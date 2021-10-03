«Появился этот мошенник и выиграл золото». Бё не может простить Логинову своё поражение

Отрывок из биографической книги норвежских братьев Бё взбудоражил российских поклонников биатлона. Тарьей жёстко высказался о победе Александра Логинова на чемпионате мира в 2020 году. Победу российского биатлониста он считает незаслуженной, а его самого – мошенником.

По всей видимости, побеждать норвежцев можно не каждому. Это право можно заслужить только чистейшей репутацией и умением извиняться. Желательно – перед побеждёнными норвежцами.

Иначе Тарьей Бё не может простить и отпустить своё поражение.

«Мы хотим показать жизнь, а не гламурный образ»

Совсем недавно братья-биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё выпустили автобиографическую книгу. В переводе с норвежского она называется «Братство». В оригинале – «Brødrekraften».

В ней братья рассказывают о своей спортивной карьере, взаимоотношениях друг с другом, делятся эмоциями и мыслями о значимых победах и поражениях. Их история действительно уникальна и интересна – два брата из самой биатлонной страны в мире смогли пробиться на самую вершину, стали олимпийскими чемпионами и чемпионами мира.

«Мы хотим показать нашу жизнь, а не только гламурный образ, который люди знают через СМИ. Мы хотим, чтобы люди узнали, что стоит за нашими достижениями в биатлоне».

Подобные автобиографические книги выпускали многие именитые биатлонисты: и Магдалена Нойнер, и Мартен Фуркад. А теперь очередь делиться чемпионскими историями дошла и до братьев из Норвегии. И всё было бы прекрасно, если бы не одно «но», которое вызвало бурную реакцию со стороны российских любителей биатлона и взбудоражило даже зарубежную прессу.

«Тут появился этот мошенник, русский»

В книге Тарьей Бё вспоминает свои эмоции после спринтерской гонки на чемпионате мира – 2020 в Антхольце. Тогда норвежец занял обидное четвёртое место, проиграв победителю гонки Александру Логинову внушительные 22,5 секунды. Серебро забрал себе француз Кентен Фийон Майе, а третьим финишировал его соотечественник Мартен Фуркад.

«Я провёл спринт жизни: закрыл все мишени, бежал чертовски быстро и боролся за золото. На финише я опередил Йоханнеса на секунду, а этого обычно достаточно для выигрыша: последние два года именно он был лучшим в мире. Но результат на табло показал, что я отстал от французов: Мартена Фуркада и Кентена Фийона Майе.

Я был зол не поэтому. Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел лыжник, который не заслужил быть здесь.

Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото. И отодвинул меня на четвёртое место, очередное четвёртое место. Когда выяснилось, что Логинов победил, у меня потемнело в глазах», – приводит отрывок из книги норвежское издание Dagbladet.

И совсем не удивительно, что у российских поклонников биатлона возникли некоторые вопросы. «Не заслужил быть здесь»? «Мошенник»? Это резкие и грубые слова, даже не верится, что они принадлежат именно Бё, который обычно позитивно настроен по отношению к России.

«Для меня важно быть честным»

Но никакой ошибки или неточности перевода здесь нет. Позже Тарьей дал комментарий относительно этих слов из книги, который подтверждает его жёсткую точку зрения.

«Когда я потерял медаль чемпионата мира, мне захотелось поделиться своими сокровенными мыслями по этому поводу. Для меня всегда важно быть честным и говорить то, что думаю. И я почувствовал поддержку в этом.

Я достаточно последователен, что легко заметить со стороны. Мы, спортсмены, часто собираемся вместе, и мы очень озабочены тем, чтобы все соревновались на равных. Когда люди умышленно обманывают, у нас несколько иное мнение, чем то, что прописано в решении суда.

Мы с братом поддерживаем только чистый спорт. Когда кто-то не разделяет эту позицию, нам трудно быть побеждёнными такими соперниками», – приводит слова Тарьея Бё Dagbladet.

