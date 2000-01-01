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Необычный состав сборной России по биатлону. Не поздно ли спохватились?
Необычный состав сборной России по биатлону. Не поздно ли спохватились?
Биатлонисты перед Олимпиадой взяли пример с лыжников.
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Сформирован окончательный состав сборной России по биатлону на олимпийский сезон – 2021/22. Команда преобразилась: спортсмены теперь будут готовиться в четырёх небольших группах.
Сформирован окончательный состав сборной России по биатлону на олимпийский сезон – 2021/22. Команда преобразилась: спортсмены теперь будут готовиться в четырёх небольших группах.
Система деления на группы и их подготовка в разных местах используется российскими лыжниками. Это дает шанс рассчитывать на высокие места, даже если одна из групп допустила просчёт в подготовке.
Система деления на группы и их подготовка в разных местах используется российскими лыжниками. Это дает шанс рассчитывать на высокие места, даже если одна из групп допустила просчёт в подготовке.
Старшим тренером мужской команды остался Юрий Каминский. В его группе: Бабиков, Елисеев, Латыпов, Первушин, Поршнев, Серохвостов, Стрельцов и Халили.
Старшим тренером мужской команды остался Юрий Каминский. В его группе: Бабиков, Елисеев, Латыпов, Первушин, Поршнев, Серохвостов, Стрельцов и Халили.
Вторая группа будет готовиться с Сергеем Башкировым. В неё попали: Логинов, Гараничев, Поварницын, Бажин, Сучилов, Таштимеров, Томшин и Цветков.
Вторая группа будет готовиться с Сергеем Башкировым. В неё попали: Логинов, Гараничев, Поварницын, Бажин, Сучилов, Таштимеров, Томшин и Цветков.
«Молодые будут тянуться за лидерами. Все должны понимать, что мы сообща работаем ради результата», – подчеркнул возглавивший тренировочную группу Башкиров.
«Молодые будут тянуться за лидерами. Все должны понимать, что мы сообща работаем ради результата», – подчеркнул возглавивший тренировочную группу Башкиров.
Михаил Шашилов сохранил пост старшего тренера женской команды. С ним будут работать: Васнецова, Гореева, Казакевич, Кайшева, Куклина, Миронова, Сливко и Шевченко.
Михаил Шашилов сохранил пост старшего тренера женской команды. С ним будут работать: Васнецова, Гореева, Казакевич, Кайшева, Куклина, Миронова, Сливко и Шевченко.
Вторая женская команда пройдет подготовку с Евгением Куваевым: Акимова, Буртасова (Павлова), Гербулова, Довгая, Егорова, Носкова, Плюснина и Шнейдер.
Вторая женская команда пройдет подготовку с Евгением Куваевым: Акимова, Буртасова (Павлова), Гербулова, Довгая, Егорова, Носкова, Плюснина и Шнейдер.
«У меня за время недолгой тренерской карьеры ни с одним спортсменом не было конфликтов. Я вообще вижу свою работу только через диалог – в ругани и криках конструктива нет», – подчеркнул Куваев.
«У меня за время недолгой тренерской карьеры ни с одним спортсменом не было конфликтов. Я вообще вижу свою работу только через диалог – в ругани и криках конструктива нет», – подчеркнул Куваев.
Каждая из групп будет готовиться к сезону по своей программе и в разных местах. По окончании олимпийского сезона это даст возможность оценить, кто же работал эффективнее.
Каждая из групп будет готовиться к сезону по своей программе и в разных местах. По окончании олимпийского сезона это даст возможность оценить, кто же работал эффективнее.
«В распределении спортсменов всё смотрится логично. А там уже и посмотрим, чья методика будет лучше», – прокомментировал решения о составах олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
«В распределении спортсменов всё смотрится логично. А там уже и посмотрим, чья методика будет лучше», – прокомментировал решения о составах олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
«Пусть все работают. Главное, чтобы не было никаких разногласий. Потому что старшие остаются старшими, но не смогут контролировать весь тренировочный процесс», – отметил Дмитрий Губерниев.
«Пусть все работают. Главное, чтобы не было никаких разногласий. Потому что старшие остаются старшими, но не смогут контролировать весь тренировочный процесс», – отметил Дмитрий Губерниев.
Необычный состав сборной России по биатлону. Не поздно ли спохватились?
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