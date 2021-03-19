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Биатлон, Кубок мира — 2020/2021, Эстерсунд: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 19 марта 2021

Ульяна Кайшева, сборная России по биатлону
Павел Панышев Андрей Шитихин
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Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту
Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.
Биатлон / Кубок мира 0
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Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2020/2021: мужчины, женщины

В пятницу, 19 марта в Эстерсунде стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день этапа Кубка мира в Швеции были разыграны два комплекта наград — в мужском и женском спринтах. Спортсмены сборной России за медали побороться не смогли, а главный итог дня — потеря нашей женской командой максимальной квоты на следующий сезон.

Хофер выиграл спринт в Эстерсунде Старший тренер сборной России о потере квоты Россиянки потеряли максимальную квоту на сезон-2021/22 Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Live Андрей Шитихин

На этом наша онлайн-трансляция завершена. До окончания международного сезона ещё четыре гонки, о которых мы тоже расскажем.

19:07 Андрей Шитихин

Юрий Каминский об итогах сезона и самоподготовке

«Интересные мысли ребята высказали о том, что тренироваться надо больше. Да, работать надо больше и качественнее. Но у каждого есть свой предел. Хотелось бы, чтобы команда была единой, тогда больше возможностей управлять появляется.

Как готовиться к Олимпиаде? Это в армии хорошо – построить всех и действовать одинаково. А здесь все работают на пределе, должен быть индивидуальный подход к каждому спортсмену. Если это возможно в группе, значит, работать нужно вместе. Если нет – самоподготовка. Но в какой степени это возможно? Сейчас посмотрим на все показатели, предложим всем спортсменам свой план, а дальше будем смотреть», — подвёл итоги старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».

18:56 Андрей Шитихин

«Не получилось вообще ничего. Ни на трассе ничего не получилось, ни на рубежах, где сказала ветровая обстановка. Не лучшее завершение международного сезона. Нужно забрать из этого сезона в следующий только лучшее, а из неудач сделать правильные выводы», – сказал Карим Халили в эфире «Матч ТВ».

18:53 Андрей Шитихин

«Недоволен, конечно. Состояние тяжёлое. Нужно было по-другому готовиться летом, зимой ничего не натренируешь. Сложный период был летом, в августе вообще две недели выпало из-за болезни. Весной будем общаться с тренерским штабом и искать компромиссы. Нужно найти самый оптимальный вариант. Очень надеюсь на то, что сумею решить свои проблемы со здоровьем», – подвёл итоги даже не гонки, а сезона Александр Логинов в интервью «Матч ТВ».

18:49 Андрей Шитихин

Лучший ход в гонке показал Самуэльссон, Латыпов — 15-й с отставанием 39,5 секунды.

18:48 Андрей Шитихин

Гараничев — лучший в сборной России в спринте

Результаты гонки для российских биатлонистов: Евгений Гараничев — 11-й (0 промахов), Матвей Елисеев — 21-й (1), Эдуард Латыпов — 23-й (2), Александр Логинов — 26-й (1), Кирилл Стрельцов — 64-й (1), Карим Халили — 68-й (3). К счастью, наша мужская сборная сохранила максимальную квоту на следующий сезон.

18:43 Андрей Шитихин

«На стрельбе лёжа я не справился, но по ощущениям выстрелы хорошие были. А на стойке был ветерочек, работал аккуратно. Самочувствие было не очень, думаю, скорость была слабая. Бежалось некомфортно и чувствовал, что на последнем круге много проиграл», – сказал после финиша Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ».

18:39 Андрей Шитихин

Хофер выиграл спринт в Эстерсунде

Лукас Хофер, Себастиан Самуэльссон, Тарьей Бё — такова тройка призёров в заключительном спринте сезона.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 10, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
19 марта 2021, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Лукас Хофер
Италия
22:27.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+4.0
3
Тарьей Бё
Норвегия
+14.4
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18:36 Андрей Шитихин

Кирилл Стрельцов допустил промах на второй стрельбе и вряд ли попадёт в гонку преследования. Скорость у Стрельцова совсем никакая. Карим Халили тоже не попал в пасьют, а перед началом спринта говорил о том, что попадание в топ-10 вполне реально.

18:33 Андрей Шитихин

Можно поздравлять Лукаса Хофера со второй в карьере победой на этапах Кубка мира. Первая была 17 января 2014 года в Антхольце.

