Латыпов впервые с медалью! А Йоханнес – лучший. Захватывающий финал биатлонного сезона

Эдуард мог даже поставить золотую точку, но сил на финише не хватило.

Кубок мира по биатлону – 2020/2021 едва не завершился досрочно. Из-за шторма в Эстерсунде мужской и женский масс-старты в последний соревновательный день оказались под угрозой срыва. Организаторы приняли решение подвинуть гонки ближе к вечеру и не прогадали. Да, местами масс-старты превратились в лотерею из-за сильных порывов на стрельбище, но это лучше, чем отмена.

В заключительной гонке сезона Россию представляли три спортсмена: Эдуард Латыпов, у которого был день рождения, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Должен был бежать и Александр Логинов, но он снялся из-за проблем со здоровьем. Прямо скажем, не сложился сезон у Саши.

Наконец-то, Эдик! Латыпов провёл лучшую гонку в карьере и взял первую медаль на Кубке мира Биатлонный сезон завершился позитивом для сборной России. В нашей команде вырос новый лидер, который будет блистать на Олимпиаде.

Но главная интрига – противостояние двух норвежцев в битве за «Большой хрустальный глобус». Юный Стурла Легрейд перед заключительной гонкой опережал на один балл Йоханнеса Бё. А потому условие победы в Кубке мира было очень простым: просто опередить конкурента.

И финал биатлонного сезона получился захватывающим!

Латыпов на первом месте!

Битва за «Большой хрустальный глобус» вышла максимально интересной. Бё промахнулся уже на первой «лёжке», а вот Легрейд отработал на ноль и держался в группе лидеров. Вместе с юным норвежцем стрельбище без ошибок покинули Кристиансен, Детьё, Долль, Вегер и Латыпов.

Гараничев тоже отработал чисто, но по скорости тягаться с лидерами он был не способен.

На втором огневом рубеже и Бё, и Легрейд допустили по одной ошибке. А вот Латыпов и Вегер в лидирующей группе обошлись без штрафных кругов и возглавили гонку.

Гараничев — опять лидер сборной России по биатлону. Мы что, вернулись на 10 лет назад?! Лучшим в российской команде снова стал бронзовый призёр сочинской Олимпиады. Как так получилось?

Латыпов на третьем круге держал темп, и даже немного оторвался от лидера, но впереди была «стойка». В условиях порывистого ветра Эдуард промахнулся два раза, но, учитывая недавний приличный отрыв, оставался в борьбе за самые высокие места. Возглавляли гонку Гигонна и Долль, а россиянин был от них в 13 секундах. На последней стрельбе могло случиться всё, что угодно.

Сразу за спиной россиянина шла борьба за победу в Кубке мира. Бё наконец-то отстрелял чисто и опередил Легрейда на выходе со стрельбища. Рядом с ними мчали Детьё, Кристиансен и Фак.

Йоханнес – лучший. Латыпов – с медалью

Латыпов на четвёртом круге не смог догнать Гигонна и Долля, но, как оказалось, это было и не нужно: француз допустил четыре промаха, а немец – три! Латыпов же закрыл все пять мишеней!

Российские биатлонисты даже без промахов не могут попасть в десятку. Где скорость, ребята? Только Эдуард Латыпов способен поддерживать темп лидеров. Но почему вся остальная сборная совершенно не готова?

Эдуард ушёл на заключительный круг лидером. Но позади всего-то в шести секундах был Детьё, а за ним – ещё в шести – Йоханнес Бё. Он допустил один промах на заключительной «стойке», но мог быть доволен собой, ведь Легрейд, стрелявший рядом, допустил сразу две ошибки.

Латыпов теоретически мог поставить неожиданную золотую точку в сезоне, однако он явно сильно устал. Француз настигал россиянина с каждым отталкиванием и в итоге легко опередил. А вот Бё никуда не рвался: его явно больше заботило удержание третьей позиции. Пару раз Йоханнес оглянулся, понял, что Легрейда нет позади и покатил к своему «Глобусу».

Детьё выиграл заключительную гонку сезона. Латыпов стал в ней вторым, добыв первую личную медаль на Кубке мира и окончательно закрепив за собой статус нового лидера сборной России.

Йоханнес Бё же, пересекая финишную линию, закричал и поднял вверх палец. Он – первый. Да, борьба была драматичной, но звание лучшего биатлониста мира норвежец всё-таки удержал.