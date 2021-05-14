«С Логиновым договорились ещё на чемпионате России». У лидера сборной – новый тренер

Сборная России по биатлону к олимпийскому сезону будет готовиться по принципу коллег из лыжной сборной. И мужская, и женская команды поделены на группы, каждая из которых будет работать независимо. Чемпион мира Александр Логинов, к прошлому сезону готовившийся самостоятельно, теперь будет работать вместе с Евгением Гараничевым, Максимом Цветковым, Семёном Сучиловым, Александром Поварницыным, Василием Томшиным, Кириллом Бажиным и Денисом Таштимеровым.

Объявлен окончательный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022

Тренером этой группы стал Сергей Башкиров, ранее работавший с молодёжной командой, а последние два сезона – со сборной Санкт-Петербурга. О том, как состоялось назначение и когда он договаривался с Логиновым, Башкиров рассказал «Чемпионату».

— Как быстро вам удалось договориться с руководством СБР о работе? Были ли у вас какие-то условия, прежде чем вы дали согласие?

— У меня никаких условий не было. Предварительные разговоры о работе в сборной были ещё во время чемпионата России в Ханты-Мансийске. Всё прошло достаточно быстро. Как итог – президент СБР Виктор Майгуров мне позвонил где-то в середине апреля, и мы обо всём договорились.

— Как вы делили спортсменов с Юрием Каминским? Всё было определено заранее?

— У нас есть критерии формирования сборной, на их основе составлялся список кандидатов. Вместе с Юрием Михайловичем составляли свои команды, но отталкиваясь от предложений Каминского. Он всё-таки уже отработал прошлый сезон.

«Буду пахать и ещё раз пахать». Зачем лучший биатлонист России отказался от самоподготовки Чемпион мира Александр Логинов впервые за долгое время будет готовиться со сборной. Всё ради Олимпиады?

— То есть Каминский первым составил свою группу?

— Именно так.

— Как можете охарактеризовать свою группу?

— Ребята абсолютно разные. Есть опытные спортсмены, которые прошли крупные соревнования: Саша Логинов, Евгений Гараничев и Максим Цветков. Есть и молодые, которые только начинают свой путь во взрослом биатлоне. Естественно, молодые будут к ним тянуться, но при всём этом они тоже показывают те качества, которые могут позволить им расти дальше и попасть на крупные соревнования.

«Меня никто не принуждал». Сборная России по биатлону осталась без главного тренера Валерий Польховский покинет свой пост 31 мая. Замену ему искать не будут

— В чём видите сходства и отличия своей группы и своей методики от группы Каминского?

— Что касается состава – различий именно по качеству особо нет. В наших группах есть как опытные, так и молодые спортсмены. Если говорить о методике, я не особо знаком с методикой Каминского, но после общения с ним понял, что у нас достаточно схожие мнения на те или иные процессы. Я тоже считаю, что нужно больше работать над техническим прохождением дистанции, в этом есть определённые пробелы. И есть понимание, что именно нужно делать, чтобы их устранить.

— По отличиям хотелось бы более подробно.

— Конечные отличия будут видны по ходу подготовки. До своего назначения я не был на тренировках у Юрия Михайловича и не могу их проанализировать. Повторюсь, отчётливо это будет видно позже, на более поздних этапах подготовки.

— Майгуров заявил, что все группы независимы, тренеры будут строить работу сами. Собираетесь советоваться и пересекаться с Каминским для решения каких-то вопросов?

— Мы будем общаться с Юрием Михайловичем по поводу формирования команды для участия в Кубке мира и Кубке IBU.

— Уже поговорили с Логиновым? Как видите свою работу с ним?

— Предметно план и работу по дням мы ещё не обсуждали, но по направлению у нас есть понимание. Мы знаем, куда нужно двигаться и как.

— Общались с его личным тренером Александром Касперовичем?

— С Александром Владимировичем мы знакомы давно. Я работал с ним, ещё когда только начинал тренерскую деятельность. Да и в Санкт-Петербурге работали вместе. Мы общаемся очень плотно, в том числе по Саше. Советы по работе с ним он мне, безусловно, дал.

— Логинов работал с Максимом Цветковым перед началом прошлого сезона, они вместе ездили на сборы. Вы тоже были с ними?

— Нет, они с Максимом тогда уехали на сборы вдвоём. Сейчас будет мой первый этап работы с ним во взрослом биатлоне. Так-то мы работали с Сашей ещё по юниорам. Конечно, я знаю его достаточно давно.

Васильев — о составе сборной России на сезон-2021/22: посмотрим, чья методика лучше

— Факт вашей работы с Логиновым в юниорах мог сыграть свою роль в его попадании в вашу группу? Это его личное решение?

— Мы общались с Сашей в Ханты-Мансийске, на чемпионате России, и договорились, что было бы неплохо поработать вместе.

— Александр не очень удачно провёл последний сезон. Не боитесь, что если что-то у Логинова не пойдёт, то теперь вся ответственность будет на вас?

— Есть понимание, что тренер направляет спортсмена, помогает ему реализоваться. Надеюсь, у нас хватит коммуникации для того, чтобы мы смогли сработать эффективно. Что касается ответственности за результат – у меня нет боязни.