Кубок мира по биатлону. Гонки преследования. Оправится ли сборная России от позора? LIVE
Накануне наша женская команда чуть не провела худшую гонку в своей истории. Сегодня ждать полной катастрофы? Онлайн-трансляция пасьютов.
В субботу, 13 марта, в Нове-Место продолжится девятый этап Кубка мира по биатлону. В третий соревновательный день этапа будут разыграны два комплекта наград: в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Старт мужской гонки запланирован на 16:45 по московскому времени. Девушки стартуют в 19:30.
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