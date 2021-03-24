«Две гонки скрасили не слишком радостную картину». Губерниев – об итогах сезона в биатлоне

А ещё Дмитрий рассказал, как сэкономил деньги в Европе и как будет блистать на чемпионате Европы по футболу.

Это был самый необычный сезон на Кубке мира по биатлону. Пандемия поменяла планы абсолютно всех его участников. Дмитрий Губерниев подробно рассказал, что это было, раскрыл секрет неудач сборной России и оценил перспективы команды на Олимпиаде.

Комментатор в своей рубрике «Вы уху ели?!» как и всегда поднял самые горячие темы и объяснил, почему без него не обойдутся ни Олимпиада в Токио, ни чемпионат Европы по футболу.

«Он пока мало что из себя представляет». Латыпов может стать новым лидером сборной России После первого личного подиума эксперты и болельщики восторгались Эдуардом и предрекали ему большое будущее. Но не рано ли?

«Борьба за поездку на Олимпиаду будет жёсткой»

В первую очередь я хочу сказать, что у нас на «Матч ТВ» были рекордные рейтинги весь сезон. Рейтинги передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» зашкаливали, такого ещё не было. Лыжи тоже были очень успешными в этом плане. А впереди ещё и чемпионат России. Что касается непосредственно спортивной части, то последние две гонки скрасили не слишком радостную картину. Кайшева прошла по своему лучшему результату. Ну и, конечно же, был подиум Латыпова, за которого я очень сильно болею.

В целом, девчонки у нас без подиума в личных гонках. У парней были подиумы Логинова и Латыпова, но этого явно недостаточно. Команда способна на большее, я уверен. На следующий сезон у женщин будет высокая конкуренция, вернутся Юрлова, Резцова. А квота всего пять человек. Борьба за поездку на Олимпиаду будет жёсткой. Кстати, никто не знает, что будет с Олимпиадой в Пекине, что там за трасса. Никто же там не был, кроме самих китайцев, которые как обычно преподнесут кучу сюрпризов.

«В сборной России пока нет коллектива»

Не будем забывать, что ковид очень здорово ударил и по Бабикову, и по Поршневу, и по тому же Стрельцову. Сейчас самое главное – провести подготовку без помех. Пандемия никуда не делась. У девчонок скамейка действительно побольше. Считаю, что в этом сезоне этой скамейкой не всегда пользовались рационально.

Плюс был ряд тренерских решений, вследствие которых мы не завоевали ряд медалей. Вспомним, когда Шевнина бежала эстафету, будучи неготовой. Коновалов тогда взял удар на себя, но удар ударом, а неготовая спортсменка лишила нас медали. К тренерам основной сборной тоже вопросы есть, у нас пока нет коллектива. Шашилову нужно быть гибче, потому что есть спортсменки, которые не до конца понимают его требования. Тренер должен быть не только тренером, но и педагогом. Не думаю, что это получилось сделать в полной мере.

«Красиво идут, губы и глаза красят». Острая реакция на финальный провал наших биатлонисток Сборная России потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Восемь наших девушек не справились с четырьмя спортсменками из Беларуси.

«Каминский окрылён тем, что имеет такого спортсмена, как Латыпов»

То же самое касается и стрелковых наставников, и тренеров мужской сборной. Нужно объединяться. Я очень верю в Латыпова. Каминский очень окрылён тем, что имеет такого спортсмена. Надеюсь, что и Логинов справится со своими проблемами. Елисеев перестанет заниматься ерундой. Будем строить новый коллектив.

Я уже много раз говорил, что надо дать этому тренерскому штабу доработать. С одной стороны, я за то, чтобы подготовка велась централизованно. Но мы видим Кайшеву, которая сверхвыдающихся результатов не показывала, но была надёжным стрелком в первую очередь. Это заслуга её личных тренеров.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

«Посмотрите на белорусок!»