18:29 Андрей Шитихин

Евгений Гараничев стал лучшим в сборной России в спринте в Эстерсунде — он финишировал 11-м с отставанием в 1 минуту и 1 секунду.

18:28 Андрей Шитихин

Кирилл Стрельцов в начавшийся снегопад закрыл все мишени на первой стрельбе. Для Гараничева этот снегопад может стать критичным в плане борьбы за топ-10, ведь лыжи работают по-другому.

18:24 Андрей Шитихин

«Достаточно комфортная ситуация была по ветру, который хоть и менял направление, но не очень сильно. Выкладывался на максимум — надо больше работать летом», – сказал Матвей Елисеев после гонки в эфире «Матч ТВ».

18:22 Андрей Шитихин

Евгений Гараничев идёт 7-м после второй стрельбы, которую он также провёл чисто.

18:19 Андрей Шитихин

Евгений Гараничев идёт 17-м после первой стрельбы, которую он провёл чисто. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи отстрелялся чисто.

18:17 Андрей Шитихин

Стрельба у Карима Халили не задалась — два промаха на стойке и в лучшем случае попадание в гонку преследования. Но будет сложно.

18:14 Андрей Шитихин

Промежуточные результаты наших парней: Елисеев — 15-й, Латыпов — 17-й, Логинов — 18-й.

18:08 Андрей Шитихин

Себастиан Самуэльссон не смог догнать Лукаса Хофера. Швед финишировал вторым с отставанием в 4 секунды!

18:07 Андрей Шитихин

Карим Халили — один промах на первой стрельбе, а Эдуард Латыпов точен на стойке. Он убежал на заключительный отрезок дистанции с тем же временем, что и Логинов.

18:03 Андрей Шитихин

Александр Логинов на стойке стрелял очень быстро, но допустил дежурный промах. Эх, Саша!

18:02 Андрей Шитихин

Тарьей Бё на финише проиграл 14,4 секунды Хоферу — он пока второй.

18:00 Андрей Шитихин

Тем временем в борьбу за медали точно вмешается Себастиан Самуэльссон. На своём родном стадионе он обошёлся без промахов и ушёл со второго рубежа с отставанием всего лишь в 5 секунд.

17:59 Андрей Шитихин

Легрейд финишировал вторым, но Бё-младшего опередил!

17:58 Андрей Шитихин

Елисеев чисто на второй стрельбе, а Эдуард Латыпов допустил два промаха на лёжке — это без шансов на топ-10.

17:55 Андрей Шитихин

Лукас Хофер на финише опередил Йоханнеса Бё на 46,1 секунды! А Логинов тем временем чисто провёл первую стрельбу!

17:52 Андрей Шитихин

Легрейд точен и на второй стрельбе, хотя он и затянул последний выстрел. Норвежец убежал с рубежа вторым с отставанием в 15 секунд от Хофера.

17:49 Андрей Шитихин

Матвей Елисеев промазал первым же выстрелом на первой стрельбе. А Лукас Хофер бежит если не к победе, то к призовому месту точно. Он опережает Йоханнеса Бё более чем на 40 секунд после второй стрельбы.

17:47 Андрей Шитихин

Стойку Бё-младший провёл великолепно. Он поборется, конечно, за высокие места.

17:45 Андрей Шитихин

Главный соперник Йоханнеса Бё в борьбе за победу в общем зачёте Стурла Легрейд точен на первом рубеже.

17:40 Андрей Шитихин

Ответ на вопрос — можно ли стрелять чисто? — дал итальянец Лукас Хофер. Да, можно. А в гонку ушёл Матвей Елисеев.

17:39 Андрей Шитихин

Бё-младший допустил два промаха на первой стрельбе. Ветер при стрельбе норвежца был неслабый. Интересно, какую стрельбу продемонстрируют другие биатлонисты?

17:31 Андрей Шитихин

Гонка стартовала! И первым на дистанцию ушёл лидер Кубка мира Йоханнес Бё.

17:22 Андрей Шитихин

Почему у наших девушек была расширенная квота, а у мужчин — нет? Никита Поршнев, которого тренеры хотели видеть в сборной на этапе в Эстерсунде, отказался от приглашения и решил поберечь здоровье. А других приглашать не стали.

17:13 Андрей Шитихин

Через 20 минут стартует мужской спринт. Состав нашей команды — Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.

