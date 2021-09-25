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В сборной России по биатлону назрел конфликт: Матвей Елисеев против старшего тренера Юрия Каминского — кто виноват?

«Главное — результат, а не слова». Почему Елисееву прощают конфликты в сборной России
Татьяна Постникова
Матвей Елисеев против старшего тренера
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Один из лидеров сборной России по биатлону нарушает указания старшего тренера национальной сборной. Почему он ещё в команде?

Зимний сезон всё ближе, биатлонисты уже вовсю готовятся к старту Кубка мира, а это значит, что по традиции, которую сложно назвать доброй, в российском биатлоне начинаются распри.

Главный конфликт текущего межсезонья: Матвей Елисеев против Юрия Каминского. Биатлонист, который остаётся одним из лучших в стране, несмотря на спад результатов в прошлом сезоне, нарушает указания старшего тренера. Но все конфликты сходят ему с рук. Почему?

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Что творится с Елисеевым?

В субботу, 25 сентября, на чемпионате России по летнему биатлону завершились личные старты. Матвей Елисеев в Тюмени неважно выступил в спринте, а индивидуальную гонку пропустил. Официальная причина – состояние здоровья. Но, как сообщил позднее сам Елисеев, гонку он пропускал не из-за самочувствия, а по совместному решению с тренером. «Посчитали, что такая нагрузка здесь и сейчас не поможет мне лучше бегать зимой. Чемпионат России – важный старт, но иногда приходится чем-то жертвовать», – цитирует Елисеева СБР.

В причину болезни у Матвея как-то не особо и верилось. С Елисеевым вообще в последнее время творится что-то непонятное. 18 сентября биатлонист по неизвестным причинам не участвовал в контрольной тренировке группы Сергея Башкирова, к которой присоединился в начале месяца. А ещё в конце августа Елисеев удивил болельщиков поведением, из-за которого едва не лишился места в сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист нарушил указания старшего тренера команды Юрия Каминского.

«Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале, вопреки указаниям Каминского, Елисеев провёл самостоятельную имитацию (подъёма) в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма. Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка мира!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Каминский частично подтвердил слова Губерниева, а президент СБР Виктор Майгуров сразу заверил – снимать Елисеева с централизованной подготовки никто не будет, но санкции к биатлонисту применят.

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Опять самоподготовка?

В начале сентября Матвея перевели в группу Сергея Башкирова, которая считается более свободной в плане построения подготовки спортсменов. Недаром там тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев и Максим Цветков, которые раньше занимались самоподготовкой.

По сути, поведение Елисеева сошло ему с рук. Скорее, он получил бонус – более лояльного наставника. Тем более сейчас, когда до начала сезона осталось не так много времени, Башкиров вряд ли будет сильно вмешиваться в уже намеченную подготовку Елисеева, что даёт биатлонисту возможность заниматься по индивидуальному плану. Собственно, это он и делает.

«У меня никаких проблем с переходом не возникло. Единственно, сборы чуть наслоились друг на друга, но мне дали приехать на сбор (группы Башкирова) на два дня позже, поэтому я успел восстановиться после высотного сбора на Семинском перевале. За моим самочувствием следят пристально, поэтому я тренируюсь по отдельному плану», – рассказал Елисеев пресс-служба СБР.

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Всё бы ничего, вот только в прошлом сезоне самоподготовка с тренером, чьё имя Елисеев тщательно скрывает, у Матвея совсем не задалась. По итогу сезона один из потенциальных лидеров сборной России занял скромное 21-е место в тотале, завоевал серебро и две бронзы в составе эстафеты и ни разу не попал на подиум в личных гонках. Лучший результат – шестое место в масс-старте в Оберхофе. При этом годом ранее в общем зачёте Матвей шёл 15-м, выиграл личную бронзу в спринте Эстерсунда и часто финишировал в топ-20.

«Беготня от тренера к тренеру ничего хорошего спортсмену не даёт. Сам переход не может нанести вред, – поделился мнением двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. – Лишь общее настроение, неопределённость могли повлиять на самочувствие, нервозность какую-то. Тут дело не в методике групп. Елисеев, насколько я знаю, и у Каминского тренировался по собственной, никому не понятной системе, которая не даёт результата».

А кто вместо Елисеева?

Ну да бог с ней, с этой самоподготовкой, ведь Матвей всё-таки показывает третий среди россиян результат на Кубке мира (после Логинова и Латыпова). Волнует другое – Елисеев, по всей видимости, не первый раз нарушает дисциплину в команде.

В сезоне–2019/2020 после чемпионата мира в Антхольце биатлонист в присутствии членов сборной позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес на тот момент старшего тренера мужской команды Сергея Белозёрова. По крайней мере, так рассказывал Дмитрий Васильев. Впрочем, сами тренер и спортсмен наличие конфликта опровергли.

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Почему же СБР не действует более решительно в адрес биатлониста, который уже не в первый раз подрывает авторитет тренерского штаба? Ответ прост – в команде проблемы с кадрами.

К сожалению, накануне старта олимпийского сезона СБР особо не на кого рассчитывать. В команде есть Логинов и Латыпов, опытные и уже не слишком перспективные Бабиков, Цветков, Гараничев и перспективные, но пока не слишком опытные Халили, Стрельцов и Томшин. И пускай у Елисеева в последнее время далеко не самые стабильные и высокие результаты, а каждая его гонка, словно лотерея, нельзя отрицать – Матвей стабильный спортсмен основы и железный эстафетчик команды, о чём, кстати, говорил и сам Каминский.

Даже Майгуров признался, что СБР сейчас важнее то, что Матвей может дать команде: «Для нас главное – его результат, а не его слова», – рассказал президент СБР «Р-Спорту».

А Юрий Каминский даже после открытого конфликта считает Елисеева «одним из лучших российских биатлонистов»: «Я предполагал довести его до уровня реального лидера команды. Но не получилось: Матвей слишком сильно погружен в себя. Вытащить его из этого состояния мне не удалось», – отметил тренер в интервью RT.

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Удастся ли это Башкирову? Пока не ясно. Но Каминский уже огласил предварительный список на стартовые этапы Кубка мира. И Елисеев вошёл в пятёрку «счастливчиков», которых освободили от дополнительного отбора и дали шанс тренироваться в спокойном темпе. И совершенно неважно, что в спринте на летнем чемпионате России Елисеев стал 35-м с четырьмя промахами.

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