Напомним, в 2014 году Александра Логинова дисквалифицировали на два года и аннулировали все его результаты с 2013 года за ЭПО. Логинов получил своё наказание, отсидел свой срок и продолжил выступать на мировом уровне в сезоне-2016/2017. Всё по-честному.

Решение о его двухлетней дисквалификации, предусматривающей возможность вернуться в профессиональный спорт, принял антидопинговый комитет. Правила есть правила. Поэтому слова Бё «не заслужил быть здесь» абсурдны. Не ему решать, кто и что заслужил.

Александр сейчас чист. Он отобрался на чемпионат мира по спортивному принципу, был в числе сильнейших биатлонистов мира, провёл классную гонку и выиграл. Какие ещё могут быть вопросы?

«Вмешался русский»

При всём уважении к Тарьею Бё его слова в данной ситуации выглядят как обычная обида проигравшего. И его чувства понять можно: он уже практически надел на себя бронзовую медаль, но внезапно Логинов оказался сильнее. Однако говорить о том, что ты заслужил победу больше, чем тот, кто занял первое место, для профессионального спортсмена как-то по-детски.

Александр прошёл гонку лучше, никого не обманул и занял первое место. В чём нечестность? А если ты чувствуешь, что заслужил эту победу больше – выходи и докажи это на лыжне.

Тем более сам Тарьей после той гонки на чемпионате мира признавал, что «Логинов чист».

«Странно, что Логинов показал прекрасный ход, если брать во внимание то, что он ранее не мог нормально бежать. Трудно быть на четвёртом месте в гонке, когда золото забирает человек, который был дисквалифицирован за допинг. Конечно, сейчас Логинов чист, но у него всё равно был допинг. Это уже история. Мы думали, что поборемся с французами, а тут вмешался русский», – приводит слова Бё, сказанные им после того самого спринта, «Матч ТВ».

Или человек, который в прошлом получил наказание за допинг, навсегда лишается права бороться за победу с норвежцами и выигрывать? Просто занимать места где-то в тридцатке – да, но мешать сильнейшим выигрывать медали – аморально. Так правильно, Тарьей?

Логинов должен извиниться?

На чемпионате мира – 2020 Логинов показал, что он – настоящий боец с почти железными нервами. Несмотря на бесконечные разговоры за спиной и осуждение со стороны зарубежных спортсменов, он выходил на старт, боролся и смог выиграть. Именно на этом чемпионате в его номер посреди ночи ворвалась итальянская полиция и начала обыск, и, видимо, эта ситуация смогла его добить, потому что он снялся с масс-старта, который прошёл на следующий день.

Зарубежная пресса и многие иностранные спортсмены практически обвиняют Логинова в том, что он ничего не делает для того, чтобы избавиться от каких-либо подозрений, и продолжает молчать. В молчании и отсутствии извинений его упрекали и норвежцы.

После заявления старшего брата его поддержал и Йоханнес.

«Это не вызов Логинову, но, как говорит Тарьей, мы боремся только за чистый спорт.

Разговаривали ли мы с ним самим? Нет, приглашения мы не получали. Мы позвали его на пресс-конференцию и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире смогли узнать, что он думает. И мы тоже подумаем о большем.

Но пока он молчит, у нас появляются разные домыслы. Думаем, ему и самому как-то неловко от того, что он не говорит», – приводит слова Йоханнеса Бё Dagbladet.

Но в каких правилах написано, что спортсмен после дисквалификации должен извиняться и что-то кому-то объяснять?

Очевидно, что если бы побед у Логинова не было, никто о его прошлом и не вспомнил бы. Вместе с Александром в сезоне-2016/2017 в биатлон вернулась и Ирина Старых, которая была наказана за нарушение антидопинговых правил на три года. Однако, кажется, биатлонный мир ни разу не обсуждал то, что Ирина должна за что-то и перед кем-то извиниться.