«Буду пахать и ещё раз пахать». Зачем лучший биатлонист России отказался от самоподготовки

Чемпион мира Александр Логинов впервые за долгое время будет готовиться со сборной. Всё ради Олимпиады?

Александр Логинов несколько лет считался единственной надеждой мужской сборной России по биатлону. Он стал чемпионом мира, постоянно был на подиуме и даже боролся за Большой хрустальный глобус. После ухода из спорта Антона Шипулина именно Логинов заставлял болельщиков переживать и получать положительные эмоции. Однако минувший сезон завершился провалом.

Да, были яркие всплески как победа в индивидуальной гонке в Антхольце, но в целом результаты Логинова стремительно ухудшались. На чемпионате России он и вовсе проигрывал тем, кому ни при каких условиях не должен был проигрывать. Многие уже списали Александра со счетов. Надо было что-то срочно менять, и Логинов решился на кардинальные меры. Помогут ли они ему — пока большой вопрос.

«Буду пахать и ещё раз пахать»

Всех своих главных успехов Саша добился, работая индивидуально со своим тренером Александром Касперовичем. Биатлонист никогда не скрывал, что может полностью доверять лишь ему. А так как результаты были прекрасными, никто и не ставил под сомнение его самоподготовку. Других таких биатлонистов в мужской сборной до прорыва Эдуарда Латыпова в России просто не было. Логинов имел право выставлять свои условия.

Однако в прошлом сезоне что-то пошло не так. Касперович ушёл работать в сборную Болгарии. Он, конечно, не отказался от Логинова, о конфликте речь не шла. Просто в условиях пандемии они не могли уже так часто контактировать, а, судя по всему, личный контакт спортсмена и тренера многое решал.

Логинов полностью провалил чемпионат России. Что происходит с лучшим биатлонистом страны? Исходя из результатов на национальном турнире, Александра можно было бы вообще не брать в сборную России.

И ладно бы результаты были чуть хуже, но нет. У Саши перестало получаться почти всё — совсем ушла стрельба, а лыжный ход был далёк от его лучших образцов. В такой ситуации перемены напрашивались. И вот впервые за долгое время Логинов отказался от самоподготовки и будет готовиться вместе со всей сборной. Теперь он больше не будет один.

«Очень важным будет следующий сезон. Буду готовиться, пахать, пахать и ещё раз пахать. Сейчас надо вернуться домой, времени на разгрузку уже нет. Буду готовиться к майским сборам, чтобы приехать на них готовым, не в разобранном состоянии и с позитивными мыслями на предстоящий сезон.

Собираюсь ли я готовиться индивидуально? Нет, в любом случае буду делать это с командой, чтобы работать над сильными и слабыми сторонами друг друга. Надо, чтобы каждый подтягивал каждого. Сейчас ведутся разговоры о планах подготовки. Думаю, всё пройдёт достаточно продуктивно», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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Всё ради Олимпиады?

Логинов понимает, что предстоящий сезон будет во многом определяющим для него. Перед Олимпиадой ему стукнет 30 лет — прекрасный возраст для биатлониста. И, пожалуй, лучший шанс взять медаль на самом престижном соревновании для спортсмена. На Играх-2026 в Милане ему будет 34, и тут уже не факт, что он будет конкурентоспособен. Да и вообще не факт, что он будет заниматься биатлоном к тому времени. Надо брать свои шансы здесь и сейчас.

Правда, есть одна проблема. Нет никаких гарантий, что Логинова допустят к Олимпиаде в Пекине. С учётом отстранения сборной России от крупных международных стартов случиться может всё что угодно. О флаге и гимне никто уже и не мечтает. Тут бы получить личный допуск. В этом смысле решение Логинова уйти от самоподготовки может помочь. Он всё время будет на виду, что даст меньше поводов для различных подозрений со стороны ВАДА и МОК.

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«Логинову требуется дополнительный толчок»

Поддержал решение Логинова и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он вспомнил свой опыт и ближе к концу карьеры понял, что работа в команде зачастую бывает значительно продуктивнее.

«Да, Логинов стал чемпионом мира, будучи на самоподготовке. Но потом результаты начали снижаться. Ему требуется дополнительный стимул, толчок. Как раз команда способна Александру его дать. Там тебе просто не позволят растерять какие-то скоростные качества. В сборной постоянно проводятся контрольные тренировки и выше концентрация. К тому же команда — это не только тренер, но и его помощники, врач, люди, которые ведут тебя по дистанции и снимают технику бега на видео. Это серьёзная машина, позволяющая добиваться результатов».

Что происходит с Логиновым? Он отлично готов к чемпионату мира, но провалился на старте Александра точно не стоит списывать со счетов. Он ещё поборется за медаль.

Будет очень интересно посмотреть, что получится из этой затеи. И действительно ли Логинов будет целиком и полностью готовиться с командой. Конечно, старший тренер мужской сборной Юрий Каминский понимает, что какие-то консультации с Касперовичем Саше всё равно необходимы. Но для того, чтобы почувствовать разницу, работа Логинова с командой не должна быть формальностью.