17:03 Андрей Шитихин

Ещё одна российская юниорка участвовала в спринте в Эстерсунде — Анастасия Гореева. Она заняла 38-е место, допустив два промаха на первой стрельбе.

«Абсолютно никакого волнения не было. Не справилась с «лёжкой» — пока не могу сказать почему. Вроде ветер был такой же, и пока не могу ответить, что пошло не так. Загурский и Шашилов после финиша сказали, что пошло смещение после первых двух выстрелов, дальше стрельба сместилась на габарит, так как подул ветер.

Конечно, с двумя штрафами бежится не так легко, как с нулём. Но я довольна своим ходом. Уже конец сезона, и я рада, что могу показать такую скорость. Есть ли ощущение, что можно оставаться на Кубок мира в следующем сезоне? Думаю, да, можно здесь работать», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

16:47 Андрей Шитихин
16:43 Андрей Шитихин

В этой гонке состоялся дебют на Кубке мира в составе сборной России юниорки Анастасии Шевченко. Спортсменка заняла 53-е место и сумела попасть в гонку преследования.

«Это вообще моя первая гонка на Кубке мира. Тут другие скорости, другие ощущения. К сожалению, на трассе мне ни с кем не удалось пересечься. Практически всю гонку бежала одна. Поэтому даже не знаю, как остальные бежали. Скорости были намного выше, и мне бы было очень интересно с кем-то проехать круг.

Волнения перед стартом у меня не было. Просто не знала, чего ожидать. В этом нет ничего страшного, мы просто учимся в данный момент. А так будем работать, чтобы показывать наилучший результат. В команде обстановка хорошая, мне всё нравится. Но наставления мне не давали, я сама себе наставник», — поделилась эмоциями Шевченко в эфире «Матч ТВ».

16:38 Андрей Шитихин

Печальные итоги спринтерской гонки в исполнении сборной России.

«Можно было пять раз выстрелить в небо». 100-е место – новый антирекорд нашего биатлона!
Ирину Казакевич надо поблагодарить за стойкость, а не смеяться над её результатом.
16:22 Андрей Шитихин

Да, о таких результатах, как у Тириль Экхофф, россиянкам даже мечтать не приходится.

16:20 Андрей Шитихин

А старший тренер женской команды Михаил Шашилов подчеркнул, что ему пришлось прибегнуть к резким словам, чтобы Казакевич после падения продолжила гонку.

«Казакевич? Ей сегодня досталось. Ничего, переварим. Спортсменка сильная, на ноги ещё поднимется. Встретил её на подъёме — глаза на мокром месте, в грубой форме объяснил, что в любом случае бежим дальше и стреляем», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

16:17 Андрей Шитихин

Тренер сборной России Николай Загурский объяснил, что после поломки крюка на винтовке Ирины Казакевич оружие было фактически сломано, а запасной винтовки не было. В заключительном спринте сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде спортсменка допустила 7 промахов и заняла 100-е место.

«Запасной винтовки у нас нет». Тренер сборной России объяснил 7 промахов Ирины Казакевич
16:07 Андрей Шитихин

Старший тренер сборной России о потере квоты

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов после заключительной спринтерской гонки сезона в Эстерсунде прокомментировал потерю максимальной квоты его подопечными. В следующем олимпийском сезоне на этапах Кубка мира будут выступать по пять российских биатлонисток, а не по шесть.

«Потеря квоты? Очень сожалею. Больше чем я сам себя, меня никто не накажет. Будем работать, работать и работать. Знали ли спортсменки? Думаю, нормальный спортсмен должен был биться за будущее российского биатлона. А всё остальное на совести спортсмена. Хотелось бы, чтобы все бились. Думаю, у кого-то получилось, а у кого-то нет. Немного позже разберёмся. Белоруски очень сильно готовы, выступали так на протяжении всего сезона. Конкурентов надо уважать. Они свой шанс использовали, а мы нет. Был момент по ходу сезона, когда нужно было поступить иначе. Но я не смог», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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15:57 Павел Панышев

Анна Сола была лучшей по скорости, опередив Тириль Экхофф на одну секунду.

Светлана Миронова ходом стала 15-й (+26 секунд), Анастасия Гореева — 27-й (+38), Ульяна Кайшева — 42-й (+54), Лариса Куклина — 44-й (+56), Татьяна Акимова — 56-й (+1.04), Ирина Казакевич — 58-й (+1.06), Анастасия Шевченко — 65-й (+1.13), Евгения Павлова — 71-й (+1.16).

