Кубок мира по биатлону. Женский спринт. Сборная России может потерять биатлонистку. LIVE

В пятницу, 12 марта, в Нове-Место продолжится девятый этап Кубка мира по биатлону. Во второй день этапа будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Начало гонки запланировано на 19:30 по московскому времени.
Пожалуй, слова Дмитрия Губерниева недалеки от истины. Сейчас нужно принять своё положение и работать над тем, чтобы его улучшить. Или хотя бы не ухудшить до конца текущего, не самого яркого сезона.
Могут ли российские биатлонистки показать высокие результат? Да могут, наверное. Только на первом этапе после чемпионата мира ничего толком не получилось. Особенно показательный была эстафета.
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем второй соревновательный день девятого этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место. Сегодня в программе соревнований — женский спринт. И сборная России в нём должна занимать высокие места, чтобы не потерять одну квоту на следующий сезон. Ну или по крайней мере надо опережать сборную Беларуси, которая подобралась к России в зачёте Кубка наций вплотную.
- 12 марта 2021
-
13:34
-
13:11
-
11:30
-
11:25
-
10:31
-
09:28
-
09:19
-
09:10
-
08:51
-
08:47
-
08:43
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
00:48
- 11 марта 2021
-
23:15
-
22:53
-
22:35
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:49
-
19:36
-
17:50
-
15:00
-
14:49
-
13:05
-
10:50
-
10:25
-
10:24
-
09:24
-
09:04