У нас есть проблемы со стрельбой в сборной. Возможно, имеет смысл пригласить ещё кого-то. Хотя Волков и Максимов в любом случае должны продолжать работать. Это работа не одного дня и не одного месяца. И сами спортсмены должны понять, что дорог каждый день и каждый старт. Той же Кайшевой уже 27. Это уже приличный возраст для спортсмена. То же самое касается Мироновой.

Посмотрите на белорусок, на Алимбекову, на Солу. Надо в первую очередь ужесточить требования к самим себе, понять, что, если вы хотите что-то выиграть, надо работать и быть профессионалом во всём – в нагрузке, в восстановлении, в питании. Мне кажется, что Алимбекова будет одним из фаворитов в борьбе за Кубок мира в следующем сезоне.

Российские биатлонисты даже без промахов не могут попасть в десятку. Где скорость, ребята? Только Эдуард Латыпов способен поддерживать темп лидеров. Но почему вся остальная сборная совершенно не готова?

«Интервью перед гонкой сильно помешало Латыпову взять медаль?»

Что касается результатов работы Виктора Майгурова, то какие могут быть выводы. Человек с лета только начал работать. Движение вперёд есть, мы на связи с СБР постоянно. Договорились, что будем показывать чемпионат России. Вы наверняка обратили внимание, что команда стала более открытой. У нас уже становится традицией, когда спортсмен начинает разговаривать ещё до старта.

Елисеев, Халили и Латыпов с радостью согласились на это. В этом нет ничего страшного. Это занимает буквально 30 секунд. Ты приезжаешь на пристрелку, проезжаешь мимо камер, отвечаешь на один-два вопроса и едешь дальше. Для всех тех, кто рассказывает, как сильно это мешает, я могу привести пример Латыпова. Это сильно помешало ему в последний день сезона выиграть медаль? Нет. Наоборот, это помогло. Сильный спортсмен от этого станет ещё сильнее.

Конечно, нашей сборной не хватает дружбы внутри коллектива. Дружбы, которая есть у тех же норвежцев, шведов. Это дело наживное, необходимо сформировать команду. Другое дело, что когда лидер этой команды всё время тренируется отдельно от неё, говорить о сплочённом коллективе довольно сложно. Это не значит, что Логинов не может делать какие-то отдельные элементы подготовки самостоятельно. Но Саше нужна команда, а команде нужен Саша. Посмотрите, как развалилась у него стрельба в этом сезоне.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

«Меня очень удивил Легрейд в этом сезоне»

В этом сезоне меня в первую очередь удивил Легрейд. Алимбекова меня удивила. Пайффер меня удивил тем, что закончил так рано. Я надеялся, что он выступит на Олимпиаде, мы более 10 лет работаем на биатлоне с ним. Честно говоря, я не очень верил в Тириль Экхофф как будущую обладательницу Кубка мира. Я больше ставил на Вирер, Рёйселанд. Ханну Эберг. Но в итоге Тириль доказала, что нестабильность осталась в прошлом.

Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира? Шведский ветер и нервы Бё подарили болельщикам драматичную развязку.

«У меня расписан каждый день в ближайшее время»

Мы подошли максимально собранными к этому сезону. Было важно ограничить круг общения, контролировать себя полностью, чтобы не заболеть. Важно было проявить профессионализм. Но нет худа без добра. Поскольку были закрыты все рестораны, мы разговаривали с гостиницами, и нас везде кормили. Мы заодно и сэкономили ещё кучу денег. Это хорошо.

В ближайшее время я скучать точно не буду. У меня расписан каждый день – мероприятия, турниры. Я собираюсь поехать с легендами хоккея в Норильск, собираюсь провести 60-летний юбилей первого полёта человека в космос в Саратове. У меня куча съёмок. Еду в Ханты-Мансийск на чемпионат России, потом будет чемпионат Европы по водным видам спорта, этап Кубка мира по гребле на байдарках.

А вообще я готовлюсь к тому, что буду ведущим футбольной студии на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге, поскольку являюсь главным футбольным обозревателем. А потом будет Олимпиада в Токио. Надеюсь, что поеду туда и буду комментировать свои любимые виды спорта.