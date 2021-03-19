Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту

В пятницу, 19 марта в Эстерсунде стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день этапа Кубка мира в Швеции были разыграны два комплекта наград — в мужском и женском спринтах. Спортсмены сборной России за медали побороться не смогли, а главный итог дня — потеря нашей женской командой максимальной квоты на следующий сезон.
На этом наша онлайн-трансляция завершена. До окончания международного сезона ещё четыре гонки, о которых мы тоже расскажем.
Юрий Каминский об итогах сезона и самоподготовке
«Интересные мысли ребята высказали о том, что тренироваться надо больше. Да, работать надо больше и качественнее. Но у каждого есть свой предел. Хотелось бы, чтобы команда была единой, тогда больше возможностей управлять появляется.
Как готовиться к Олимпиаде? Это в армии хорошо – построить всех и действовать одинаково. А здесь все работают на пределе, должен быть индивидуальный подход к каждому спортсмену. Если это возможно в группе, значит, работать нужно вместе. Если нет – самоподготовка. Но в какой степени это возможно? Сейчас посмотрим на все показатели, предложим всем спортсменам свой план, а дальше будем смотреть», — подвёл итоги старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».
«Не получилось вообще ничего. Ни на трассе ничего не получилось, ни на рубежах, где сказала ветровая обстановка. Не лучшее завершение международного сезона. Нужно забрать из этого сезона в следующий только лучшее, а из неудач сделать правильные выводы», – сказал Карим Халили в эфире «Матч ТВ».
«Недоволен, конечно. Состояние тяжёлое. Нужно было по-другому готовиться летом, зимой ничего не натренируешь. Сложный период был летом, в августе вообще две недели выпало из-за болезни. Весной будем общаться с тренерским штабом и искать компромиссы. Нужно найти самый оптимальный вариант. Очень надеюсь на то, что сумею решить свои проблемы со здоровьем», – подвёл итоги даже не гонки, а сезона Александр Логинов в интервью «Матч ТВ».
Лучший ход в гонке показал Самуэльссон, Латыпов — 15-й с отставанием 39,5 секунды.
Гараничев — лучший в сборной России в спринте
Результаты гонки для российских биатлонистов: Евгений Гараничев — 11-й (0 промахов), Матвей Елисеев — 21-й (1), Эдуард Латыпов — 23-й (2), Александр Логинов — 26-й (1), Кирилл Стрельцов — 64-й (1), Карим Халили — 68-й (3). К счастью, наша мужская сборная сохранила максимальную квоту на следующий сезон.
«На стрельбе лёжа я не справился, но по ощущениям выстрелы хорошие были. А на стойке был ветерочек, работал аккуратно. Самочувствие было не очень, думаю, скорость была слабая. Бежалось некомфортно и чувствовал, что на последнем круге много проиграл», – сказал после финиша Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Хофер выиграл спринт в Эстерсунде
Лукас Хофер, Себастиан Самуэльссон, Тарьей Бё — такова тройка призёров в заключительном спринте сезона.
Кирилл Стрельцов допустил промах на второй стрельбе и вряд ли попадёт в гонку преследования. Скорость у Стрельцова совсем никакая. Карим Халили тоже не попал в пасьют, а перед началом спринта говорил о том, что попадание в топ-10 вполне реально.
Можно поздравлять Лукаса Хофера со второй в карьере победой на этапах Кубка мира. Первая была 17 января 2014 года в Антхольце.
Евгений Гараничев стал лучшим в сборной России в спринте в Эстерсунде — он финишировал 11-м с отставанием в 1 минуту и 1 секунду.
Кирилл Стрельцов в начавшийся снегопад закрыл все мишени на первой стрельбе. Для Гараничева этот снегопад может стать критичным в плане борьбы за топ-10, ведь лыжи работают по-другому.
«Достаточно комфортная ситуация была по ветру, который хоть и менял направление, но не очень сильно. Выкладывался на максимум — надо больше работать летом», – сказал Матвей Елисеев после гонки в эфире «Матч ТВ».
Евгений Гараничев идёт 7-м после второй стрельбы, которую он также провёл чисто.
Евгений Гараничев идёт 17-м после первой стрельбы, которую он провёл чисто. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи отстрелялся чисто.
Стрельба у Карима Халили не задалась — два промаха на стойке и в лучшем случае попадание в гонку преследования. Но будет сложно.
Промежуточные результаты наших парней: Елисеев — 15-й, Латыпов — 17-й, Логинов — 18-й.
Себастиан Самуэльссон не смог догнать Лукаса Хофера. Швед финишировал вторым с отставанием в 4 секунды!
