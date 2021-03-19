Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту

Юрий Каминский об итогах сезона и самоподготовке

«Интересные мысли ребята высказали о том, что тренироваться надо больше. Да, работать надо больше и качественнее. Но у каждого есть свой предел. Хотелось бы, чтобы команда была единой, тогда больше возможностей управлять появляется.

Как готовиться к Олимпиаде? Это в армии хорошо – построить всех и действовать одинаково. А здесь все работают на пределе, должен быть индивидуальный подход к каждому спортсмену. Если это возможно в группе, значит, работать нужно вместе. Если нет – самоподготовка. Но в какой степени это возможно? Сейчас посмотрим на все показатели, предложим всем спортсменам свой план, а дальше будем смотреть», — подвёл итоги старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».