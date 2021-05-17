«Нас воспринимают как людей второго сорта». Почему Беларусь лишили этапа Кубка мира

В IBU заявляют, что текущая ситуация в стране может помешать проведению соревнований. Хотя всё это больше похоже на необъявленные санкции.

16 мая исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил обновлённый вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022. Главное изменение – Беларусь лишили этапа Кубка мира в Раубичах. Вместо белорусов соревнования будут принимать финны – в Контиолахти.

Согласно предварительному плану, финский этап открывал сезон, но его сдвинули. Теперь два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд: соревнования пройдут с 26 ноября по 5 декабря. А в Финляндии этап Кубка мира будет уже после Олимпиады – с 3 по 6 марта.

Пресс-служба IBU сообщает, что такое решение было принято из-за текущей ситуации в Беларуси, которая может помешать работе организационного комитета, национальных федераций и команд.

Хотя, если честно, это больше похоже на необъявленные санкции.

Решение обидное, но стоит ли удивляться?

В официальном пресс-релизе по вопросам изменения календаря представители IBU напомнили, что на прошлом заседании исполком Международного союза биатлонистов оставил вопрос о проведении этапов Кубка мира в Раубичах открытым и ещё тогда объявил, что решение об утверждении или переносе этапа в другое место будет принято летом.

То есть соревнования всё-таки решили перенести не внезапно и не вдруг, а долго думали.

Правило «спорт вне политики» в случае с Беларусью в 2021 году уже однажды не сработало. В январе Минск также лишили права проведения матчей чемпионата мира по хоккею из-за вопросов безопасности на фоне нестабильной политической обстановки.

Слова про «вопросы безопасности» и «помехи в работе» – это в определённой степени лукавство. Если в августе 2020-го ситуацию в Минске действительно можно было называть нестабильной, то сейчас благополучному проведению соревнований и тем более здоровью спортсменов ничего не угрожает. И наверняка белорусские организаторы давали такие гарантии и IBU, и IIHF.

За словами о безопасности, конечно, кроются причины экономические и политические.

Беларусь лишили чемпионата мира! Лукашенко считает, что это полный позор Похоже, правило «спорт вне политики» перерастало кого-то интересовать. Кому теперь отдадут минскую часть турнира?

«Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Беларуси чемпионат мира по хоккею. К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта. Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти «порывы любви и дружбы», – приводит ТАСС слова бывшего президента СБР Владимира Драчёва, с 2002 по 2006 годы выступавшего за Беларусь.

«Беларусь своей любовью к биатлону заслужила этот этап»

Неудивительно, что в России эта новость была воспринята довольно остро. Согласно решению ВАДА, Россия не имеет права проводить международные соревнования, и в ближайшее время стартов мирового уровня в нашей стране мы не увидим. В каком-то смысле этап Кубка мира в соседней Беларуси мог хотя бы немного утешить российских любителей биатлона, которые соскучились по международным стартам в Тюмени, Ханты-Мансийске и Чайковском.

«Биатлонная Беларусь очень долго ждала этапа Кубка мира. Были проведены этапы Кубка IBU, европейский чемпионат, гонка легенд, как мы помним. Но в итоге этап Кубка мира из Раубичей перенесён в Контиолахти.

Про политику сейчас ничего говорить не буду, скажу лишь, что Беларусь своей любовью к биатлону заслужила этот этап. Там совершенно потрясающие болельщики, каждый раз и мы, и биатлонисты чувствовали себя как дома. Думаю, даже в это непростое время болельщики бы пришли на гонки», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Губерниев.

«А в Америку или Францию поехали бы?» Что говорят о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси В России это решение ИИХФ не поддерживают, зато в Европе — праздник.

Тем более обидно за белорусских спортсменов и болельщиков.

В сезоне 2020/2021 женская сборная страны показывала довольно высокие результаты. Белорусские девушки заняли пятое место в итоговом зачёте Кубке наций и получили повышенную квоту на следующий сезон. А учитывая, что в Беларуси на трибуны пускают зрителей, шанс получить заполненные (по меркам ковидного времени) трибуны был очень высок.

Но, видимо, Международному союзу биатлонистов это всё не интересно.