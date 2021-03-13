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Биатлон, Кубок мира — 2020/2021, Нове-Место: гонка преследования (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 13 марта 2021

Ульяна Кайшева, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону. Гонки преследования. Оправится ли сборная России от позора? LIVE
Накануне наша женская команда чуть не провела худшую гонку в своей истории. Сегодня ждать полной катастрофы? Онлайн-трансляция пасьютов.
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Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2020/2021: мужчины, женщины

В субботу, 13 марта, в Нове-Место продолжится девятый этап Кубка мира по биатлону. В третий соревновательный день этапа будут разыграны два комплекта наград: в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Старт мужской гонки запланирован на 16:45 по московскому времени. Девушки стартуют в 19:30.

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