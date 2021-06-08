«Раньше такого не было». Сборная России по биатлону к Олимпиаде готовится по-новому

Даже главного тренера нет, но это никого не пугает. Наоборот, кажется, все довольны.

«Если одна группа допускает ошибку – есть вторая»

В конце мая — начале июня завершились первые тренировочные сборы биатлонистов сборной России. В этом сезоне подготовка спортсменов основного состава проходит в непривычном для российского биатлона формате: спортсмены разделены на тренировочные группы, которые тренируются в разных местах. Такая система используется российскими лыжниками.

Изменения достаточно серьёзные, особенно интересно, что эти «потрясения» происходят в период подготовки к олимпийскому сезону.

«Работа по группам – это неплохо, у тренера не так много спортсменов, что даёт возможность работать более индивидуально с каждым. Плюс если одна группа допускает ошибку в подготовке, то как раз для этого есть второй коллектив.

Есть два разных направления, это же прекрасная подстраховка перед Олимпиадой. Я в этом не вижу ничего плохого. Главное, потом из этих двух групп сформировать основную сборную», – рассказал «Р-Спорту» бывший старший тренер сборной России Владимир Королькевич.

Группы спортсменов под руководством Юрия Каминского, Сергея Башкирова, Михаила Шашилова и Евгения Куваева уже готовятся к началу второго предсезонного сбора. Что касается начального этапа подготовки, судя по настроению спортсменов и тренеров, он прошёл успешно.

Фото: biathlonrus.com

«Мы уже начали стрелять. Раньше такого не было»

Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков провели сбор в Сочи с 12 по 28 мая.

«На этом сборе мы уже в достаточно хорошем объеме начали стрелять – у нас большое количество тренажа. В предыдущие сезоны в мае такого не было. Также с роллерными тренировками, раньше я вставал на роллеры только в июне», – рассказал Александр Логинов в репортаже «Матч-ТВ».

На деление национальной команды на группы спортсмены тоже не жалуются.

«С Максимом Цветковым и Евгением Гараничевым у нас был разговор ещё в конце сезона на чемпионате России. Была заинтересованность тренироваться вместе. Поговорили с Башкировым – ему это тоже было интересно. Президент СБР Виктор Майгуров также был заинтересован, поэтому всё сошлось», – прокомментировал Логинов.

Александр Логинов с улыбкой рассказывает о взаимодействии молодых членов группы с более опытными спортсменами и по-дружески подшучивает над Максимом Цветковым. Так что надеемся, что и позитивный настрой поможет команде при подготовке к сезону.

«Каждая тренировка в кайф»

Подопечные Михаила Шашилова также проходили первый тренировочный сбор в Сочи, но с 15 мая по 4 июня. В составе команды готовятся: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.

В группе Михаила Шашилова, помимо спортсменок, которых он готовил и раньше, тренируется и Анастасия Гореева. И кажется, что подготовкой в новом формате она довольна.

«Да, тренер жёсткий. Я работала с ним на новогоднем сборе на Хмелёвских озерах и приятно удивлена, что план не сразу такой тяжелый. Мы сейчас достаточно легкие тренировки делаем, втягивающий сбор, так что я думаю, что всё хорошо будет», – ответила Анастасия Гореева на вопрос о «жёсткости» Михаила Шашилова в интервью СБР.

Работой в этой группе довольна и Виктория Сливко, которая уже проходила подготовительный сбор с Михаилом Шашиловым. «Сбор идёт полным ходом. Каждая тренировка в кайф», – написала Сливко в своем «инстаграме».

Светлана Миронова Фото: biathlonrus.com

«Организм заработал, как надо»

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Саид Халили готовятся к олимпийскому сезону в команде главного тренера мужской сборной России по биатлону Юрия Каминского.

