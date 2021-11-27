Кубок мира — 2021/2022. Биатлон вернулся! Что светит России в первой гонке сезона? LIVE

Сегодня, 27 ноября, стартует новый сезон Кубка мира по биатлону — 2021-2022. Этап в Эстерсунде открывают индивидуальные гонки. После длительной летней паузы мы наконец-то сможем увидеть любимых биатлонистов и понять, кто в олимпийском сезоне станет фаворитом.
Первыми начнут женщины — в 13:45 по московскому времени, мужчины выйдут на дистанцию позднее — в 17:00. «Чемпионат» расскажет о самых интригующих моментах гонок в онлайн-трансляции.
Состав женской сборной практически полностью определил старший тренер команды Михаил Шашилов. Это вызвало споры ещё на этапе обсуждения такой возможности, но Шашилов жёстко пресёк все разговоры, заявив недовольным, что они могут возглавить сборную вместо него. А заодно и взяв на себя всю ответственность. Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова были освобождены от отборов по итогам прошлого сезона, Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова попали в команду решением старшего тренера, а Кристина Резцова доказала свою состоятельность на отборочных гонках в Тюмени. Подробнее в нашем материале.
Состав женской сборной России
В первой гонке сезона за сборную России побегут: 6. Лариса Куклина, 13. Ульяна Нигматуллина, 41. Ирина Казакевич, 47. Светлана Миронова, 64. Валерия Васнецова, 110. Кристина Резцова.
Некоторые телеграм-каналы утверждали, что Резцову уже в Швеции заменят на другую спортсменку, так как Кристине не хватает рейтинговых очков для выступления на Кубке мира, но эта информация была неверной.
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