Кайшевой не хватило чуть-чуть до подиума! Миронова всё испортила на последней стойке. LIVE

В воскресенье, 21 марта, в Швеции завершится розыгрыш Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В финальный день этапа в Эстерсунде будут проведены два масс-старта — женский и мужской. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок с общего старта и расскажет обо всех событиях, которые их окружают.
Кайшева — пятая в масс-старте в Эстерсунде, Миронова — восьмая
Подводим итоги гонки для россиянок. На этот раз наши девушки выступили успешно. Ульяна Кайшева финишировала пятой, а Светлана Миронова стала восьмой.
Тандревольд выиграла масс-старт в Эстерсунде, Алимбекова — вторая
Тандревольд выигрывает последнюю гонку сезона у женщин. Второе место в масс-старте заняла Алимбекова, третьей стала Пройс.
Какая жуткая лотерея на последней стрельбе. Все долго выцеливали и промахивались. Динара Алимбекова, несмотря на три промаха, сохранила лидерство в гонке. Ульяна Кайшева допустила всего один промах и бежит пятой! До медали совсем чуть-чуть.
Миронова промахнулась всего один раз и взлетела на шестое место и проигрывает всего 20 секунд лидеру! Один промах — практически идеальная стрельба при таком ветре. У Кайшева было два на третьей стрельбе и она сейчас 10-я.
И опять тоже самое. Кайшева и Миронова промахнулись ещё по одному разу на второй стрельбе. Надо признать, что это не самые плохие показатели, учитывая ветер. Тем не менее, россиянки бегут медленно и занимают 10-е и 11-е места соответственно. А лидер — украинка Юлия Джима.
Кайшева и Миронова на первом рубеже допустили по одному промаху и располагаются в середине второго десятка. Лидирует же чешка Маркета Давидова.
Стартовал всё-таки женский масс-старт в Эстерсунде. 30 девушек вышли на старт, среди них и две россиянки — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Самые последние новости с трассы в Эстерсунде. Член жюри Международного союза биатлонистов Эгиль Кристиансен заявил, что масс-старты должны пройти по плану.
«Всё идёт по плану. У нас будет быстрое заседание жюри сразу после пристрелки у женщин, но 99 процентов, что гонки пройдут по плану», — приводит слова Кристиансена TV 2.
Рейс-директор IBU Борут Нунар внёс ясности в возможность проведения сегодняшних масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде, которые были отложены из-за шторма.
«У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасен для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только как в лотерее.
Можно ли ещё перенести гонки? У нас будет много проблем по вопросам телетрансляций. Но надеюсь, все будет по плану. Если не проведём сегодня, сезон закончится. Больше всего опасаемся, что могут полететь баннеры и коврики – надо уходить со стадиона сразу», – сказал Нунар в эфире «Матч ТВ».
Состав на женский масс-старт
Ровно час до старта гонки — женский масс-старт должен начаться в 17:30 мск. Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выступят за сборную России.
Самое большое представительство в масс-старте — пять спортсменок — у сборной Норвегии, которая выиграла Кубок наций. C полным составом участниц вы можете ознакомиться здесь.
Судьба «Большого хрустального глобуса» должна решиться в масс-старте в споре двух норвежцев Йоханнеса Бё и Стурлы Холма Легрейда.
Перед заключительной гонкой сезона по сумме всех набранных очков в Кубке мира Йоханнес опережает Стурлу на 4 балла – 1038 против 1034. Но по окончании турнира результаты четырёх худших гонок будут вычтены. Если это сделать прямо сейчас, Кубок мира достанется Легрейду, причём он опередит Бё всего на одно очко (1005 против 1004).
Двукратный олимпийский призёр по биатлону, заслуженный тренер СССР Александр Привалов критически оценил последние результаты российских биатлонистов на чемпионате и в Кубке мира.
«Необходима единая команда, одно целое — сейчас же распущенность, нет дисциплины, нет доверия к тренерам. При этом я удивляюсь журналистам, которые поливают тренеров. Тем самым они рушат доверие спортсмена к тренеру, этого делать нельзя. Биатлон — это сложный технический вид спорта, это не шоу-бизнес. Нужно продумывать множество вопросов: и физическую нагрузку, и психологическую.
Мы опустились очень низко. Как можно радоваться попаданию спортсменов в десятку? У нас огромная страна, а нас обыгрывает Австрия, в которой биатлоном занимаются шесть женщин. Сейчас у нас были соревнования в Химках, в них участвовали 300 человек. А мы всё проигрываем, и это вызывает серьёзный вопрос о том, как мы работам с резервом», — цитирует Привалова ТАСС.
Евгения Павлова подвела итоги выступления в Кубке мира сезона-2020/2021.
«Хочется многое сказать, но… Я просто скажу спасибо этому сезону. Скажу спасибо всем, кто был рядом и делал такую непростую работу на протяжении сезона. И, конечно же, извиняюсь за своё состояние и конечный результат. Буду стараться выйти из этой ямы», — написала Павлова на своей странице в «Инстаграме».
Обстановка в Эстерсунде прямо сейчас
Дмитрий Губерниев рассказывает об обстановке в Эстерсунде. Ветер дичайший! Жуть. Успокоится ли ветер к вечеру?
Струла Легрейд вырвал у Йоханнеса Бё «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования.
Легрейд вчера выиграл пасьют и догнал Йоханнеса Бё по количеству набранных очков – по 306. Однако победителем был признан Легрейд, который одержал больше побед. Бё стал вторым, третье место занял француз Эмильен Жаклен (286 баллов).
Посмотрим, чем сегодня обернётся борьба за «Большой хрустальный глобус». Будем надеяться, что гонка состоится.
Лариса Куклина подвела итоги выступления в Кубке мира сезона-2020/2021. Лучший результат спортсменка показала в последней гонке – пасьюте в Эстерсунде, став десятой.
«Международный сезон подошёл к концу. Хочу поблагодарить каждого, кто верил, кто критиковал — услышала каждого. Сезон был нелёгким, получила не то, что ожидала и на что рассчитывала, увы… Но всё проанализировано! С верой в себя, с верой в тех, с кем работаю, и с верой в лучшее идём дальше. Пожелаю каждому добра и не сомневаться в себе», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».
Финальные масс-старты перенесены из-за шторма!
Пока не отменяют в Швеции заключительные гонки сезона, но уже переносят!
Дмитрий Губерниев с места событий сообщает новое время начала гонок: 17:30 мск у женщин и 19:15 мск у мужчин. Причиной переноса стал сильный ветер в Эстерсунде.
Йоханнес Бё называет возможную отмену масс-старта личной катастрофой и говорит, что ему остаётся только молиться, чтобы гонка состоялась. Впрочем, и Легрейд хочет бежать финальную гонку: не хочет, чтобы его называли незаслуженным чемпионом.
Финальные гонки в Швеции могут отменить из-за шторма
Впрочем, от Дмитрия Губерниева приходят тревожные вести: заключительные гонки сезона в Эстерсунде могут отменить из-за штормового предупреждения. На стадионе действительно сильнейший ветер. Неужели финальный битвы не случится?
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня нас ждёт грандиозная развязка в борьбе за «Большой хрустальный глобус» у мужчин. Стурла Легрейд по итогам гонки преследования накануне опережает Йоханнеса Бё на один балл (если считать потерянные очки) и имеет все шансы завоевать главную награду Кубка мира в первый же свой полноценный сезон на столь высоком уровне. Как думаете, получится у юного норвежца?
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