Скандалы при отборе в сборную по биатлону надоели. Как определять состав справедливо?

Отбор в сборную России по биатлону всегда приковывает к себе много внимания, ведь по его итогам формируется состав команды на сезон. Нынешний отбор исключением не стал. Вроде бы поначалу всё было просто и понятно. Но в итоге – замены, скандалы, и главный тренер женской команды Михаил Шашилов заявил, что может уйти из сборной по окончании сезона.

Все эти скандалы и негатив, честно говоря, надоели. Причём и главе Союза биатлонистов России Виктору Майгурову, видимо, тоже. Он предложил вообще отменить отбор и формировать команду с весны, что тоже довольно спорно в российских реалиях.

Так каким должен быть отбор, чтобы не вызывать лишних вопросов?

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Открытость – не зло

Каким бы ни был отбор, главное – сборная должна быть открыта. Сейчас она спрятана за семью замками, и мы знаем лишь то, что было на летнем чемпионате России и контрольных стартах.

Больше того, в сборной наказывают людей, если информация случайно появляется в сети. В ноябре к члену сервис-бригады Юрия Каминского Михаилу Дуркину применили санкции за то, что он в своем «Инстаграме» опубликовал результаты контрольной тренировки с лыжниками. Хотя, казалось бы, какой-то секретной информации там не было.

Если бы сборная была более открыта, время от времени публиковала результаты тренировочных стартов, то и вопросов к тренерским решениям возникало бы намного меньше. Например, вряд ли кто-то стал бы обвинять Шашилова в протаскивании в сборную Казакевич, провалившей отбор, если бы общественности было известно о её реальных успехах во время подготовки.

В этом плане первым ориентиром могла бы стать лыжная сборная России. К открытости там тоже есть вопросы, но команда время от времени, хотя и не часто, делится итогами внутренних тренировок. Как итог – вопросов о блате у лыжников не возникает.

Загадочные критерии

Всеобщая головная боль – критерии отбора в сборную. Они почти всегда не слишком чёткие, а порой и просто неизвестные. Если в прошлом году СБР опубликовал принципы, по которым будет формироваться команда, то сейчас все молчали, и понятно было лишь общее направление.

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По составу команды ясно, что в сборную в итоге попали биатлонисты, вошедшие в топ-30 общего зачёта Кубка мира у мужчин, и в топ-20 у женщин, лучшие спортсмены по итогам отборов, а также атлеты, выбранные тренерским решением.

Чтобы было какое-то общее понимание процесса, стоит привести эти критерии к единому формату, и, сохраняя его в целом, менять квоты по мере необходимости. Например, включать спортсменов, попавших в топ-15 (или больше, в зависимости от результатов) общего зачета Кубка мира, одно или два места – отдать на откуп тренерам, а остальные заполнять по итогам отбора.

Осенний отбор – шанс

Главное, что предложил Майгуров, – сформировать состав сборной ещё весной, по итогам этапов Кубков мира, Кубков IBU и российских стартов. И из него выделять шестёрки лучших на следующий сезон, по аналогии с тем, как это делают норвежцы.

Звучит здраво, но есть загвоздка. В России с огромным количеством регионов и относительной доступностью спорта, биатлонистов хорошего уровня – десятки и сотни. Очевидно, что со звёздами у нас как-то не складывается, но в целом выбор больше, чем у норвежцев.

Безусловно, здраво формировать костяк подготовки из спортсменов, хорошо выступивших в прошлом сезоне. Но к составу команды время от времени необходимо подключать биатлонистов из регионов, которые, например, значительно прибавили за период летней подготовки.

О том, что на регионы тоже нужно обращать внимание, говорит и экс-тренер сборной России Анатолий Хованцев. В сентябре он был недоволен тем, что команда была почти полностью сформирована уже по итогам завершившегося сезона:

«В основе должен лежать спортивный принцип. Да, на первые этапы Кубка мира без отбора можно везти спортсменов, если в предыдущем сезоне они показали хорошие результаты – медалистов и тех, кто попал в топ-25. Но отдавать определение почти всего состава на откуп одному тренеру неправильно, не должно быть такого, чтобы отбирался только один спортсмен, иначе сборная команда становится закрытым клубом. Команда должна формироваться по спортивному принципу. Бить регионам по рукам не надо, у них должна быть мотивация работать. Многие тренеры, с которыми я общался, сейчас высказывают своё недовольство».

По сути, если в отбор в сборную будет открытым, с чёткими критериями и возможностью попасть в команду спортсменам из регионов, то о скандалах вокруг команды можно забыть.

Главное – не начать вновь метаться и делать исключения в поисках мгновенного результата.