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Биатлон, Кубок мира — 2020/2021, Нове-Место: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 06 марта 2021

Ульяна Кайшева, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Спринты. Кого ещё погубит коварное стрельбище? LIVE
Эстафеты в Нове-Место получились непредсказуемыми из-за постоянных драм на рубежах. Что будет в личных гонках? Онлайн-трансляция.
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2020/2021: мужчины, женщины

В субботу, 6 марта, в Нове-Место продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Во второй день этапа будут разыграны медали в женском и мужском спринтах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринтов и расскажет обо всех самых интересных событиях, окружающих гонки.

Начало женского спринта запланировано на 13:00 по московскому времени. Старт мужского спринта — в 17:40.

Live Михаил Чесалин

Слова тренера Каминского подтверждают то, что россияне могут и лучше. По мнению тренера, только Эдурад Латыпов показал свой класс. Может быть, у него и в спринте всё получится?

Каминский: Латыпов — молодец, остальные не очень отработали. Наверное, это наш максимум
09:21 Михаил Чесалин

Мужчины вчера смогли удивить в эстафете. Да, соперники помогали, допуская критические ошибки на стрельбище. Но и наши спортсмены были не идеальны, а всё равно показали лучший результат сезона!

Виртуозный камбэк сборной России в мужской эстафете. Латыпов отнял серебро у Йоханнеса Бё!
А ведь на первом этапе наша команда была на 20-м месте. Казалось, что всё потеряно.
09:20 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Мы начинаем второй день этапа Кубка мира в Чехии. Сегодня медали будут разыграны в мужском и женском спринтах. Состав нашей команды — сильнейший. Как думаете, получится у наших спортсменов приятно всех удивить после неудачи на чемпионате мира?

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