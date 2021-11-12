«Всё обговаривалось». Победитель отборочной гонки не попадёт в сборную России по биатлону

Контрольную гонку перед стартом биатлонного сезона выиграл Ильназ Мухамедзянов. Но на Кубок мира он не поедет. Что же это за отбор такой?

12 ноября в Ханты-Мансийске стартовала серия контрольных тренировок, по итогам которых будет сформирован состав мужской сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

С отборами в основную команду в нашем биатлоне всё, как и всегда, непросто. По идее, тренеры уже выбрали пять человек основы, которые железно поедут на Кубок мира. Остался шестой.

В первой гонке в тройке финишировали Мухамедзянов, Поварницын и Серохвостов, но никто из них на первые этапы Кубка мира не поедет. А вот Бабиков и Сучилов, которые не попали даже в шестёрку сильнейших, шансы на попадание в основной состав сохранили. Что это за отбор такой?

Итоги первого контрольного старта

Пятеро биатлонистов уже гарантировали себе место в составе. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев тренерским решением включены в состав на первые этапы Кубка мира и уже отправились на сборы в австрийский Обертиллах.

Ещё один спортсмен, который дополнит основной состав, должен быть определён по итогам спринта и масс-старта в Ханты-Мансийске. Также должен определиться первый запасной.

В спринте приняли участие 22 биатлониста, 18 из них, по информации СБР, участвуют в отборе на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Первую тройку сформировали Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов. Несмотря на три промаха, он показал отличный ход и уступил Мухамедзянову, у которого один промах, всего лишь 17 секунд.

Антон Бабиков с двумя штрафами стал седьмым, Максим Цветков с одним – только девятый. Семён Сучилов с четырьмя промахами финишировал 15-м.

Биатлон. Контрольные тренировки. Ханты-Мансийск

12 ноября. Спринт

1. Ильназ Мухамедзянов — 29.07,4 (0+1)

2.

3. Даниил Серохвостов — 17,5 (1+2)

4. Никита Поршнев — 23,2 (0+1)

5. Кирилл Бажин — 35,5 (0+0)

6. Кирилл Стрельцов — 37,3 (0+2)

7.

8. Василий Томшин — 1.01,8 (1+1)

9. Максим Цветков — 1.02,2 (1+0)

10. Михаил Первушин — 1.19,2 (0+1). 1. Ильназ Мухамедзянов — 29.07,4 (0+1)2. Александр Поварницын — 5,3 (0+1)3. Даниил Серохвостов — 17,5 (1+2)4. Никита Поршнев — 23,2 (0+1)5. Кирилл Бажин — 35,5 (0+0)6. Кирилл Стрельцов — 37,3 (0+2)7. Антон Бабиков — 50,6 (1+1)8. Василий Томшин — 1.01,8 (1+1)9. Максим Цветков — 1.02,2 (1+0)10. Михаил Первушин — 1.19,2 (0+1).

«Внутрикомандное дело»

Итоги контрольного спринта прокомментировал чемпион Олимпиады-1992 Евгений Редькин:

«В Ханты-Мансийске собрались практически сильнейшие ребята, учитывая ещё пятерых, которые уже сейчас находятся на сборах в горах. От многих можно было ожидать таких результатов. Были сложные погодные условия, порывистый ветер – кто-то с этим справился. В этом году была выбрана сложная трасса, у неё большой длинный подъём. Эту же дистанцию они побегут и завтра на масс-старте, поэтому будет ещё интереснее.

Фото: РИА Новости

Мухамедзянов настрелял всего один штраф. Конечно, выделился Серохвостов: здорово пробежал и занял третье место с тремя кругами. Ошибки при стрельбе связаны не с самыми приятными погодными условиями: идёт снег с порывистым ветром. Ребятам нужно было проявлять всё своё мастерство. Бабиков промазал два последних выстрела, что стоя, что лёжа – в целом это не так много, но, видимо, пока Антон не очень готов».

Однако, несмотря на достойный результат Серохвостова, которого, кстати, отдельно отметил и Дмитрий Губерниев, уже сейчас можно сказать, что на первые этапы Кубка мира он не поедет.

Недавно во время прямого эфира в своём «инстаграме» Даниил рассказал, что шансов попасть на первые этапы Кубка мира у него нет, причём однозначно. Он добавил, что «это внутрикомандное дело, всё обговаривалось», но подробнее говорить о причинах не стал.

Критерии отбора СБР

Что же это? Неужели все решения были приняты ещё до отборочных стартов?

Нет, это не так. Ну или не совсем так. Дело в том, что, согласно существующим критериям, выбор нельзя сделать исключительно по итогам контрольных гонок в Ханты-Мансийске.

В критериях отбора СБР прописано, что в шестёрку, которая поедет на Кубок мира, войдут спортсмены, занявшие места в топ-30 общего зачёта Кубка мира прошлого сезона, призёры чемпионата мира – 2021, а с учётом контрольных тренировок в г. Ханты-Мансийске доберут не более одного спортсмена. То есть даже биатлонист, ставший лучшим по итогам двух стартов, может не поехать на этапы Кубка мира по решению тренерского штаба. Последнее слово – за тренерами.

В то же время на выбор шестого члена основного состава влияет и регламент соревнований Международного союза биатлонистов. У лидеров спринта Мухамедзянова и Поварницына просто не хватает квалификационных очков IBU за прошлый сезон. Их нельзя взять и заявить сразу на Кубок мира. На высший уровень они могут пробиться только через Кубок IBU, как бы ни бежали в Хантах.

Так что шансов поехать на Кубок мира больше у опытных спортсменов, пусть и не показывающих на контрольных стартах выдающихся результатов: у того же Бабикова. Или Стрельцова.

При этом для формирования команды на этапы Кубка IBU критерии намного более чёткие: три спортсмена, занявшие наиболее высокие места и не прошедшие отбор на Кубок мира, будут отобраны на Кубок IBU. Ещё три спортсмена будут выбраны по решению тренеров.

Осталось дождаться, как сложится масс-старт. А потом – тренерских решений. Но, по всей видимости, в сборной перед Олимпиадой появятся новые лица, как минимум на уровне Кубка IBU.