Российского биатлониста грозятся исключить из сборной. Что же натворил Матвей Елисеев?

Главный конфликт межсезонья в российском биатлоне – Матвей Елисеев против тренера Юрия Каминского – подошёл к логическому завершению. По крайней мере, на данный момент.

Союз биатлонистов России подтвердил факт нарушения Елисеевым спортивной дисциплины, а также пригрозил Матвею исключением из сборной России. Сурово. Как же дело дошло до того, что один из лучших биатлонистов России находится в шаге от отчисления?

Что случилось между Елисеевым и Каминским?

Ещё в конце августа комментатор Дмитрий Губерниев ошарашил биатлонных болельщиков новостью о возможном отчислении Елисеева из сборной России.

«Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале, вопреки указаниям Каминского, Елисеев провёл самостоятельную имитацию (подъёма) в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма. Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка мира!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фото: РИА Новости

Позднее Sports.ru сообщил, что между главным тренером и биатлонистом во время этого инцидента произошла перепалка в автобусе.

Каминский честно признался, что половина истории, попавшая в СМИ, – правда. Однако рассказывать, что же случилось на самом деле, главный тренер не стал. Виктор Майгуров тогда также не решился вдаваться в подробности конфликта, лишь успокоив, что Елисеев остаётся в сборной. Глава СБР при этом пообещал, что применит к биатлонисту санкции.

Из группы Юрия Каминского Матвея перевели в группу Сергея Башкирова. Для Елисеева переход оказался комфортным, ведь группа Башкирова более лояльная, да и менять стратегию подготовки биатлониста на её последних этапах новому наставнику нет смысла. Поэтому сейчас Матвей, по собственному заявлению, тренируется по индивидуальному плану (по сути – самостоятельно со своим личным тренером, чья личность тщательно держится в секрете).

Весь следующий месяц после конфликта Каминский говорил о том, как жалеет о произошедшем, ведь Матвей – «один из лучших биатлонистов России». Специалист признавался, что видел в спортсмене лидера сборной, однако так и не смог привести Елисеева к этому статусу.

Матвей же молчал до летнего чемпионата России, на котором, кстати, стал 35-м в спринте и седьмым в эстафете в составе команды Москвы. «Юрий Михайлович озвучил факты – был сплав (по реке), была и немного несанкционированная тренировка, но нужно знать предысторию – её я не вправе говорить. Это навредит команде. Пускай что-то останется на его совести, что-то – на моей. Я не готов сейчас это выносить на публику», – пояснил Елисеев ТАССу.

Да и Майгуров, который долгое время уходил от прямых ответов на вопросы о ситуации, подтвердил, что всё не так просто, как может показаться: «Я, к слову, был в то время на Семинском перевале. Знаю ситуацию изнутри. В СМИ её преподнесли субъективно, но это внутрикомандное дело, чтобы вытаскивать его на публику», – говорил Майгуров.

Фото: РИА Новости

Это не первый случай

На самом деле, Матвею не впервой нарушать дисциплину в команде. В сезоне-2019/2020 у Елисеева произошел конфликт с предыдущим старшим тренером мужской сборной Сергеем Белозёровым. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что биатлонист в присутствии членов национальной команды после чемпионата мира в Антхольце использовал нецензурные выражения в адрес наставника.

Белозёров и Елисеев эту информацию опровергли. Васильев же утверждал, что такой инцидент действительно был. Сам он во время конфликта там не присутствовал, однако получил сведения от человека из национальной команды, который видел это своими глазами.

Тогда руководство СБР никак не комментировало произошедшее, а ситуация не выносилась на обсуждение Дисциплинарного комитета. Видимо, биатлонисту простили первое нарушение. Тем более в тот период Матвей был вторым по результатам спортсменом в сборной после Александра Логинова. Елисеев завоевал первую личную медаль – бронзу в спринте Эстерсунда, довольно часто в гонках попадал в топ-20, а сезон закончил на 15-м месте в тотале.

В прошлом же сезоне после тренировок на самоподготовке с личным тренером спортсмен сдал позиции, уступив роль вице-лидера Эдуарду Латыпову. Личных медалей у Матвея уже не было, лишь в составе эстафетной четвёрки, а лучшим результатом стало шестое место в масс-старте на этапе в Оберхофе. В общем зачёте Кубка мира россиянин опустился на шесть позиций.

Почему санкции лишь сейчас?

Сперва вообще казалось, что никаких санкций не будет и главное наказание – перевод Елисеева в другую группу подготовки. Причина проста – сборной России нужны сильные биатлонисты на Олимпийских играх. СБР просто не может разбрасываться приличными спортсменами, которых, если по-честному, у нас не так много, особенно перед главным стартом четырёхлетия.

Фото: РИА Новости

Пускай у Матвея результаты ухудшились, бессмысленно отрицать, что он по-прежнему входит в элиту российского биатлона и является одним из сильнейших спортсменов команды. Это подтверждает и решение старшего тренера Юрия Каминского включить Елисеева в состав сборной России после чемпионата России, где спортсмен явно выступил не блестяще.

«Для нас главное – его результат, а не его слова», – заявлял Майгуров «Р-Спорту».

Глава СБР подчеркнул — сейчас команде нужны хорошие биатлонисты, именно поэтому в сборной готовы искать варианты нивелирования конфликта.

Безнаказанность Елисеева вызвала недовольство не только у легенд биатлона вроде Дмитрия Васильева, Владимира Аликина и Яны Романовой, но и у болельщиков вместе со СМИ. И через две недели после предыдущего высказывания позиция Майгурова по делу Матвея становится более жёсткой, дипломатического нейтралитета не остается: «Я придерживаюсь мнения, что на сборе главный – тренер. И все действия необходимо согласовывать с ним. В данном случае этого не произошло, и, учитывая ещё и личные качества Матвея, всё в итоге перетекло в такое русло».

А в начале октября Дисциплинарный комитет СБР вынес приговор «по делу Елисеева»: биатлонисту сделан выговор, и в случае повторного нарушения дисциплины он будет отстранен от централизованной подготовки и исключён из сборной России.

«Надеюсь, что в этом деле поставлена точка и все спортсмены национальной команды сделают для себя должные выводы», – подытожил Майгуров.

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Вероятно, до исключения Елисеева из сборной всё-таки не дойдет. И не потому, что все действия сейчас – это показательная порка, а потому, что Матвей оказался в более комфортной для себя обстановке в новой группе, практически исключающей возможные разногласия. Да и из всей ситуации и последовавшей за этим шумихи Матвей точно извлек урок. В какой степени он это сделал – узнаем по ходу сезона, который стартует через месяц.