Карим Халили — один промах на первой стрельбе, а Эдуард Латыпов точен на стойке. Он убежал на заключительный отрезок дистанции с тем же временем, что и Логинов.
Александр Логинов на стойке стрелял очень быстро, но допустил дежурный промах. Эх, Саша!
Тарьей Бё на финише проиграл 14,4 секунды Хоферу — он пока второй.
Тем временем в борьбу за медали точно вмешается Себастиан Самуэльссон. На своём родном стадионе он обошёлся без промахов и ушёл со второго рубежа с отставанием всего лишь в 5 секунд.
Легрейд финишировал вторым, но Бё-младшего опередил!
Елисеев чисто на второй стрельбе, а Эдуард Латыпов допустил два промаха на лёжке — это без шансов на топ-10.
Лукас Хофер на финише опередил Йоханнеса Бё на 46,1 секунды! А Логинов тем временем чисто провёл первую стрельбу!
Легрейд точен и на второй стрельбе, хотя он и затянул последний выстрел. Норвежец убежал с рубежа вторым с отставанием в 15 секунд от Хофера.
Матвей Елисеев промазал первым же выстрелом на первой стрельбе. А Лукас Хофер бежит если не к победе, то к призовому месту точно. Он опережает Йоханнеса Бё более чем на 40 секунд после второй стрельбы.
Стойку Бё-младший провёл великолепно. Он поборется, конечно, за высокие места.
Главный соперник Йоханнеса Бё в борьбе за победу в общем зачёте Стурла Легрейд точен на первом рубеже.
Ответ на вопрос — можно ли стрелять чисто? — дал итальянец Лукас Хофер. Да, можно. А в гонку ушёл Матвей Елисеев.
Бё-младший допустил два промаха на первой стрельбе. Ветер при стрельбе норвежца был неслабый. Интересно, какую стрельбу продемонстрируют другие биатлонисты?
Гонка стартовала! И первым на дистанцию ушёл лидер Кубка мира Йоханнес Бё.
Почему у наших девушек была расширенная квота, а у мужчин — нет? Никита Поршнев, которого тренеры хотели видеть в сборной на этапе в Эстерсунде, отказался от приглашения и решил поберечь здоровье. А других приглашать не стали.
Через 20 минут стартует мужской спринт. Состав нашей команды — Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
Ещё одна российская юниорка участвовала в спринте в Эстерсунде — Анастасия Гореева. Она заняла 38-е место, допустив два промаха на первой стрельбе.
«Абсолютно никакого волнения не было. Не справилась с «лёжкой» — пока не могу сказать почему. Вроде ветер был такой же, и пока не могу ответить, что пошло не так. Загурский и Шашилов после финиша сказали, что пошло смещение после первых двух выстрелов, дальше стрельба сместилась на габарит, так как подул ветер.
Конечно, с двумя штрафами бежится не так легко, как с нулём. Но я довольна своим ходом. Уже конец сезона, и я рада, что могу показать такую скорость. Есть ли ощущение, что можно оставаться на Кубок мира в следующем сезоне? Думаю, да, можно здесь работать», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».
В этой гонке состоялся дебют на Кубке мира в составе сборной России юниорки Анастасии Шевченко. Спортсменка заняла 53-е место и сумела попасть в гонку преследования.
«Это вообще моя первая гонка на Кубке мира. Тут другие скорости, другие ощущения. К сожалению, на трассе мне ни с кем не удалось пересечься. Практически всю гонку бежала одна. Поэтому даже не знаю, как остальные бежали. Скорости были намного выше, и мне бы было очень интересно с кем-то проехать круг.
Волнения перед стартом у меня не было. Просто не знала, чего ожидать. В этом нет ничего страшного, мы просто учимся в данный момент. А так будем работать, чтобы показывать наилучший результат. В команде обстановка хорошая, мне всё нравится. Но наставления мне не давали, я сама себе наставник», — поделилась эмоциями Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Печальные итоги спринтерской гонки в исполнении сборной России.
Да, о таких результатах, как у Тириль Экхофф, россиянкам даже мечтать не приходится.
А старший тренер женской команды Михаил Шашилов подчеркнул, что ему пришлось прибегнуть к резким словам, чтобы Казакевич после падения продолжила гонку.
«Казакевич? Ей сегодня досталось. Ничего, переварим. Спортсменка сильная, на ноги ещё поднимется. Встретил её на подъёме — глаза на мокром месте, в грубой форме объяснил, что в любом случае бежим дальше и стреляем», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Тренер сборной России Николай Загурский объяснил, что после поломки крюка на винтовке Ирины Казакевич оружие было фактически сломано, а запасной винтовки не было. В заключительном спринте сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде спортсменка допустила 7 промахов и заняла 100-е место.
