Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира?

Разгулявшийся в Эстерсунде ветер сделал пасьюты в предпоследний соревновательный день Кубка мира – 2020/2021 невероятно интересными. В женской гонке всё кардинально менялось чуть ли не после каждой стрельбы, а в мужской всё решил заключительный рубеж. Причём дрогнул сам Йоханнес Бё, наошибавшийся вдоволь и потерявший лидерство в общем зачёте Кубка мира!

Гараничев — опять лидер сборной России по биатлону. Мы что, вернулись на 10 лет назад?! Лучшим в российской команде снова стал бронзовый призёр сочинской Олимпиады. Как так получилось?

Сенсация от Кайшевой?

Может ли Ульяна занять место в топ-10 гонки преследования при пяти промахах?

Оказывается, может. Но только если её соперницы будут мазать не меньше. Коварный шведский ветер испортил гонку большинству биатлонисток. Радовались разве что Норвежка Эмили Калькенберг, допустившая два промаха и прорвавшаяся с 21-го места на 5-е, и немка Ванесса Фойгт, промахнувшаяся всего лишь три раза и взлетевшая с 57-го места на старте на 25-е.

Все остальные участницы гонки допустили по четыре промаха и больше. У Вирер и Шевалье, например, было по семь промахов, у Алимбековой и Бреза – по восемь, у Тандревольд и Хаузер – по девять. У швейцарки Кадуриш – сразу десять, но даже она была далеко от последнего места.

Стабильнее всего гонку провели Рёйселанд и Экхофф. Марте на «лёжке» не ошибалась, зато после «стойки» каждый раз заходила на два круга. Тириль, напротив, мазала на «лёжке», а вот на «стойке» могла бы и побороться с соотечественницей за победу, если бы разок не промахнулась. Но в итоге Рёйселанд финишировала первой, Экхофф – второй, Сола из Беларуси – третья.

Что наши? Кайшева удивила приятно. Причём не просто хорошей по меркам погоды стрельбой, но и скоростью – последний круг она провела просто блестяще, вровень с мировыми лидерами.

Куклина с пятью промахами сумела совершить классный прорыв с 29-го места на 10-е. Остальные далеко: Миронова – 34-я, Шевченко – 47-я, Гореева – 49-я, Акимова – 53-я, Павлова – 55-я.

«Красиво идут, губы и глаза красят». Острая реакция на финальный провал наших биатлонисток Сборная России потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Восемь наших девушек не справились с четырьмя спортсменками из Беларуси.

Йоханнес Бё задрожал!

Мужская гонка тоже не обошлась без неожиданных поворотов сюжета. Ветер, конечно, был не таким сильным, как во время женского пасьюта, но сумел сбить с толку Йоханнеса Бё.

Группа лидеров на протяжении всей гонки практически не менялась. В ней держались Хофер, Самуэльссон и три норвежца: братья Бё и Струла Легрейд. Именно очное противостояние Легрейда и Бё-младшего в борьбе за Кубок мира и привлекало наибольшее внимание болельщиков.

Поначалу всё складывалось в пользу Йоханнеса: он за счёт чистой стрельбы на трёх первых рубежах не просто стал лидером, но и обеспечил себе великолепный отрыв – порядка минуты. Однако на второй «стойке» события развивались драматично: Бё попал в порыв ветра и задрожал. То пытался переждать, то стрелял второпях, а в итоге допустил три промаха. А из группы преследователей, начавшей палить по мишеням, когда Бё наматывал штрафные круги, вырвался как раз Легрейд.

Бё явно очень хотел догнать главного конкурента в борьбе за «Глобус», но Струла не сдал ни секунды, пока не понял, что точно будет первым. Йоханнес занял второе место.

В итоге борьба за главный трофей Кубка мира приобрела предельно простой и захватывающий характер. Легрейд опережает Бё в общем зачёте всего на одно очко, а это значит, что первое место по итогам сезон займёт тот, кто финиширует быстрее в масс-старте. Ух, какая интрига!

Неужели юный Легрейд, проводящий первый полноценный сезон, оставит признанного норвежского чемпиона без Кубка мира? Кто мог поверить в это на старте сезона?

Йоханнес Бё больше не лидер Кубка мира по биатлону! Кто же скинул норвежца с трона? Именитый норвежец выиграл два «Больших хрустальных глобуса» подряд. Но в борьбе за третий он уже не фаворит!

Что касается россиян, то Гараничев за счёт чистой стрельбы на «лёжке» половину гонки держался шестым, но потом свои шансы на медаль отпустил – финишировал на 12-м месте.

Логинов – 15-й, Латыпов – 18-й, Елисеев – 45-й. Впереди – последняя гонка сезона.