15:50 Павел Панышев

Казакевич объяснила причину неудачной стрельбы

Казакевич после гонки была в слезах и сказала, что упала на первом круге и сломала винтовку. Отсюда и пять промахов на «стойке». Очень жаль.

15:44 Павел Панышев

Россиянки потеряли максимальную квоту на сезон-2021/22

Главные итоги спринта в Эстерсунде: женская сборная России потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Россиянки в заключительной гонке сезона набрали меньше очков, чем биатлонистки сборной Беларуси, которые и опередили наших девушек.

Ульяна Кайшева (0+0) стала 15-й, Светлана Миронова (1+1) — 24-й, Лариса Куклина (1+0) — 29-й, Анастасия Гореева (2+0) — 38-й, Татьяна Акимова (0+1) — 45-й, Евгения Павлова (0+1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1+0) — 53-й, Ирина Казакевич (2+5) — 100-й.

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15:41 Павел Панышев

Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Завершилась женская спринтерская гонка! Победу одержала Тириль Экхофф — норвежке не помешал даже штрафной круг. Второе место заняла Доротея Вирер, третьей стала Ингрид Тандерволд.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 10, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
19 марта 2021, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
18:44.6
2
Доротея Вирер
Италия
+2.5
3
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+6.7
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15:36 Павел Панышев

Акимова допустила промах на втором рубеже — 0+1. С чистой стрельбой могла побороться за топ-30. Гореева поразила все мишени на «стойке» и подтянулась на 41-е место.

Из последних номеров уже вряд ли кто-то вмешается в борьбу даже за топ-20. Ждём на финише Акимову и Горееву. Анастасия очень достойно идёт.

15:28 Павел Панышев

Акимова на «лёжке» отправила все патроны в цель — это 20-е время. Гореева с двумя штрафными кругами идёт 84-й.

15:24 Павел Панышев

Экхофф вышла на первое место, опередив Вирер

Экхофф здорово прошла последний круг и обошла Вирер на финише на 2,5 секунды! Тандерволд — третья. Вмешается ли кто-то ещё в борьбу за медали?

На данный момент Ульяна Кайшева (0+0) лучшая среди россиянок — она 15-я. Миронова (1+1) — 22-я, Куклина (1+0) — 27-я, Павлова (0+1) — 38-я, Шевченко (1+0) — 42-я, Казакевич (2+5) — 64-я.

15:20 Павел Панышев

Павлова допустила промах на втором рубеже и откатилась на 34-е место. Шевченко чисто отработала «стойку» и переместилась на 39-ю позицию. Россиянки сегодня не радуют.

15:16 Павел Панышев

Экхофф допустила промах на «стойке» — 0+1. Но даже со штрафным кругом Тириль поборется с Вирер за победу! Удержит ли итальянка лидерство?

15:12 Павел Панышев

Казакевич ничего не попала на «стойке»!

Павлова чисто отработала первый рубеж и вышла на 21-е место. Шевченко допустила промах на «лёжке» и идёт 50-й.

У Казакевич полный провал! Ирина вообще ничего не попала на «стойке» — пять промахов! Что произошло? 2+5 после двух огневых рубежей.

15:03 Павел Панышев

Кайшева выбила 10 из 10! Ульяна с выхода с огневого рубежа показывает девятое время, +33 секунды от графика Вирер. Ульяна поборется за топ-10.

Казакевич провалила второй рубеж, допустив два промаха. И это лишь 46-е место.

15:01 Павел Панышев

Куклина допустила один промах на «лёжке» — Лариса лишь 32-я.

Стина Нильссон стартовала 58-й. Посмотрим, что покажет именитая экс-лыжница. Шведки сегодня не блещут — сёстры Эберг и Магнуссон допустили по три промаха и ни на что серьёзное не претендуют. Может Нильссон станет лучшей среди своих соотечественниц.

14:53 Павел Панышев

Миронова ошиблась последним выстрелом на «стойке» — 1+1! И только восьмое время, +55 секунд от лидирующей Вирер. Опять стрельба подводит Светлану.

Кайшева чисто отработала первый рубеж, но по скорости очень много проигрывает. Ульяна с выхода с огневого рубежа только 13-я, +26 секунд.

14:50 Павел Панышев

По флажкам видно, что дует довольно приличный ветер. И на огневых рубежах много промахов — так что можно ждать сенсаций. Ульяна Кайшева и Лариса Куклина уже отправились на дистанцию, а Ирина Казакевич совсем скоро стартует.

