Не всё же жить скандалами! Три позитивные интриги в сборной России по биатлону

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует уже через несколько дней. Болельщики сборной России, конечно, ждут его с большим нетерпением, хотя и понимают, что грандиозных результатов и борьбы за «Большой хрустальный глобус» от команды ждать вряд ли стоит.

Но и в сборной России однозначно есть свой позитив и свои приятные интриги, за которыми можно и нужно будет следить. Не всё же жить скандалами и антирекордами!

Логинов против Латыпова

Борьба между россиянами Эдуардом Латыповым и Александром Логиновым – это почти что противостояние Йоханнеса Бё и Стурлы Легрейда, но на минималках. Конечно, борьба идёт далеко не за «Большой хрустальный глобус», а лишь за лидерство в команде.



После ухода Антона Шипулина лидером сборной России по результатам стал Логинов. В сезоне-2018/2019 Александр стал вторым в общем зачёте Кубка мира, а через год стал чемпионом мира. Вот только в прошлом сезоне лидерство Александра стало подвергаться сомнению.

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Возмутителем спокойствия стал Эдуард Латыпов, который неожиданно превратился из рядового биатлониста почти в звезду команды. В конце сезона у Логинова и Латыпова было равное число медалей (за счёт эстафет). В личных стартах у Александра лучший результат – золото, у Эдуарда – серебро. Да и в общем зачёте они финишировали аккурат друг за другом: 17-е и 18-е места.

Фото: РИА Новости

Интересны не только сухие результаты, но и роли Александра и Эдуарда в команде в глазах болельщиков. Латыпова в прошлом сезоне многие полюбили за яркие эстафетные подвиги. Если же он в этом смысле станет продолжателем славных традиций Антона Шипулина, то, конечно, поклонников у него станет ещё больше. Больше ли, чем у Логинова? Посмотрим!



Однозначно, в новом сезоне нас ждёт яркое соперничество лидеров сборной.

Серохвостов выдаст яркий дебют?

В сборной России на старте сезона снова появился молодой дебютант. Отчасти на Кубок мира Даниил Серохвостов попал благодаря счастливому случаю: Александр Поварницын, отобравшийся в команду, не набрал нужных квалификационных очков IBU, из-за чего не был допущен международной федерацией на Кубок мира. Пришлось делать экстренную замену.

Фото: РИА Новости

Болельщики знают 22-летнего биатлониста в основном как обладателя быстрых ног. Да, стреляет он неважно, но легко отыгрывает свои промахи на рубеже. Этакая мужская версия Светланы Мироновой. Но, как показывает практика, без скорости в современном биатлоне никуда.

Серохвостов уже пошутил, что главное для него на Кубке мира – поесть пиццу с приятелем Каримом Халили, но шансы закрепиться в команде у Даниила есть. В сборной России со времён Кирилла Стрельцова не было запоминающихся дебютов, где спортсмены финишировали хотя бы в топ-60. Да и случай со Стрельцовым был, скорее, приятным исключением. Поэтому по ярким новичкам мы все явно соскучились. Конечно, рассчитывать на выстрел подобный Легрейду – бессмысленно, но, учитывая скорость Даниила, шансы отобраться по итогам спринта в пасьют у него точно есть. А после такого старта и пицца с Халили точно будет вкуснее.

Девушки, эстафета – ваше всё!

Давайте смотреть правде в глаза: к сожалению, особых надежд на личные медали у женщин нет, но состав сборной точно позволяет собрать боевую эстафетную четвёрку.



В прошлом сезоне болельщики женской команды вспомнили вкус победы: в Антерсельве было золото в эстафете. Из того состава в команду вошли лишь Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева), но повторение, а то и улучшение результатов возможно.

Фото: РИА Новости

В сборной осталась надёжная эстафетчица Лариса Куклина, которая на отборах выглядела прекрасно, вернулась из декрета Кристина Резцова, заслужившая своей работой место в команде. В сезоне-2019/2020 они вместе с Мироновой и Юрловой-Перхт выиграли серебро в Хохфильцене, лишь немного уступив мощным норвежкам. Так что ждать медалей в некогда «коронной» для нас дисциплине точно стоит. А главный интригующий вопрос – будет ли золото?

Что до личных дисциплин, то случившиеся на отборе конфликты ещё раз подтверждают – конкуренция в женской сборной очень высокая. Если Миронова и Нигматуллина – костяк команды, то всем остальным биатлонисткам надо бороться и доказывать.



Такая ситуация даёт биатлонисткам стимул улучшить результаты: как отдельным спортсменкам, так и команде в целом. На Кубок IBU сейчас отправились биатлонистки, которые спокойно могут вырвать место в основе: Евгения Буртасова (Павлова), Анастасия Шевченко, Наталья Гербулова. К счастью, первые старты Кубка IBU будут проходить недалеко от Кубка мира, что позволит при необходимости быстро подключать биатлонисток к основе.



Тем более на носу Олимпийские игры, а нам всем хочется, чтобы там выступили самые достойные спортсменки. Но перед этим им, конечно, нужно ярко показать себя на Кубке мира.