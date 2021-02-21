Россия – на последнем месте в медальном зачёте ЧМ по биатлону. Хотя могло быть и хуже

Последняя гонка чемпионата мира должна была дать окончательный ответ на то, как выступила сборная России в Поклюке. Если бы случилась медаль в мужском масс-старте, то турнир можно было бы назвать не таким уж и плохим для нашей команды. В ином случае одна бронза в эстафете – откровенно слабый результат. Антирекорд 2016 года Россия всё же не повторила, тогда мы не выиграли вообще ни одной награды. Но и радоваться нынешним показателям не приходилось.

ЧМ по биатлону кончился, и слава богу. А дальше лыжные гонки – там-то Россия всех порвёт! Масс-старты в Поклюке завершились для российской команды так же, как и все предыдущие гонки, кроме мужской эстафеты. Без медалей.

Латыпов и Логинов дали надежду

Тем не менее в масс-старт в Поклюке пробились сразу четверо россиян. Это в принципе отличный результат, учитывая, как в целом выступала Россия. Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили хотели хлопнуть дверью и порадовать напоследок настрадавшихся российских болельщиков.



После первого рубежа Логинов и Латыпов сохраняли шансы на хороший результат. Оба отработали чисто на «лёжке» и держались в пределах 10 секунд от лидеров. А вот Елисеев и Халили допустили по одному промаху и, по сути, вычеркнули себя из числа претендентов на медали. Матвею и Кариму необходимо было стрелять на ноль, чтобы претендовать на высокое место.

Латыпов мазал, но бежал

Второй рубеж стал проблемой для Логинова и Латыпова. Оба промахнулись по одному разу. Александр при этом и на лыжне был не слишком быстр. А вот Эдуард практически летел по трассе на этом отрезке масс-старта. Между двумя россиянами было практически 20 секунд перед второй «лёжкой».



На третьем рубеже Логинов отработал чисто и быстро. Чемпион мира 2020 года ворвался в десятку сильнейших и располагался на восьмой позиции, уступая примерно 40 секунд лидеру. Вполне рабочее отставание с учётом коварного стрельбища в Поклюке. На заключительной «стойке» могло случиться всё что угодно.



А вот Латыпов опять промахнулся на третьей стрельбе. Наш финишёр в эстафете выглядел очень здорово с точки зрения лыжного хода, но ошибки на рубеже сводили все усилия на нет. Хотя Эдуард всё равно претендовал на высокое место. Надо было только хорошо всё сделать на последнем рубеже.

Выстрадали медаль. Россию всё-таки прорвало в эстафете на чемпионате мира по биатлону! Нервы, переживания и долгожданное счастье. Наши биатлонисты наконец-то взяли первую награду мирового первенства в Поклюке.

Грустные итоги для России

К сожалению, запас сил у Латыпова к концу гонки закончился. Собственно, то же самое было и в эстафете, где россиянин с большим трудом добегал последние метры дистанции. Вот и тут в масс-старте Эдуард сильно сдал на последних двух кругах, несмотря на чистую стрельбу на заключительном рубеже.

А вот Логинов прибавил и финишировал на девятом месте, хотя и промахнулся ещё один раз на последней «стойке». Саша всё же завершил чемпионат мира достойной гонкой, однако вряд ли это то, на что он настраивался перед началом турнира.



Елисеев и Халили закончили гонку в топ-20, и это тоже нельзя назвать провалом. Только вот всё равно спрашивать со спортсменов и тренеров будут по количеству медалей. А их всего одна за весь чемпионат мира. Грусть и тоска. Россия – на последнем месте в медальном зачёте вместе с Украиной и Беларусью. Хотя могло быть и хуже. Хорошо, что в этот медальный зачёт мы вообще попали.