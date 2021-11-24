БЁатлону придёт конец? Главные фавориты Кубка мира в новом сезоне

После ухода Мартена Фуркада казалось, что интриги в борьбе за «Большой хрустальный глобус» не будет. Но сюрприз всем преподнёс Стурла Легрейд, до конца боровшийся с Йоханнесом Бё за победу. Значит ли это, что в новом сезоне «БЁатлону» придёт конец?

Вообще, прошлый сезон был неожиданно интересным в плане соперничества за медали – претендентов на медали было предостаточно. Как итог: в топ-7 тотала Кубка мира между биатлонистами совсем небольшие отрывы. А что будет в этом году? Останутся ли Бё и Легрейд главными фаворитами и в олимпийский сезон или кто-то займёт их место?

Норвежская гегемония

По итогам прошлого сезона в топ-5 тотала расположились четыре норвежца! Результат действительно невероятный, поэтому кому, если не норвежцам, теснить своих же лидеров?



Очевидно, что нас ждёт новый виток борьбы между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом, вот только пока неясно, насколько ожесточённой она будет. Младший Бё перед стартом сезона перенёс простуду, а у Легрейда может случиться и небольшой спад после ярких результатов прошлого сезона, хотя это и маловероятно.

В борьбу вклинится и Тарьей Бё, вернувшийся в элиту биатлона в прошлом году. Но навязать серьёзную конкуренцию он вряд ли сможет. Во-первых, летом спортсмен получал сотрясение головного мозга, из-за чего часть подготовки была пропущена, а во-вторых, в отличие от своих соперников, Тарьей – возрастной спортсмен, летом ему исполнилось 33 года.



А вот у Йоханнеса Дале, ставшего в прошлом сезоне пятым, есть шансы удивить биатлонное сообщество. Результаты биатлониста планомерно улучшаются от сезона к сезону. В сезоне-2020/2021 он даже завоевал первые личные медали.



А ещё конкуренцию соотечественникам может составить и Ветле Шоста Кристиансен, выигравший все роллерные соревнования в Норвегии, в которых принимал участие.

Преемники Фуркада

Второй группой спортсменов, доминирующих в биатлоне, являются французы, которые после ухода Мартена Фуркада подтянулись к высоким ступенькам тотала.



Главным раздражителем для Легрейда и Бё будет Кентен Фийон Майе, который уже три сезона держит высокую планку, сохраняя третье место в общем зачёте КМ. В прошлом сезоне он лишь немного уступил норвежцам. Опытный француз довольно стабилен в результатах, хотя и у него иногда случаются провалы, как в Оберхофе, где он стал 84-м в спринте.

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Не менее интересен здесь и Эмильен Жаклен, хотя 26-летний биатлонист и не отличается такой стабильностью, как Кентен. Точность стрельбы у француза приближается к 90%, но иногда он может допускать по пять промахов на рубеже. И несмотря на это, уже два сезона подряд Жаклен держится в элите, время от времени составляя серьёзную конкуренцию лидерам.

Главный борец против допинга

Именно на шведа Себастиана Самуэльссона делают ставки эксперты в предстоящем сезоне. Пять из семи известных комментаторов в интервью IBU заявили, что швед может взять «Глобус». И шансы у главного борца против допинга действительно есть.

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В прошлом году Самуэльссон вырвал лидерство в сборной Швеции, одержал первую личную победу на КМ, часто попадал на подиум и постоянно финишировал в топ-10. В итоге в тотале Себастиан стал шестым, разбавив норвежско-шведское содружество.



Да и на фоне хорошего выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане швед явно готовится к большему прорыву на Играх в Пекине, хотя и критикует, тех, кто эти Игры проводит.

Чудес ждать не стоит

Россияне явно не будут входить в число лидеров предстоящего сезона. Заехать в топ-3 по итогам сезона будет слишком чудесной и нереальной сказкой. Учитывая уровень соперников для биатлонистов из России, программой максимум может стать попадание в топ-10 тотала.



Конечно, это цель не для всей шестёрки. Блеснуть в нашей команде способны двое – Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В прошлом сезоне они показали хорошие результаты, да и на контрольных тренировках обыгрывали иностранных конкурентов. Пускай соперниками и были австрийцы с ветераном Эдером, белорусы, болгары и американцы. Так что при стабильных результатах в каждой гонке и Логинов, и Латыпов могут заехать в первую десятку.

Удивить может и Карим Халили. Об этом говорит и IBU в своих прогнозах на сезон. Но для этого Карим должен выступать на всех этапах Кубка мира, а не наездами, как это было раньше. Единственное – сейчас Халили надо набраться опыта, чтобы избежать гоночного мандража, так что на топ-10 точно рассчитывать не стоит, а вот первая двадцатка – вполне себе результат.