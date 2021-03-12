Если россиянки провалят очередную гонку, то в следующем сезоне команда может потерять полную квоту. Онлайн-трансляция женского спринта.

Кубок мира по биатлону. Женский спринт. Сборная России может потерять биатлонистку. LIVE

В пятницу, 12 марта, в Нове-Место продолжится девятый этап Кубка мира по биатлону. Во второй день этапа будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Начало гонки запланировано на 19:30 по московскому времени.