Старший тренер сборной России о потере квоты
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов после заключительной спринтерской гонки сезона в Эстерсунде прокомментировал потерю максимальной квоты его подопечными. В следующем олимпийском сезоне на этапах Кубка мира будут выступать по пять российских биатлонисток, а не по шесть.
«Потеря квоты? Очень сожалею. Больше чем я сам себя, меня никто не накажет. Будем работать, работать и работать. Знали ли спортсменки? Думаю, нормальный спортсмен должен был биться за будущее российского биатлона. А всё остальное на совести спортсмена. Хотелось бы, чтобы все бились. Думаю, у кого-то получилось, а у кого-то нет. Немного позже разберёмся. Белоруски очень сильно готовы, выступали так на протяжении всего сезона. Конкурентов надо уважать. Они свой шанс использовали, а мы нет. Был момент по ходу сезона, когда нужно было поступить иначе. Но я не смог», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Анна Сола была лучшей по скорости, опередив Тириль Экхофф на одну секунду.
Светлана Миронова ходом стала 15-й (+26 секунд), Анастасия Гореева — 27-й (+38), Ульяна Кайшева — 42-й (+54), Лариса Куклина — 44-й (+56), Татьяна Акимова — 56-й (+1.04), Ирина Казакевич — 58-й (+1.06), Анастасия Шевченко — 65-й (+1.13), Евгения Павлова — 71-й (+1.16).
Казакевич объяснила причину неудачной стрельбы
Казакевич после гонки была в слезах и сказала, что упала на первом круге и сломала винтовку. Отсюда и пять промахов на «стойке». Очень жаль.
Россиянки потеряли максимальную квоту на сезон-2021/22
Главные итоги спринта в Эстерсунде: женская сборная России потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Россиянки в заключительной гонке сезона набрали меньше очков, чем биатлонистки сборной Беларуси, которые и опередили наших девушек.
Ульяна Кайшева (0+0) стала 15-й, Светлана Миронова (1+1) — 24-й, Лариса Куклина (1+0) — 29-й, Анастасия Гореева (2+0) — 38-й, Татьяна Акимова (0+1) — 45-й, Евгения Павлова (0+1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1+0) — 53-й, Ирина Казакевич (2+5) — 100-й.
Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Завершилась женская спринтерская гонка! Победу одержала Тириль Экхофф — норвежке не помешал даже штрафной круг. Второе место заняла Доротея Вирер, третьей стала Ингрид Тандерволд.
Акимова допустила промах на втором рубеже — 0+1. С чистой стрельбой могла побороться за топ-30. Гореева поразила все мишени на «стойке» и подтянулась на 41-е место.
Из последних номеров уже вряд ли кто-то вмешается в борьбу даже за топ-20. Ждём на финише Акимову и Горееву. Анастасия очень достойно идёт.
Акимова на «лёжке» отправила все патроны в цель — это 20-е время. Гореева с двумя штрафными кругами идёт 84-й.
Экхофф вышла на первое место, опередив Вирер
Экхофф здорово прошла последний круг и обошла Вирер на финише на 2,5 секунды! Тандерволд — третья. Вмешается ли кто-то ещё в борьбу за медали?
На данный момент Ульяна Кайшева (0+0) лучшая среди россиянок — она 15-я. Миронова (1+1) — 22-я, Куклина (1+0) — 27-я, Павлова (0+1) — 38-я, Шевченко (1+0) — 42-я, Казакевич (2+5) — 64-я.
Павлова допустила промах на втором рубеже и откатилась на 34-е место. Шевченко чисто отработала «стойку» и переместилась на 39-ю позицию. Россиянки сегодня не радуют.
Экхофф допустила промах на «стойке» — 0+1. Но даже со штрафным кругом Тириль поборется с Вирер за победу! Удержит ли итальянка лидерство?
Казакевич ничего не попала на «стойке»!
Павлова чисто отработала первый рубеж и вышла на 21-е место. Шевченко допустила промах на «лёжке» и идёт 50-й.
У Казакевич полный провал! Ирина вообще ничего не попала на «стойке» — пять промахов! Что произошло? 2+5 после двух огневых рубежей.
Кайшева выбила 10 из 10! Ульяна с выхода с огневого рубежа показывает девятое время, +33 секунды от графика Вирер. Ульяна поборется за топ-10.
Казакевич провалила второй рубеж, допустив два промаха. И это лишь 46-е место.
