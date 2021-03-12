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Биатлон, Кубок мира — 2020/2021, Нове-Место: женский спринт, онлайн-трансляция 12 марта 2021

Ульяна Кайшева, сборная России по биатлону
Александр Говоров
Кубок мира по биатлону. Женский спринт. Сборная России может потерять биатлонистку. LIVE
Если россиянки провалят очередную гонку, то в следующем сезоне команда может потерять полную квоту. Онлайн-трансляция женского спринта.
Биатлон / Кубок мира 0
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Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2020/2021: мужчины, женщины

В пятницу, 12 марта, в Нове-Место продолжится девятый этап Кубка мира по биатлону. Во второй день этапа будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Начало гонки запланировано на 19:30 по московскому времени.

Live Михаил Чесалин

Пожалуй, слова Дмитрия Губерниева недалеки от истины. Сейчас нужно принять своё положение и работать над тем, чтобы его улучшить. Или хотя бы не ухудшить до конца текущего, не самого яркого сезона.

Губерниев: мы средняя команда. Нужно это принять и пытаться сделать необходимую работу
13:14 Михаил Чесалин

Могут ли российские биатлонистки показать высокие результат? Да могут, наверное. Только на первом этапе после чемпионата мира ничего толком не получилось. Особенно показательный была эстафета.

«Так стрелять непозволительно». Россия имела шансы на медаль в эстафете, но всё упустила
Российские биатлонистки использовали 11 дополнительных патронов и сами лишили себя борьбы за пьедестал.
13:12 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем второй соревновательный день девятого этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место. Сегодня в программе соревнований — женский спринт. И сборная России в нём должна занимать высокие места, чтобы не потерять одну квоту на следующий сезон. Ну или по крайней мере надо опережать сборную Беларуси, которая подобралась к России в зачёте Кубка наций вплотную.

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