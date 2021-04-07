Радость «ветеранов». У российских биатлонистов появился шанс завоевать новую награду

Раз не получается побороться за «Хрустальный глобус», может, удастся выиграть «серебряную» майку?

Международный союз биатлонистов (IBU) в минувшем сезоне решил добавить в жизнь красок. Помимо привычных красных и жёлтых бибов появились золотые и синие майки. Первые – для действующих чемпионов мира, вторые – для лучших молодых биатлонистов. И если в золоте бежали для удобства болельщиков, то в синеве – за специальным призом.

Обладателями наград лучшим биатлонистам не старше 25 лет стали норвежец Стурла Холм Легрейд (24 года) и белоруска Динара Алимбекова (25 лет). Российские спортсмены в этом рейтинге оказались далеки от победы: лучшие в сборной России – 22-летний Карим Халили, занявший восьмое место и 23-летняя Ирина Казакевич, финишировавшая 12-й в данном зачёте.

Но раз россияне не готовы бороться за звание лучших среди самых молодых, может быть, среди самых возрастных у нашей команды, не склонной к резкому омоложению, больше шансов?

Но нет, пока в борьбе за приз для «старичков» сборная России не участвовала.

Метка чемпиона. Как Логинов стал первым в мире биатлонистом, получившим золотую майку Помимо россиянина её получат француз Жаклен, итальянка Вирер, а также Бё и Рёйселанд из Норвегии.

«Серебряные» майки

Удивительно, но для возрастных биатлонистов награда тоже есть. Правда, пока неофициальная.

Идея новой премии для биатлонистов старше 33 лет – на радость настоящим «ветеранам» спорта –принадлежит американским биатлонисткам Клэр Иган и Сюзан Данкли.

«Биатлон – очень интенсивный вид спорта, и большинство к своим 25 годам занимается им уже давно, поэтому трудно оставаться на вершине, когда становишься старше. И всё же у нас есть отличные спортсмены в возрасте, которые по-прежнему выступают на очень высоком уровне», – рассказала официальному новостном порталу IBU Сюзан Данкли.

В качестве приза Данкли решила… связать для лучших спортсменов «серебряные» майки.

«Я взяла за основу обычный гоночный биб. Затем подобрала пряжу, посчитала, сколько рядов нужно для каждого цвета и нашла схему для номера. За Рождество я закончила женскую майку, а мужскую начала по дороге из Рамзау в Оберхоф. На каждую ушло несколько часов».

По ходу сезона идея вручения новой майки особо не обсуждалась, но, оказывается, ещё в январе у «серебряного» биба появился свой аккаунт в «Инстаграме» – biathlonsilverbib, в котором рассказывалось об успешных гонках биатлонистов 33+ и отслеживался текущий лидер зачета.

А россияне в борьбе?

На последнем этапе Кубка мира по биатлону – 2020/2021 в Эстерсунде были вручены первые «серебряные» майки. Их обладателями стали француженка Анаис Бескон (18-е место в общем зачете Кубка мира) и Яков Фак, представляющий Словению (11-й в общем зачете).

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«Сюрприз, сюрприз, чемпион 33+. Я как вино: с годами только лучше. Лучший возрастной спортсмен в общем зачёте Кубка мира этого сезона. Интересная идея. Я буду защищать титул «лучшего ветерана», готовьтесь, остальные, я не сдамся! Поздравляю Анаис и благодарю Сюзан Данкли за эти милые вязаные майки», — написал Фак на своей странице в «Фейсбуке».

Яков Фак и Анаис Бескон Фото: facebook.com/FakJakovJaka

И немного грустно, что в этом сезоне никто из российских биатлонистов, выступающих на Кубке мира, не мог побороться за новую серебряную майку. Все спортсмены сборной России, включённые в общий зачет Кубка мира, младше 33 лет. Евгению Гараничеву 33 исполнилось только в феврале, так что у него только сейчас появился шанс побороться за новый приз. А из женщин за награду, возможно, сразится 36-летняя чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, которая была включена в список кандидатов в сборную на следующий сезон тренерским советом СБР.

Так что остаётся надеяться, что вручение этого любопытного приза станет традицией. А у наших биатлонистов появится больше шансов принять участие в церемонии награждения по итогам биатлонного сезона. А что? Вязаная майка, пожалуй, даже полезнее хрустального глобуса!