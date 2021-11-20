«Со мной поступили несправедливо». Как биатлонистку Сливко не взяли в сборную России

Сборная России по биатлону – это, по сути, полноценный сериал со своими драмами, неожиданными сюжетными поворотами и стремительными развязками. Отбор в женскую команду на Кубок мира – 2021/2022 стал новой точкой для развития сюжета. Неожиданно появилось сразу две скандальных истории: попадание в основу Ирины Казакевич и «пролёт» мимо команды Виктории Сливко, показавшей неплохие результаты на отборе.

Эти сюжетные линии тесно связаны друг с другом. И даже во многом похожи. Вот только если у Казакевич пока есть хэппи-энд, то у Сливко концовка может быть грустной, причём возможны варианты ухода биатлонистки в другую сборную или завершения карьеры.

«В предстоящий сезон смотрю с оптимизмом»

На чемпионате России в сентябре Виктория Сливко, которая весь прошлый сезон каталась на Кубке страны, показала, что очень хочет вернуться в сборную России. Она пробежала три гонки: в «индивидуалке» биатлонистка стала четвёртой, в спринте – девятой, а в составе первой команды Тюменской области – седьмой.

В октябре Сливко не могла нарадоваться работе в группе Михаила Шашилова, потому с уверенностью смотрела в предстоящий сезон.

«Я ему верю, доверяю. Для меня он – авторитет. Знаю, что с его методикой подготовки я стану сильнее. Во главу угла он ставит дисциплину. Считаю, что тренер должен быть жёстким, спрашивать со спортсменов за проделанную работу. И сами биатлонисты обязаны себе отдавать отчёт, что они не в каком-то кружке по интересам занимаются, а входят в команду, которая выступает за страну. Мне нравится отношение Шашилова к тренировкам, к биатлонистам. Поэтому в предстоящий сезон я смотрю с оптимизмом», — признавалась Виктория.

На контрольных стартах Сливко выступила не блестяще. В спринте 27-летняя спортсменка финишировала 11-й, в масс-старте – седьмой, допустив в каждой гонке по два промаха. С такими результатами было бы понятно, почему Викторию не взяли на Кубок мира, если бы в основу не попала Ирина Казакевич с двумя гонками вне топ-10 и 10 промахами.

Но и это было бы не ужасно, если бы Сливко отправили хотя бы на Кубок IBU. Вот только и на второй по значимости международный турнир её не взяли, включив в состав Екатерину Носкову (11-е и 12-е места) и Анастасию Горееву (8-е и 11-е места), выступивших хуже Сливко.

«Бывает, что тебя кидают»

Когда тренерский штаб сборной России огласил составы на Кубки мира и IBU, Сливко сильно расстроилась. В своём «инстаграме» Виктория прокомментировала эту ситуацию.

«Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо. Но у меня всё хорошо. Жизнь продолжается. Я благодарю всех за поддержку, пока я не в силах всем вам ответить. Просто так бывает, что тебя кидают», – написала Сливко.

Фото: INSTAGRAM.COM/SLIVKO_VIKTORIA

Позднее её личный тренер Леонид Гурьев выступил с заявлением о «пролёте» своей подопечной мимо международных стартов.

«Посчитал очки, подумал, что точно попадет на Кубок IBU, а тут так кидают. Если тюменских не было никого (на тренерском совете), то никого не надо ставить в состав? Так получается? Шашилов пошушукался с Куваевым – всё в шоколаде. Вика плакала и называла всё это кидаловом. Я так про себя подумал: претендент на Румынию.

Ушкина тоже бегала и никуда не попадала, а годы-то молодые, хочется выступать. Вика сейчас рискует второй год подряд остаться без международных соревнований. Вот так люди и уходят от нас. Она в растерянности, на кого ей опереться?» – выразил недовольство Гурьев.

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По мнению Гурьева, во время отборов был серьёзно нарушен спортивный принцип. Тренер даже звонил по этому поводу главе СБР Виктору Майгурову, однако тот ни разу не снял трубку.

Ситуацию со Сливко не обошли стороной и сборницы. Как заявил Гурьев, Викторию поддержала Лариса Куклина, назвав произошедшее несправедливостью.

«У меня другого выбора нет»

И, несмотря на сложившуюся ситуацию, Сливко заявляет, что не намерена ругаться ни с тренерами, ни с СБР. Она призналась, что успокоилась, хотя и чувство несправедливости всё ещё преследует её. Сейчас биатлонистка намерена сконцентрироваться на отборе в сборную через Кубок России.

«Дальше я буду бегать на Кубке России и доказывать, что именно я должна была ехать на Кубок IBU. У меня другого выбора нет, и я не хочу ни с кем ругаться. Мне кажется, ротация должна быть», – отметила Сливко.

При этом Виктория чётко заявила, что в другую сборную она переходить не намерена. Причина – возраст.

«Мне 27 лет, кому я нужна в другой стране? Начинать в 30 – это неинтересно, я не собираюсь бегать до 40 лет. До скольких собираюсь? Как получится, загадывать не хочу», – пояснила спортсменка.

И даже после всего этого Сливко пытается сохранять оптимизм, говоря, что, в общем-то, ничего страшного и не случилось. Быть может, по ходу сезона тренеры поймут, что совершили ошибку. Но кто знает, как всё будет. Сейчас главное, чтобы история Виктории стала хорошим сюжетом про преодоление, а не драмой про инцидент, сломавший карьеру.