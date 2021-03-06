Эстафеты в Нове-Место получились непредсказуемыми из-за постоянных драм на рубежах. Что будет в личных гонках? Онлайн-трансляция.

Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Спринты. Кого ещё погубит коварное стрельбище? LIVE

В субботу, 6 марта, в Нове-Место продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Во второй день этапа будут разыграны медали в женском и мужском спринтах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринтов и расскажет обо всех самых интересных событиях, окружающих гонки.

Начало женского спринта запланировано на 13:00 по московскому времени. Старт мужского спринта — в 17:40.