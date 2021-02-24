«У нас на чемпионате мира команды не было». Губерниев нашёл причины неудач сборной России

Дмитрий Губерниев ждал от сборной России по биатлону на чемпионате мира в Словении несколько медалей и как минимум одну золотую. Не дождался. В своей постоянной рубрике «Вы уху ели?» известный комментатор нашёл причины неудачного выступления российской команды и призвал наших биатлонистов брать пример с французов, норвежцев и шведов.



А ещё поругал Логинова и Елисеева за провальную самостоятельную подготовку и оценил возможность позвать Мартена Фуркада тренером в сборную России.

Россия – на последнем месте в медальном зачёте ЧМ по биатлону. Хотя могло быть и хуже Хорошо, что мы в этот медальный зачёт хотя бы попали.

«Единого оркестра не получилось»

«Провал был бы, если бы мы совсем ничего не выиграли. Если анализировать те места, которые мы занимали, то были третьи, пятые, шестые, седьмые, десятые позиции. Я, конечно, рассчитывал на две-три медали, среди которых будет золотая. Но всё-таки есть ощущение, что единого оркестра не получилось. Играли слишком разные мелодии. Тренеры пытались дирижировать одно, а оркестр в виде спортсменов издавал совсем другие звуки.



Я уже говорил, что старшие тренеры сборной должны продолжать работать, как бы парадоксально это ни звучало. Хотя хочу отметить и Польховского. Это именно он настоял на том, чтобы Халили бежал в эстафете. И это было совершенно правильно. Есть у меня ощущение, что старшие тренеры сборной обращают пристальное внимание прежде всего на тех спортсменов, с которыми они работают».

«У России на ЧМ-2021 команды не было»

«Мы смотрим на французов, норвежцев, шведов. Это – команды. А у нас на чемпионате мира команды, к сожалению, не было. Были какие-то надежды, открытия турнира. Тот же Латыпов показал лучший результат в карьере, Казакевич, в конце концов. В любом случае, оглядываясь назад, надо более тщательно подходить к каким-то нюансам. Есть ощущение, что мы как-то топорно сработали. Не было элемента высокой настройки.



Личные тренеры, отсутствие централизованной подготовки – всё это является проблемой. Представляете, если бы не было ковида, сейчас понаприехали бы личные тренеры. У одной Татьяны Акимовой приехали бы Кугаевский и Лопухов, приехали бы тренеры из Удмуртии, из Новосибирска, неведомые тренеры Елисеева. У Логинова никто бы не приехал, потому что он сам тренируется».

Выстрадали медаль. Россию всё-таки прорвало в эстафете на чемпионате мира по биатлону! Нервы, переживания и долгожданное счастье. Наши биатлонисты наконец-то взяли первую награду мирового первенства в Поклюке.

«Никто из мужской сборной не заслужил право готовиться самостоятельно»

«Мне вот интересно, каким образом Логинов и Елисеев сейчас получат индульгенцию на самостоятельную подготовку. Вот начнётся олимпийский сезон, они попадут в команду, и кто-то как-то их будет пристреливать, готовить, где-то что-то они будут выполнять. Это всё очень странно. Как это изменить? Очень просто. Просто взять раз и навсегда взять всех в одну команду, и привет. Тренеры несут ответственность за результат в этом случае.

Способен ли это сделать Виктор Майгуров? И да, и нет. Сейчас возникнет множество нюансов, связанных с потусторонними силами. Конечно, нужно мужество, чтобы принять такое решение. Но кто-то должен раз и навсегда это сделать. Я готов поддержать Виктора публично в этом смысле. Ни один человек из мужской команды, несмотря на бронзу в эстафете, не заслужил возможность готовиться отдельно. Попал в команду – готовься с командой. Или пусть отбираются через «Ижевскую винтовку», к примеру.



И ещё по Логинову. Когда лидер команды тренируется сам по себе, как же на него будут смотреть, расти и учиться те, кто пока ещё не лидеры команды? Как в сборной Швеции смотрели на Ханну Эберг и Себастиана Самуэльссона, сейчас вот смотрят ещё и на Мартина Понсилуому. Как во Франции смотрели на Фуркада, а теперь смотрят на Жаклена и Фийона Майе. Это тоже очень важный момент».