С 17 мая по 6 июня спортсмены проходили сбор в Бельмекене (Болгария). О сборе на высоте 2050 метров в интервью СБР рассказал Эдуард Латыпов:

«У нас пока нет высокой интенсивности на тренировках, упор делается на силовые и длительные. Когда мы выходим на лыжах, задача одна – не выходить за границы первой (пульсовой) зоны, кататься в своё удовольствие. Мы катаемся либо по насту, либо по свежему снегу. Одним кругом не ограничиваемся, на каждой тренировке выбираем новое направление. Обычно делимся на группы по два-три человека — и вперёд. Конечно, это здорово, когда ощущение лыж не теряется, и у нас есть такая возможность. Главное было просто втянуться, поскольку отдых получился достаточно коротким. Но буквально несколько дней — и организм заработал как надо.

Можно выделить главное – мы установили отличный контакт, и его план подготовки мне идеально подошёл. Он мгновенно видит слабые места спортсменов и выстраивает подготовку так, чтобы их устранить, а сильные качества ещё больше выделить».

Юрий Каминский высказался о формировании мужских групп сборной команды и окончательном отборе в сборную на этапы Кубка мира:

«Первоначально планировалось, что будет одна группа, но затем правление СБР пересмотрело это решение. С появлением второй группы и уходом туда Александра Логинова и Евгения Гараничева я просто добавил в свою группу пару молодых спортсменов, которые изначально рассматривались в резервный состав. Выбор Михаила Первушина и Даниила Серохвостова был неслучайным – за ними я следил достаточно давно.

Определённые сложности в управлении командой и выборе состава, конечно, будут. Мы пересечёмся только на сборе в Обертиллахе в ноябре. С учётом всех нюансов подготовки нам не избежать отборочных стартов. Возможно, по некоторым спортсменам будут и тренерские решения».

«Со всеми можно договориться»

Группа Евгения Куваева провела сбор на Семинском перевале с 15 мая по 2 июня.

В составе группы: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина и Ксения Шнейдер.

Евгений Куваев – достаточно молодой специалист, он занимал должность помощника старшего тренера и впервые возглавил отдельную группу. В его коллективе тренируются как молодые спортсменки, так и потенциальные члены сборной на Олимпиаде-2022. Сам Куваев отмечает, что никаких опасений и мандража не испытывает.

«Были бы опасения – я бы изначально не дал согласия на эту работу. Со всеми можно договориться. Я знаю этих спортсменок уже давно, мы успели обсудить определённые вопросы относительно предстоящей работы. Готов пообщаться и с личными тренерами спортсменок, узнать все нюансы.

Мандража в олимпийский сезон нет. А спортсменки, уверен, и сами отдают себе отчёт, что год олимпийский, работать необходимо так, чтобы и сомнений относительно попадания на Олимпиаду не возникало. Наличие же опытных биатлонисток в группе позволит остальным тянуться к ним как в плане функциональной подготовки, так и в стрельбе».

«Должность главного тренера вакантная»

Бывший главный тренер национальной команды Валерий Польховский ушёл со своего поста по состоянию здоровья.

Должность стала вакантной, но, кажется, отсутствие главного тренера никого не смущает. Комментарии спортсменов и тренеров доказывают, что никаких трудностей, связанных с этим, не возникает. Президент СБР Виктор Майгуров большой проблемы в функционировании национальной команды без главного тренера тоже не видит:

«Должность главного тренера в настоящий момент вакантна. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных команд. Вопросами логистики — начальники команд. Я, в свою очередь, координирую их действия.

Ведётся ли поиск кандидатов? Официально нет», – приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Ближайшие сборы тренировочных групп сборной России по биатлону

Группа Каминского: 13 июня – 3 июля, Токсово (Россия); 10–28 июля, Рыбинск (Россия).

Группа Башкирова: 5–24 июня, Раубичи (Беларусь); 2–20 июля, Токсово (Россия).

Группа Шашилова: 10 июня – 1 июля, Красная Поляна (Россия); 9–29 июля, Раубичи (Беларусь).

Группа Куваева: 8–27 июня, Раубичи (Беларусь); 6–26 июля, Рыбинск (Россия).