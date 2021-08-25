Чего ждать от России на чемпионате мира по летнему биатлону? Медалей от женщин!

В чешском Нове-Место с 26 по 29 августа пройдёт летний чемпионат мира по биатлону, а это значит, что зимний сезон уже довольно близко. Потихоньку определяются составы, завязываются интриги — всё, как мы любим. Соревнования в Чехии станут первой серьёзной проверкой готовности спортсменов, хотя негативных моментов и тут хватает.

Наплевательское отношение топ-сборных

Главный негатив — полное игнорирование чемпионата мира со стороны топ-сборных. В Чехию не приедут команды Швеции, Норвегии, Франции, Германии, Италии. Причём они не просто не привезут на турнир основной состав, а не приедут вообще. По большому счёту мировое первенство в Нове-Место разыграют лишь сборные из Восточной Европы.

Руководству Международного союза биатлонистов, пожалуй, стоит сделать выводы, потому что сейчас уже нет отговорок, что границы закрыты и высок риск заразиться коронавирусом. Внутри Европы все уже довольно свободно перемещаются, большая часть населения вакцинирована, а ограничений всё меньше. Всё-таки это не первенство водокачки, а официальный чемпионат мира. И уж хотя бы резервные составы топ-сборные вполне могли прислать.

Куда делись российские мужчины?

Теперь к сборной России. Глядя на состав мужской команды, невольно задаёшься вопросом — а кто все эти люди?! Для широкой публики список, опубликованный Союзом биатлонистов России, представляет собой набор неизвестных имён и фамилий. В Чехию поедут Ярослав Костюков, Иван Колотов, Александр Бабчин, Дмитрий Абашев, Роман Сурнев и Александр Бектуганов.

Дело в том, что никто из спортсменов команд А и Б сборной России не согласился принять участие в летнем чемпионате мира. А старший тренер мужской команды Юрий Каминский поддержал это решение. У представителей основы есть свой план подготовки, и они его придерживаются. А в Чехии мы посмотрим на новые имена. Вдруг там будущая звезда нашего биатлона?

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Мощный женский состав

Совсем другая ситуация с женской сборной России. Там собраны практически все звёзды нашего биатлона — Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова. В юниорском составе есть Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева. Крайне любопытным выглядит возвращение после дисквалификации Маргариты Васильевой. Одним словом — мощь!

С таким составом и при отсутствии топ-сборных болельщики вправе ждать от нашей женской команды медалей в каждой гонке. А уж Гореева с Шевченко и вовсе должны разрывать всех на юниорском уровне. Что касается Васильевой, то для неё это отличный шанс вернуться в основной состав, но, конечно, в том случае, если Маргарита здорово проявит себя в Чехии.

Главные конкуренты России и формат турнира

Основными соперниками наших биатлонистов, пожалуй, будут команды Украины и Чехии. Украинцы, кстати, тоже пожертвовали мужчинами и сделали акцент на женскую сборную, где собрали свои лучшие силы. Чехи у себя дома, конечно, будут рвать и метать. Тем более что организаторы договорились о присутствии зрителей, а в Нове-Место их традиционно бывает много и они всегда мощно поддерживают своих. Наверняка за медали будут бороться сборные Польши, Словакии, а также отдельные сильные атлеты вроде Байбы Бендики из Латвии.

Программа чемпионата мира будет состоять из суперспринта, спринта и гонки преследования. Всё по современным тенденциям — быстро и динамично. Самым показательным будет спринт, где можно оценить форму спортсменов в чистом виде. И, безусловно, будет важно обойтись без травм. На прошлой неделе у лыжников случился большой завал, закончившийся травмами ряда спортсменов. Очень хочется, чтобы биатлонное первенство прошло гладко и без происшествий.

Чемпионат мира по летнему биатлону — 2021. Нове-Место, Чехия



Расписание соревнований



26 августа

15:35. Суперспринт. Юниорки

18:25. Суперспринт. Юниоры



27 августа

15:35. Суперспринт. Женщины

18:25. Суперспринт. Мужчины



28 августа

11:15. Спринт. Юниорки

13:00. Спринт. Юниоры

16:45. Спринт. Женщины

18:45. Спринт. Мужчины



29 августа

12:15. Гонка преследования. Юниорки

14:15. Гонка преследования. Юниоры

16:30. Гонка преследования. Женщины

18:15. Гонка преследования. Мужчины