«В России оставаться не собираюсь». Наш биатлон опять прошляпил талантливую спортсменку

Наталья Ушкина сенсационно обыграла почти всю сборную России. Новая надежда нашего биатлона? Как бы не так! Её уже переманили в Румынию.

Российский биатлон снова теряет таланты. Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева, сёстры Кручинкины – список там длинный. И вот в нём очередное пополнение. Наталья Ушкина сенсационно обыграла почти всю сборную России в спринте на чемпионате России. Неужели это новая надежда нашего биатлона? Да как бы не так! В национальной команде России ей места не нашлось, а в Румынии подсуетились и переманили молодую спортсменку. С большой долей вероятности она будет представлять эту страну на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Не исключено, что и там Наталья будет обыгрывать россиянок.

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Кто такая Наталья Ушкина?

Наталье Ушкиной всего 24 года, то есть возраст для биатлона отличный. Спортсменка из Мордовии, как и многие, начинала с лыжных гонок, а в 14 лет перешла в биатлон. На своём первом же юниорском чемпионате мира в 2015 году Наталья стала серебряным призёром в эстафете. А вот на следующий год Ушкина провалила свой этап и оставила Россию без медалей.

Она давно ходит в молодых и перспективных, собирала медали на юниорских первенствах Европа, выиграла юниорский чемпионат мира по летнему биатлону, дважды была призёром чемпионата и Кубка России. Ушкина ждала шанса, но так и не дождалась. А потом возник вариант с переходом в сборную Румынии. В августе 2020 года Наталья подала заявление о переходе и в ноябре уже получила румынское гражданство.

«Меня уже отпустили из России»

И несмотря на такой блестящий результат на чемпионате России, Ушкина не намерена оставаться в России, о чём заявила в эфире «Матч ТВ» после окончания спринта в Ханты-Мансийске. Очень похоже, что наш биатлон опять прошляпил талантливую спортсменку.

«Результат стал высоким только в этом году. В том году такого не было, а сейчас случился прорыв. В прошлом году меня позвали в сборную Румынии, всё это время делались документы, я просто ждала. Меня отпустили из России, дали добро. Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России. В мае будет решаться вопрос по контрактам. Не жалею, что перешла в Румынию. Если будет предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, всё равно его не приму. Всё решено».

Молодое поколение биатлонистов не берут в сборную России. Талантам пора менять паспорт? Ничего не меняется: у нас по-прежнему считают перспективными тех, кому 25, а молодёжь до последнего маринуют в юниорских командах.

Триумф победителей «Рождественской гонки»

Так получилось, что триумфаторами первого дня на чемпионате России стали победители «Рождественской гонки» — 2020 Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Павлова выиграла с солидным преимуществом у всех. Ушкина неожиданно стала второй, а тройку замкнула Ирина Казакевич. Отметим также четвёртый результат Анастасии Гореевой, которая допустила два промаха. Хочется верить, что хоть её руководство российского биатлона сможет удержать. Лидер сборной Светлана Миронова не попала в топ-10 и попытается отыграться в гонке преследования.

В мужской части настоящую историю преодоления продемонстрировал Матвей Елисеев. Сначала россиянин забыл набедренные номера перед стартом, а уже в гонке у него сломалась обойма в винтовке. И это в день рождения! Несмотря на всё это, Матвей умудрился выиграть спринт.

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«Очень интересно, много моментов, с которыми я частично справился. Если вы обратили внимание, я забыл про набедренные номера перед стартом, пришлось за ними бежать в кабину. С таким ещё не приходилось сталкиваться. Был ещё один интересный момент: я поднимал руку на рубеже стоя. Когда я закидывал винтовку, мой ремень зацепил мою же обойму, и она сломалась. Со мной первый раз в жизни такое произошло. Я увидел это, сразу крикнул тренеру, в чью-то пустую обойму зарядили патроны. Судья мне её отдал», — рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

В тройку призёров вошли Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Максима видеть на подиуме приятно, остаётся надеяться, что Цветков вернулся всерьёз и надолго. А вот у чемпиона мира Александра Логинова продолжаются проблемы. С тремя промахами Саша стал только десятым. Тем интереснее будут пасьюты. Чемпионат России начался очень ярко.