Куклина допустила один промах на «лёжке» — Лариса лишь 32-я.
Стина Нильссон стартовала 58-й. Посмотрим, что покажет именитая экс-лыжница. Шведки сегодня не блещут — сёстры Эберг и Магнуссон допустили по три промаха и ни на что серьёзное не претендуют. Может Нильссон станет лучшей среди своих соотечественниц.
Миронова ошиблась последним выстрелом на «стойке» — 1+1! И только восьмое время, +55 секунд от лидирующей Вирер. Опять стрельба подводит Светлану.
Кайшева чисто отработала первый рубеж, но по скорости очень много проигрывает. Ульяна с выхода с огневого рубежа только 13-я, +26 секунд.
По флажкам видно, что дует довольно приличный ветер. И на огневых рубежах много промахов — так что можно ждать сенсаций. Ульяна Кайшева и Лариса Куклина уже отправились на дистанцию, а Ирина Казакевич совсем скоро стартует.
Миронова смазала один выстрел на «лёжке» и зашла на штрафной круг! У Светланы только десятое время. Алимбекова на «стойке» ошиблась последним выстрелом — был шанс побороться за высокие места! Обидно.
Вирер попала 10 из 10! И это заявка — итальянка хорошо идёт по дистанции.
Миронова отправилась на трассу под 17-м номером. Тем временем Алимбекова с чистой стрельбой захватила лидерство на первом рубеже, опережая Вирер на одну секунду. А Харватова и Ханна Эберг провалили «лёжку» — у них три и два штрафных круга соответственно.
Поехали! Ханна Эберг открыла гонку. Ну а мы ждём Миронову — она отправится на трассу первой из россиянок. У Светланы 17-й номер.
Пять минут до старта гонки — совсем скоро начнём! В Эстерсунде облачно, -3 градуса.
В своей горячей рубрике «Вы уху ели?!» Дмитрий Губерниев объяснил, почему биатлон по-прежнему популярнее лыж и почему наши биатлонисты всех победят через два-три года.
Леонид Гурьев оценил шансы Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко на финальном этапе сезона КМ в Эстерсунде.
«Выступление на последнем этапе Кубка мира — это хороший шанс для молодежи, её надо проверять. Конечно, Кубок IBU и Кубок мира – это разные соревнования, разные миры, скажем так. Девочкам надо выступить так же хорошо, как они показывали себя на прошедших соревнованиях. Не надо запускать в голову тараканов.
Считаю, что в Эстерсунде они тоже могут неплохо показать себя. Однако, повторюсь, что здесь-то всё в несколько раз сложнее, чем на Кубке IBU: всем понятно, что там идут соревнования вторых и третьих составов», — цитирует Гурьева «Р-Спорт».
Состав сборной России на женский спринт
Женская спринтерская гонка стартует ровно через час — в 14:30 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (34-й), Лариса Куклина (42-й), Ирина Казакевич (50-й), Анастасия Шевченко (62-й), Евгения Павлова (64-й), Татьяна Акимова (94-й) и Анастасия Гореева (102-й). С полным составом участниц вы можете ознакомиться здесь.
Доротея Вирер опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото из Эстерсунда, где сегодня стартует заключительный этап Кубка мира сезона-2020/2021.
«Последний Кубок мира», — подписала снимок итальянка.
Многие подписчики задались вопросом, что означает данная формулировка: завершение сезона или карьеры? В комментариях они, в частности, написали:
«Не пугай меня, последний Кубок мира в сезоне или в карьере?»
«Нет!»
«Последний этап в карьере?»
«Так грустно… Будь сильной в своей последней гонке»
«Конец карьеры?».
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, перешедшая в межсезонье-2020 в биатлон, впервые попала в состав сборной Швеции. Спортсменка выступит на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Стина показала хорошую форму, особенно на последних этапах Кубка IBU. Мы уверены, что для её развития важно получить шанс потренироваться и посоревноваться с лучшими спортсменками мира», — приводит слова главного тренера сборной Швеции по биатлону Йоханнеса Лукаса SVT.
Анна Богалий на примере Струлы Легрейда рассказала, чего не хватает российским биатлонистам.
«Легрейд посвятил один год учёбе на чужих ошибках, когда целенаправленно выступал на Кубке IBU. Он знал о своих слабых местах и пытался устранить их.
Этого не хватает нашим спортсменам. Мы мало анализируем себя. Нужно поработать летом и осенью так, чтобы устранить недочёты. Легрейд именно это и сделал. Сейчас он с чистого листа написал свою историю», — приводят слова Богалий «Известия».
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