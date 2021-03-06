Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Спринты. Кого ещё погубит коварное стрельбище? LIVE

В субботу, 6 марта, в Нове-Место продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Во второй день этапа будут разыграны медали в женском и мужском спринтах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринтов и расскажет обо всех самых интересных событиях, окружающих гонки.
Начало женского спринта запланировано на 13:00 по московскому времени. Старт мужского спринта — в 17:40.
Слова тренера Каминского подтверждают то, что россияне могут и лучше. По мнению тренера, только Эдурад Латыпов показал свой класс. Может быть, у него и в спринте всё получится?
Мужчины вчера смогли удивить в эстафете. Да, соперники помогали, допуская критические ошибки на стрельбище. Но и наши спортсмены были не идеальны, а всё равно показали лучший результат сезона!
Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Мы начинаем второй день этапа Кубка мира в Чехии. Сегодня медали будут разыграны в мужском и женском спринтах. Состав нашей команды — сильнейший. Как думаете, получится у наших спортсменов приятно всех удивить после неудачи на чемпионате мира?
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