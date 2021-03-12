«Показывать такие результаты нельзя. Это ужас». Позор наших биатлонисток на Кубке мира

После чемпионата мира по биатлону наша женская сборная, кажется совсем расклеилась. В концовке сезона нужно бороться с Беларусью за пятое место в зачёте Кубка наций, а вместе с ним и полную квоту на следующий сезон. Но команд только разочаровывает.

В спринте и вовсе случился оглушительный позор. Россиянки дружно вывалились за пределы топ-40. И если бы Акимова не заняла «роскошное» по нынешним временам 25-е место, то мог бы состояться исторический антирекорд. Так а нужна ли нам вообще эта полная квота?

Экхофф снова забрала золото

На старте гонки ориентиры для соперниц задали немка Херрман и итальянка Вирер. Доротея чуть медленнее прошла по дистанции, зато быстрее стреляла и опередила Денизе на три секунды. Хотя уже через пару минут их опередила ещё более стремительная француженка Жюстин Бреза.

Чуть позже в плотную борьбу за первое место включились другие безупречные стрелки: немка Пройс, шведка Ханна Эберг и, конечно, норвежки Тандревольд и Экхофф.

Впрочем, мало кому из лидеров удалось справиться со стойкой. Первый номер гонки Денизе Херрман сделала «ноль» и на «стойке» и надолго закрепилась на первом месте. И даже Доротея Вирер, также закрывшая десять мишеней, отстала от немки на четыре с небольшим секунды.

Пройс и Бреза могли бы обойти эту парочку, но промахивались. Тириль Экхофф также допустила промах на «стойке», но потрясающая скорость позволила ей обогнать и Денизе, и Доротею. Лидер общего зачёта Кубка мира даже с одной ошибкой показала непревзойдённый результат.

Мазали и Рёйселанд, и Ханна Эберг, и Хаузер из Австрии, а потому тройка призёров, которая сформировалась уже по итогам первого получаса гонки, удержалась до самого её конца. Экхофф забрала очередную золотую награду, Херрман досталось серебро, Вирер получила бронзу.

«Ничего не произошло. Просто три промаха»

У сборной России была своя битва. Наши девушки бились не за медали, а лишь за пятое место в зачёте Кубка наций с девушками из Беларуси. Первой из наших под 17-м номером стартовала Светлана Миронова. Разгон получился тяжёлым, а затем был и промах. По итогам первого круга Света уступала Жюстин Бреза более 40 секунд. Никаких надежд на высокое место не было.

У Кайшевой дела шли немногим веселее. Ходом она на первом круге была быстрее Мироновой, но последним выстрелом промахнулась и отправилась на штрафной круг. На «стойке» всё было хуже: Ульяна допустила ещё три промаха и опустилась на самое дно. Миронова на втором огневом рубеже допустила две ошибки и боролась разве что за место где-то в конце топ-30.

На Кубке мира по биатлону на трассу упала вышка освещения. Спортсмен увернулся чудом! На этапе Кубка мира в Нове-Место едва не произошла трагедия. Только реакция позволила биатлонисту избежать серьёзных травм или даже гибели.

«Ничего не произошло. Просто три промаха», – бодро отрапортовала Светлана о своей стрельбе в эфире «Матч ТВ». Страшно спросить – а что же будет, когда что-то произойдёт?

Исторического антирекорда не будет

Казакевич здорово прошла «лёжку», но на «стойке» допустила сразу четыре промаха. Павлова разок махнула уже на первом огневом рубеже – это при очень-то невысокой скорости. На «стойке» Евгения, которой вроде бы некуда было торопиться, махнула ещё два раза. Кошмар какой-то!



Лариса Куклина избежала стрелкового кошмара – пробежала всего-то один штрафной круг. С такой стрельбой она стала лучшей из наших, но всё равно – за пределами топ-40.



И лишь стартовавшая под 87-м номером Татьяна Акимова уберегла Россию от исторического антирекорда – никогда прежде наши биатлонистки в спринте все вместе не выпадали за пределы топ-40. С одним промахом на «лёжке» Акимова заняла 25-е место. И это уже неплохо.

Российские биатлонисты даже без промахов не могут попасть в десятку. Где скорость, ребята? Только Эдуард Латыпов способен поддерживать темп лидеров. Но почему вся остальная сборная совершенно не готова?

Куклина – 42-я, Миронова – 52-я, Кайшева – 58-я, Павлова – 65-я, Казакевич – 81-я. Иначе как оглушительным позором эти результаты россиянок в спринте назвать просто нельзя.

«Вот такие мы на сегодня. Прошу прощения», – тренеру женской сборной Михаилу Шашилову после такой гонки пришлось просить прощения у зрителей в прямом эфире «МатчТВ».

«Показывать такие результаты нельзя. Это ужас», — высказалась после финиша Лариса Куклина.

Для сравнения у Беларуси: Алимбекова – 6-я, Сола – 29-я, Кривко – 40-я, Кручинкина – 51-я.

Полную квоту на следующий сезон Россия, скорее всего, потеряет. Но нужна ли она нам?