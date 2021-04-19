Перед зимней Олимпиадой в женской сборной заметно вырастет конкуренция. Чтобы никто не расслаблялся.

Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту. Но это пойдёт команде на пользу

Женская сборная России по биатлону заняла шестое место в зачёте Кубка наций и потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Это означает, что представлять нашу сборную на этапах Кубка мира смогут не шесть спортсменок, как это было в сезоне – 2020/2021, а только пять.

На первый взгляд кажется, что это трагедия. Но, похоже, это может пойти команде на пользу.

«Нормальный спортсмен должен биться»

Максимальную квоту на Кубке мира получают сборные, которые занимают первые пять мест в зачёте Кубка наций. В общую копилку очков попадают результаты спринтов, индивидуальных гонок, женских эстафет и одиночных смешанных эстафет. В этом сезоне учитывалось 25 гонок, из которых вычли по шесть худших результатов каждой из команд.

Первые пять мест в женском Кубке Наций заняли: Норвегия (7305 очков), Швеция (7146), Германия (7056), Франция (7001), Беларусь (6433). Россия на шестом месте – 6407 очков.

Результаты первой пятёрки, по сравнению с прошлым годом, изменились не сильно. Всё те же команды в списке сильнейших, лишь немного изменился их порядок, а также сборную России сдвинули с пятого места на шестое девушки из Беларуси.

Самое интересное, что по результатам предыдущего сезона Беларусь была лишь 12-й. То есть, заявляя на личные гонки максимум по четыре человека, наши соседи за весь сезон набрали больше очков, чем девушки сборной России, которые могли выходить на старт вшестером.

Особенно показательным стал спринт на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Эта гонка была последним стартом сезона, результаты которого шли в зачёт Кубка наций. Перед началом спринтерской гонки, с вычетом шести худших результатов сезона, женская сборная России опережала сборную Беларуси на один балл, то есть у наших спортсменок был реальный шанс сохранить максимальную квоту на следующий сезон. Россию представляли аж восемь девушек, Беларусь – четыре. А в зачёт Кубка наций шли только три лучших результата.

И эти три результата оказались лучше у соперниц сборной России. Динара Алимбекова (11-е место), Анна Сола (13-е) и Ирина Кривко (18-е) набрали 381 очко и опередили команду, в которой лучшим стали. Ульяна Кайшева (16-е место), Светлана Миронова (24-е) и Лариса Куклина (29-е).

Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.

Такой исход, к сожалению, нельзя назвать неожиданным.

В конце сезона та же Алимбекова и Сола показывали неплохие результаты, регулярно заезжали в десятку сильнейших, а иногда и попадали в призы. В то время как лучшие из наших, Кайшева и Миронова, лишь пару раз порадовали болельщиков седьмыми-восьмыми местами.

Кажется, что о возможной потере квоты в сборной России в течение сезона тоже особо не беспокоились или просто упустили момент и спохватились, когда уже было поздно.

«Очень сожалею, что мы лишились квоты. Но больше, чем сам себя, меня никто не накажет. Будем жить дальше, двигаться дальше. Работать, работать и работать.

Думаю, нормальный спортсмен должен был биться за будущее российского биатлона. А всё остальное на совести спортсмена. Хотелось бы, чтобы все бились. Думаю, у кого-то получилось, а у кого-то нет. Немного позже разберёмся.

Нужно провести самоанализ. Был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, я не смог», – заявил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

«Красиво идут, губы и глаза красят». Острая реакция на финальный провал наших биатлонисток Сборная России потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Восемь наших девушек не справились с четырьмя спортсменками из Беларуси.

Расслабился – мимо Олимпиады!

На первый взгляд, сокращение квоты лишает тренеров сборной России простора для манёвра. Выступать в одной гонке теперь смогут только пять россиянок, и возможность обкатать молодежь и поэкспериментировать без ущерба для общего результата уменьшится.

С другой стороны, тот же Шашилов неоднократно намекал, что под конец сезона у некоторых российских спортсменок пропала мотивация. Возможно, тренеру стоило действовать резче и жёстче, но отстранять лидеров и давать шанс совсем молодым и зелёным – не в наших традициях.

Впрочем, в сезоне – 2021/2022 при необходимости делать это придётся. Во-первых, к Олимпиаде, вероятнее всего, вернётся Екатерина Юрлова-Перхт. Во-вторых, никуда ни денется необходимость давать шанс молодёжи. В-третьих, нужно будет готовиться к Олимпиаде.

Вот и получается, что из-за всего этого конкуренция в команде заметно вырастет. Чтобы никто не расслаблялся. Иначе – мимо Олимпиады! Если в минувшем лидеры могли чувствовать себя спокойно, потому что заменить их просто некем, в олимпийском сезоне такого не будет.

«В России оставаться не собираюсь». Наш биатлон опять прошляпил талантливую спортсменку Наталья Ушкина сенсационно обыграла почти всю сборную России. Новая надежда нашего биатлона? Как бы не так! Её уже переманили в Румынию.

Кстати, на олимпийскую квоту невысокое место в Кубке наций никак не повлияет, так как на Олимпиаде действуют свои правила, и в гонке от одной страны могут принимать участие не больше четырёх спортсменок. А уж четыре сильнейшие биатлонистки России, даже с учетом уменьшенной квоты, точно будут иметь возможность выступать на Кубке мира.

Кстати, не стоит забывать, что прошлый предолимпийский сезон – 2016/2017 женская сборная России завершила на восьмом месте в зачёте Кубка наций. Однако уже в следующем сезоне наши девушки впятером смогли подняться на четвёртое место и вернули максимальную квоту.

Поэтому потеря квоты для нашей сборной – событие не самое приятное, но не трагедия.

Скорее всего, оно пойдёт команде на пользу перед главным турниром четырёхлетия.