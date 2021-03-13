Накануне наша женская команда чуть не провела худшую гонку в своей истории. Сегодня ждать полной катастрофы? Онлайн-трансляция пасьютов.

Кубок мира по биатлону. Гонки преследования. Оправится ли сборная России от позора? LIVE

В субботу, 13 марта, в Нове-Место продолжится девятый этап Кубка мира по биатлону. В третий соревновательный день этапа будут разыграны два комплекта наград: в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Старт мужской гонки запланирован на 16:45 по московскому времени. Девушки стартуют в 19:30.