14:46 Павел Панышев

Миронова смазала один выстрел на «лёжке» и зашла на штрафной круг! У Светланы только десятое время. Алимбекова на «стойке» ошиблась последним выстрелом — был шанс побороться за высокие места! Обидно.

Вирер попала 10 из 10! И это заявка — итальянка хорошо идёт по дистанции.

14:39 Павел Панышев

Миронова отправилась на трассу под 17-м номером. Тем временем Алимбекова с чистой стрельбой захватила лидерство на первом рубеже, опережая Вирер на одну секунду. А Харватова и Ханна Эберг провалили «лёжку» — у них три и два штрафных круга соответственно.

14:31 Павел Панышев

Поехали! Ханна Эберг открыла гонку. Ну а мы ждём Миронову — она отправится на трассу первой из россиянок. У Светланы 17-й номер.

14:25 Павел Панышев

Пять минут до старта гонки — совсем скоро начнём! В Эстерсунде облачно, -3 градуса.

14:12 Павел Панышев

Лучшие моменты со вчерашней тренировки — в фотоотчёте.

14:00 Павел Панышев

В своей горячей рубрике «Вы уху ели?!» Дмитрий Губерниев объяснил, почему биатлон по-прежнему популярнее лыж и почему наши биатлонисты всех победят через два-три года.

«Не будь Большунова, награды – под вопросом». Губерниев считает, что в лыжах не всё гладко
Дмитрий задаёт вопросы главе ФЛГР Елене Вяльбе. А ещё уверен, что в биатлоне скоро всё будет в порядке.
13:45 Павел Панышев

Леонид Гурьев оценил шансы Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко на финальном этапе сезона КМ в Эстерсунде.

«Выступление на последнем этапе Кубка мира — это хороший шанс для молодежи, её надо проверять. Конечно, Кубок IBU и Кубок мира – это разные соревнования, разные миры, скажем так. Девочкам надо выступить так же хорошо, как они показывали себя на прошедших соревнованиях. Не надо запускать в голову тараканов.

Считаю, что в Эстерсунде они тоже могут неплохо показать себя. Однако, повторюсь, что здесь-то всё в несколько раз сложнее, чем на Кубке IBU: всем понятно, что там идут соревнования вторых и третьих составов», — цитирует Гурьева «Р-Спорт».

13:30 Павел Панышев

Состав сборной России на женский спринт

Женская спринтерская гонка стартует ровно через час — в 14:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (34-й), Лариса Куклина (42-й), Ирина Казакевич (50-й), Анастасия Шевченко (62-й), Евгения Павлова (64-й), Татьяна Акимова (94-й) и Анастасия Гореева (102-й). С полным составом участниц вы можете ознакомиться здесь.

13:17 Павел Панышев

Доротея Вирер опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото из Эстерсунда, где сегодня стартует заключительный этап Кубка мира сезона-2020/2021.

«Последний Кубок мира», — подписала снимок итальянка.

Многие подписчики задались вопросом, что означает данная формулировка: завершение сезона или карьеры? В комментариях они, в частности, написали:

«Не пугай меня, последний Кубок мира в сезоне или в карьере?»
«Нет!»
«Последний этап в карьере?»
«Так грустно… Будь сильной в своей последней гонке»
«Конец карьеры?».

13:03 Павел Панышев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, перешедшая в межсезонье-2020 в биатлон, впервые попала в состав сборной Швеции. Спортсменка выступит на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Стина показала хорошую форму, особенно на последних этапах Кубка IBU. Мы уверены, что для её развития важно получить шанс потренироваться и посоревноваться с лучшими спортсменками мира», — приводит слова главного тренера сборной Швеции по биатлону Йоханнеса Лукаса SVT.

13:01 Павел Панышев

Анна Богалий на примере Струлы Легрейда рассказала, чего не хватает российским биатлонистам.

«Легрейд посвятил один год учёбе на чужих ошибках, когда целенаправленно выступал на Кубке IBU. Он знал о своих слабых местах и пытался устранить их.

Этого не хватает нашим спортсменам. Мы мало анализируем себя. Нужно поработать летом и осенью так, чтобы устранить недочёты. Легрейд именно это и сделал. Сейчас он с чистого листа написал свою историю», — приводят слова Богалий «Известия».

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