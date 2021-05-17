«Нас воспринимают как людей второго сорта». Почему Беларусь лишили этапа Кубка мира

16 мая исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил обновлённый вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022. Главное изменение – Беларусь лишили этапа Кубка мира в Раубичах. Вместо белорусов соревнования будут принимать финны – в Контиолахти.
Согласно предварительному плану, финский этап открывал сезон, но его сдвинули. Теперь два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд: соревнования пройдут с 26 ноября по 5 декабря. А в Финляндии этап Кубка мира будет уже после Олимпиады – с 3 по 6 марта.
Пресс-служба IBU сообщает, что такое решение было принято из-за текущей ситуации в Беларуси, которая может помешать работе организационного комитета, национальных федераций и команд.
Хотя, если честно, это больше похоже на необъявленные санкции.
Решение обидное, но стоит ли удивляться?
В официальном пресс-релизе по вопросам изменения календаря представители IBU напомнили, что на прошлом заседании исполком Международного союза биатлонистов оставил вопрос о проведении этапов Кубка мира в Раубичах открытым и ещё тогда объявил, что решение об утверждении или переносе этапа в другое место будет принято летом.
То есть соревнования всё-таки решили перенести не внезапно и не вдруг, а долго думали.
Правило «спорт вне политики» в случае с Беларусью в 2021 году уже однажды не сработало. В январе Минск также лишили права проведения матчей чемпионата мира по хоккею из-за вопросов безопасности на фоне нестабильной политической обстановки.
Слова про «вопросы безопасности» и «помехи в работе» – это в определённой степени лукавство. Если в августе 2020-го ситуацию в Минске действительно можно было называть нестабильной, то сейчас благополучному проведению соревнований и тем более здоровью спортсменов ничего не угрожает. И наверняка белорусские организаторы давали такие гарантии и IBU, и IIHF.
За словами о безопасности, конечно, кроются причины экономические и политические.
«Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Беларуси чемпионат мира по хоккею. К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта. Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти «порывы любви и дружбы», – приводит ТАСС слова бывшего президента СБР Владимира Драчёва, с 2002 по 2006 годы выступавшего за Беларусь.
«Беларусь своей любовью к биатлону заслужила этот этап»
Неудивительно, что в России эта новость была воспринята довольно остро. Согласно решению ВАДА, Россия не имеет права проводить международные соревнования, и в ближайшее время стартов мирового уровня в нашей стране мы не увидим. В каком-то смысле этап Кубка мира в соседней Беларуси мог хотя бы немного утешить российских любителей биатлона, которые соскучились по международным стартам в Тюмени, Ханты-Мансийске и Чайковском.
«Биатлонная Беларусь очень долго ждала этапа Кубка мира. Были проведены этапы Кубка IBU, европейский чемпионат, гонка легенд, как мы помним. Но в итоге этап Кубка мира из Раубичей перенесён в Контиолахти.
Про политику сейчас ничего говорить не буду, скажу лишь, что Беларусь своей любовью к биатлону заслужила этот этап. Там совершенно потрясающие болельщики, каждый раз и мы, и биатлонисты чувствовали себя как дома. Думаю, даже в это непростое время болельщики бы пришли на гонки», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Губерниев.
Тем более обидно за белорусских спортсменов и болельщиков.
В сезоне 2020/2021 женская сборная страны показывала довольно высокие результаты. Белорусские девушки заняли пятое место в итоговом зачёте Кубке наций и получили повышенную квоту на следующий сезон. А учитывая, что в Беларуси на трибуны пускают зрителей, шанс получить заполненные (по меркам ковидного времени) трибуны был очень высок.
Но, видимо, Международному союзу биатлонистов это всё не интересно.
- 17 мая 2021
-
12:11
-
09:53
- 16 мая 2021
-
20:41
-
20:19
-
20:09
-
17:43
-
17:28
-
00:18
- 15 мая 2021
-
16:14
-
10:49
-
09:58
- 14 мая 2021
-
23:21
-
19:49
-
12:00
-
11:30
-
10:54
-
10:45
- 13 мая 2021
-
18:48
-
18:03
-
17:17
-
15:11
-
12:03
-
10:38
-
09:28
- 12 мая 2021
-
22:09
-
16:07
-
12:13
-
08:13
-
00:19
- 11 мая 2021
-
23:39
-
21:59
-
15:21
-
13:08
-
12:45
-
10:13