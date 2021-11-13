«Был контроль, чтобы исключить манипуляции». Определён состав сборной России по биатлону

По итогам отборочных стартов в Ханты-Мансийске тренеры сформировали шестёрку спортсменов, которая начнёт сезон на Кубке мира.

В Ханты-Мансийске завершились отборочные старты, по результатам которых сформирован состав мужской сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Также выбран шестой биатлонист, который отправится на этапы Кубка мира и дополнит основную команду.

Обошлось без сюрпризов и загадочных тренерских решений. Выбор был сделан прямо по результатам отбора, но уже сейчас президент СБР предупредил всех о ротации.

Кто шестой?

Шестым россиянином на Кубке мира станет Александр Поварницын. Он дополнит команду, в которой уже есть Логинов, Латыпов, Гараничев, Елисеев и Халил. В последний раз Александр выступал на этапах Кубка мира в сезоне-2018/2019, где его лучшими результатами были третье место в составе эстафетной команды в канадском Кэнморе и 24-е место в спринте в Солт-Лейк-Сити.

Впервые Поварницын заявил о себе на высшем уровне в сезоне-2015/2016, когда в Преск-Айле (США) стал 28-м и 10-м в спринте и гонке преследования соответственно.

В состав команды России, которая выступит на Кубке IBU, вошли Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин и Кирилл Стрельцов.

В качестве запасного в этот состав команды был выбран Максим Цветков.

Поварницын — лучший в отборе

Во второй день отборочных соревнований в Ханты-Мансийске прошёл масс-старт. Первым финишировал Никита Поршнев, второе и третье место заняли Александр Поварницын и Даниил Серохвостов, которые финишировали на тех же позициях в предыдущий день отбора.

Антон Бабиков лидировал большую часть дистанции, но два промаха на второй стрельбе лёжа отбросили его за пределы тройки. Лидер спринтерской гонки Мухамедзянов стал восьмым.

Биатлон. Контрольные тренировки. Ханты-Мансийск

13 ноября. Масс-старт

1. Никита Поршнев — 36.43,9 (0)

2.

3. Даниил Серохвостов — 48,4 (3)

4. Антон Бабиков — 50,2 (2)

5. Максим Цветков — 1.10,6 (1)

По итогам двух дней отбора топ-5 сильнейших спортсменов выглядит следующим образом:

1.

2. Никита Поршнев — 1-е и 4-е;

3. Даниил Серохвостов — 3-е и 3-е;

4. Ильназ Мухамедзянов — 1-е и 8-е;

5. Антон Бабиков — 7-е и 4-е. 1. Никита Поршнев — 36.43,9 (0)2. Александр Поварницын — 8,2 (0)3. Даниил Серохвостов — 48,4 (3)4. Антон Бабиков — 50,2 (2)5. Максим Цветков — 1.10,6 (1)1. Александр Поварницын — 2-е и 2-е места;2. Никита Поршнев — 1-е и 4-е;3. Даниил Серохвостов — 3-е и 3-е;4. Ильназ Мухамедзянов — 1-е и 8-е;5. Антон Бабиков — 7-е и 4-е.

Все в равных условиях

Интересно, что для создания равных условий для всех участников отбора лыжи всех биатлонистов готовила одна сервис-бригада, которая использовала одинаковый для всех вариант подготовки инвентаря. Как рассказал тренер мужской сборной Максим Максимов, все спортсмены одновременно сдавали лыжи в вакс-кабину и получали их только перед самым стартом.

«Был контроль на финише, чтоб исключить какие-либо манипуляции. Лыжи приготовлены одним вариантом. Если у кого-то они отличались по структуре, по скольжению, то это уже заслуга спортсмена – что у него есть хорошая пара», — приводит слова Максима Максимова СБР.

«Между командами Кубка мира и Кубка IBU будет ротация»

О результатах отбора рассказал президент СБР Виктор Майгуров:

«Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков».

Также он прокомментировал ситуацию с Даниилом Серохвостовым, который, по слухам, мог пропустить мировые старты из-за участия в Универсиаде.

«Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется. В любом случае между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов», – приводит слова Майгурова СБР.

Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU стартуют 27 и 25 ноября соответственно.