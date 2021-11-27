Кубок мира — 2021/2022. Биатлон вернулся! Что светит России в первой гонке сезона? LIVE

Сегодня, 27 ноября, стартует новый сезон Кубка мира по биатлону — 2021-2022. Этап в Эстерсунде открывают индивидуальные гонки. После длительной летней паузы мы наконец-то сможем увидеть любимых биатлонистов и понять, кто в олимпийском сезоне станет фаворитом.

Первыми начнут женщины — в 13:45 по московскому времени, мужчины выйдут на дистанцию позднее — в 17:00. «Чемпионат» расскажет о самых интригующих моментах гонок в онлайн-трансляции.