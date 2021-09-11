Дегустация вина тренировкам не помеха. Как биатлонисты готовятся к новому сезону

Доротея Вирер пьёт вино и коктейли, Куклина переживает об экологии, а Кручинкина выкладывает в соцсети эффектные фото.

До старта зимнего сезона остаётся всего несколько месяцев, поэтому биатлонисты уже активно тренируются и участвуют в соревнованиях. Всё это находит отражение в их социальных сетях, однако многие спортсмены даже в таком плотном графике находят время на развлечения.

А кто-то даже заботится об экологии!

«Кругом свалки!»

Российская биатлонистка Лариса Куклина проводила часть подготовительного сбора в Приэльбрусье. И обратила внимание на большое количество мусора в окрестностях.

«Да простят меня, что я это показываю, но сердце просто обливается кровью. Здесь такие красивые места, и просто вот так гадить. С урнами всё очень плохо. Здесь так красиво, но то, как люди относятся сами к себе. Где поели, там и гадят, и выкидывают мусор, с собой забрать не могут. Так и получается, что кругом свалки», — эмоционально высказалась Лариса.

Если не брать в расчёт проблемы с мусором, Куклина осталась довольна сбором в Кабардино-Балкарии и выразила восхищение природой нашей страны.

«Спасибо, Эльбрус, Терскол, за всё! Уверена, что эти горы помогают шагнуть вперёд к новым вершинам и победам!» — написала Лариса.

Кручинкина метит в фотомодели?

Другая биатлонистка из России Елена Кручинкина, выступающая сейчас за сборную Беларуси, порадовала поклонников эффектными фотографиями в социальных сетях. Елена подписала серию снимков в блестящем платье так: «А ещё вот такая деловая колбаса».

Сборная Беларуси в прошлом сезоне совершила мощный прорыв. Динара Алимбекова, Анна Сола и сёстры Кручинкины поражали скоростью и часто навязывали борьбу лидерам. Эта команда — тёмная лошадка в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. Если не получится с биатлоном, Елена Кручинкина вполне может продолжить карьеру в модельном бизнесе.

Дегустация вина тренировкам не помеха

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер тоже легко могла бы уйти в фотомодели. Доротея обожает развлекаться с друзьями. Даже в межсезонье, когда спортсмены без устали тренируются, итальянка находит время для распития вкусных коктейлей в хорошей компании.

Недавно обладательница «Большого хрустального глобуса» приняла участие в дегустации вина. Доротея была очень хороша на этом мероприятии. В её случае светская жизнь спорту не помеха.

Халили подружился с Фуркадом

Молодой талант из сборной России Карим Халили всегда восхищался легендарным Мартеном Фуркадом и не мог пропустить фестивальную гонку, организованную французом в начале осени 2021 года. Карим специально остался в Европе, чтобы пройти 10-дневный карантин. В итоге Халили стал вторым в масс-старте в очень серьёзной компании топ-биатлонистов и, конечно, сфотографировался со своим кумиром.

Сам Фуркад может гордиться тем, что в непростые времена провёл классную гонку и собрал большое количество зрителей, несмотря на все ограничения. Соревнования удались на все 100 процентов.

У старшего Бё осталось ещё восемь жизней

Норвежский биатлонист Тарьей Бё несколько недель назад получил сотрясение мозга, но сумел быстро восстановиться. В начале сентября старший Бё уже провёл тренировку и с юмором высказался о своём состоянии.

«И вот я вернулся. Две недели без тренировок, зато у меня новый шлем и осталось ещё восемь жизней. Чувствую себя нормально и благодарен всем за поддержку».

Латыпов гуляет на свадьбе

А новый лидер мужской сборной России по биатлону Эдуард Латыпов между сборами успел отгулять на свадьбе друзей. Россиянина ждёт борьба за медали в новом сезоне, причём не только на этапах Кубка мира, но и на Играх в Пекине. Так что психологическая разгрузка Латыпову точно не помешает.