Кайшевой не хватило чуть-чуть до подиума! Миронова всё испортила на последней стойке. LIVE

Рейс-директор IBU Борут Нунар внёс ясности в возможность проведения сегодняшних масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде, которые были отложены из-за шторма.



«У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасен для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только как в лотерее.

Можно ли ещё перенести гонки? У нас будет много проблем по вопросам телетрансляций. Но надеюсь, все будет по плану. Если не проведём сегодня, сезон закончится. Больше всего опасаемся, что могут полететь баннеры и коврики – надо уходить со стадиона сразу», – сказал Нунар в эфире «Матч ТВ».