«Норвежцы, у которых выигрывали наши юниоры, сейчас суперзвёзды»

«На оставшихся этапах Кубка мира у нас даже не получится попробовать молодёжь. Девочки, которые могли бы быть в основной команде, у нас поехали на юниорский чемпионат мира. Это Шевченко и Гореева. Они могут приехать разве что на последний этап, а там по сути только спринт. Шевченко же вообще могла выиграть Кубок IBU и получить персональную квоту на начало следующего сезона.



В биатлоне оцениваются три чемпионата – Европа, мир и юниорский мир. У нас сейчас будет максимум внимания к юниорскому чемпионату мира. Мы должны там всё выиграть, чтобы где-то в среднем было хорошо. Потом будем рассказывать на встрече в олимпийском комитете про нелепые случайности на взрослых турнирах, которые помешали нам выиграть медали. И будем хвалиться юниорами, которые всё выиграли. Несколько лет назад юниоры, которые всё выиграли, сейчас не попадают в команду. А те норвежцы, у которых выиграли наши юниоры, Легрейд и Дале, теперь мировые суперзвёзды».

«Россия промахнулась с формой на чемпионате мира»

«Очевидно, сборная России промахнулась с формой на чемпионате мира. Если нет результата, то, конечно, промахнулись. В Антхольце у всех выигрывали, а тут ничего. Я же знаю, что не было единомыслия у триумвирата Польховский-Каминский-Шашилов.



Валерию Николаевичу хочу пожелать здоровья. Именно он советовал поставить Халили в эстафету, хотя Каминский голосовал за Бабикова, которого он гораздо лучше знает. Точно так же Шашилов выбрал Казакевич на связку спринт-пасьют. И оказался прав, раз Ирина там стала лучшей».

Отмучились. Для женской сборной России по биатлону чемпионат мира наконец-то закончился За золото в масс-старте боролась даже девушка из Латвии! А у россиянок всё, как всегда.

«И в Германии сжирают тренеров»

«Сейчас в мировом биатлоне побеждают команды. Мы видим, как французы болеют друг за друга, все на церемонию награждения приходят. А ещё я очень хотел бы отметить Геральда Хёнига, который подготовил чемпионку мира Лизу Терезу Хаузер. Его сожрали в сборной Германии.

Он вообще нашим тренерам рассказывал, что девчонки были явно против него. Его называли деспотичным, им многое не нравилось и так далее. А теперь Геральд Хёниг взял и умыл всю сборную Германии одной Лизой Терезой Хаузер. Это исключительно его заслуга, так что он имел полное право светиться от счастья. Он мне как-то рассказывал, что думал, что такое отношение к тренерам возможно только в России, а потом признался, что его и в Германии сожрали. Поэтому нам нужно создавать команду перед Олимпиадой».

«Сборной России подошёл бы Зигфрид Мазе»

«Фуркад в сборной России? Мартен на вопрос-хайп ответил очень большим хайпом. Это разговоры в пользу бедных. Какая Фуркаду сборная России? По менталитету нашей команде подошёл бы Зигфрид Мазе. Но он сейчас занят. Возможно, после Олимпиады имеет смысл его попробовать. Он всегда к нам хорошо относился, он классный специалист и очень объективный человек».

«Зачем контачить со спортсменами на ЧМ по лыжам?»

«Что касается лыжного чемпионата мира, который начинается сейчас, меня в первую очередь беспокоит здоровье наших спортсменов. Конечно, едва ли не главной темой будет работа сервис-бригад. Это будет во многом их чемпионат. В Германии небывалая жара, доходит до 20 градусов тепла. Кругом одна вода, так что я жду много случайностей из-за водного месива на дистанции. Мы прошлись, посмотрели. Это абсолютно беспрецедентные условия.



Вообще, организация на биатлоне и лыжах сильно отличается. Мы сегодня проделали огромную работу, чтобы мне банально распечатали протоколы. Слава богу, нам это сделать удалось, хотя было потрачено половина дня. В биатлоне такое невозможно, конечно.



С тренерами у нас контакт налажен. А со спортсменами зачем контачить сейчас? Тем более что мы же друг с другом никак не должны пересекаться по понятным причинам. А с Бородавко и другими тренерами мы можем где-то накоротке поговорить, перекинуться парой фраз. Этого пока будет достаточно».