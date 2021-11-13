«Был контроль, чтобы исключить манипуляции». Определён состав сборной России по биатлону

В Ханты-Мансийске завершились отборочные старты, по результатам которых сформирован состав мужской сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Также выбран шестой биатлонист, который отправится на этапы Кубка мира и дополнит основную команду.
Обошлось без сюрпризов и загадочных тренерских решений. Выбор был сделан прямо по результатам отбора, но уже сейчас президент СБР предупредил всех о ротации.
Кто шестой?
Шестым россиянином на Кубке мира станет Александр Поварницын. Он дополнит команду, в которой уже есть Логинов, Латыпов, Гараничев, Елисеев и Халил. В последний раз Александр выступал на этапах Кубка мира в сезоне-2018/2019, где его лучшими результатами были третье место в составе эстафетной команды в канадском Кэнморе и 24-е место в спринте в Солт-Лейк-Сити.
Впервые Поварницын заявил о себе на высшем уровне в сезоне-2015/2016, когда в Преск-Айле (США) стал 28-м и 10-м в спринте и гонке преследования соответственно.
В состав команды России, которая выступит на Кубке IBU, вошли Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин и Кирилл Стрельцов.
В качестве запасного в этот состав команды был выбран Максим Цветков.
Поварницын — лучший в отборе
Во второй день отборочных соревнований в Ханты-Мансийске прошёл масс-старт. Первым финишировал Никита Поршнев, второе и третье место заняли Александр Поварницын и Даниил Серохвостов, которые финишировали на тех же позициях в предыдущий день отбора.
Антон Бабиков лидировал большую часть дистанции, но два промаха на второй стрельбе лёжа отбросили его за пределы тройки. Лидер спринтерской гонки Мухамедзянов стал восьмым.
13 ноября. Масс-старт
1. Никита Поршнев — 36.43,9 (0)
2. Александр Поварницын — 8,2 (0)
3. Даниил Серохвостов — 48,4 (3)
4. Антон Бабиков — 50,2 (2)
5. Максим Цветков — 1.10,6 (1)
По итогам двух дней отбора топ-5 сильнейших спортсменов выглядит следующим образом:
1. Александр Поварницын — 2-е и 2-е места;
2. Никита Поршнев — 1-е и 4-е;
3. Даниил Серохвостов — 3-е и 3-е;
4. Ильназ Мухамедзянов — 1-е и 8-е;
5. Антон Бабиков — 7-е и 4-е.
Все в равных условиях
Интересно, что для создания равных условий для всех участников отбора лыжи всех биатлонистов готовила одна сервис-бригада, которая использовала одинаковый для всех вариант подготовки инвентаря. Как рассказал тренер мужской сборной Максим Максимов, все спортсмены одновременно сдавали лыжи в вакс-кабину и получали их только перед самым стартом.
«Был контроль на финише, чтоб исключить какие-либо манипуляции. Лыжи приготовлены одним вариантом. Если у кого-то они отличались по структуре, по скольжению, то это уже заслуга спортсмена – что у него есть хорошая пара», — приводит слова Максима Максимова СБР.
«Между командами Кубка мира и Кубка IBU будет ротация»
О результатах отбора рассказал президент СБР Виктор Майгуров:
«Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков».
Также он прокомментировал ситуацию с Даниилом Серохвостовым, который, по слухам, мог пропустить мировые старты из-за участия в Универсиаде.
«Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется. В любом случае между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов», – приводит слова Майгурова СБР.
Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU стартуют 27 и 25 ноября соответственно.
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