в это после начала сезона, когда у него не получалась стрельба, когда даже старший тренер мужской сборной Юрий Каминский постоянно говорил о том, что спортсмену не удаётся найти баланс между скоростью и стрельбой.
Но именно Латыпов помог нашей сборной прервать рекордную безмедальную серию на этапе Кубка мира в Оберхофе. Тренеры доверили ему последний этап в смешанной эстафете, и Эдуард в битве с французом Кентеном Фийоном-Майе и норвежцем Стурлой Холмом Легрейдом оказался сильнее, выиграл финишную разборку и принёс стране яркую победу.
Ровно через две недели уже в Антхольце Латыпов, вновь бежавший последний этап, только не в смешанной, а уже в классической эстафете, на финише красиво разобрался с немцем Бенедиктом Доллем и принёс команде бронзовую медаль. Эмоции тогда просто переполняли команду.
И вот Латыпов вновь был финишёром, и вновь на своём четвёртом этапе принёс команде бронзу. Но уже не на этапе Кубка мира, а на чемпионате мира. Он сделал всё чётко и грамотно. Эдуард получил эстафету третьим и финишировал третьим. Абсолютно без сил.
Был шанс на серебро? Возможно. Не будь в такой шикарной форме швед Себастиан Самуэльссон. Он убежал от россиянина на первом же подъёме заключительного отрезка дистанции. Но никто другой к Латыпову подобраться не сумел. Один дополнительный патрон на двух рубежах – отличный показатель.
И говорить, как это сделал двукратный олимпийский чемпион (в эстафетах) Дмитрий Васильев, что Латыпов едва унёс ноги от француза Эмильена Жаклена, это просто бред.
Лучше порадоваться тому, что у сборной России появился надёжный финишёр, который заставил вспомнить Антона Шипулина. Латыпову пока не хватает опыта крупнейших турниров, но всё придёт.
А вообще, хочется отметить всю команду. Карим Халили очень надёжно отработал на первом этапе для дебютанта, Матвей Елисеев и Александр Логинов провели лучшую гонку на чемпионате мира, а Латыпов – про него уже всё написано. Спасибо, парни.
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