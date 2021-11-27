Большунов перейдёт в биатлон после Олимпиады? Странные прогнозы на новый сезон

Вот-вот стартует первый этап Кубка мира по биатлону, а это значит, что пришла пора фантазировать и делиться самыми странными прогнозами на предстоящий олимпийский сезон.
Да, эти прогнозы – забавный бред. Хотя в каждой шутке, как говорится, есть лишь доля шутки.
И, в конце концов, в этом биатлонном сезоне мы успеем ещё вдоволь погрустить.
Большунов перейдёт в биатлон
После успешного выступления на Олимпиаде, где Александр выиграет охапку золотых медалей в лыжных гонках, он заскучает в лыжах и решит покорить новый для себя вид спорта. Известно, что Большунов старается быть лучшим во всём, и когда он докажет своё абсолютное превосходство в лыжах, чтобы не заскучать, отправится на этапы Кубка мира по биатлону.
И, как это ни странно, там его уже ждёт главный критик российского биатлона – Себастиан Самуэльссон. С этого и начнётся великая дружба российских и шведских биатлонистов!
Резцову – в тренеры. Что?!
А поможет Большунову при переходе из лыж в биатлон Анфиса Резцова, которая и сама в своё время перешла из одного вида спорта в другой. Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова нередко комментирует решения тренерского штаба сборной России, а теперь попробовать в роли старшего тренера сможет себя и она. В качестве тренера-консультанта женской команды.
Домрачева и Бьорндален — в сборной России!
Сборная Китая по биатлону не принимала участия в этапах Кубка мира биатлона в прошлом сезоне из-за эпидемиологической ситуации в мире. В это время к олимпийскому сезону и домашней Олимпиаде их готовили Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.
После подготовки под руководством таких высококлассных специалистов сборная Китая превзойдёт все ожидания. Кто-то из китайских спортсменов даже возьмёт медаль на Олимпиаде, кто-то даже поборется за «Малый хрустальный глобус». Ну а после того, как Домрачева и Бьорндален докажут свою гениальность на тренерском поприще, их пригласят в тренерский штаб сборной России.
Разве можно не прогрессировать под руководством признанных звёзд мирового биатлона?
Бузова начнёт комментировать биатлон
Любовь к российскому спорту окажется сильнее ссор и конфликтов. Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев помирятся после скандального эфира на футбольном Евро-2020. А может ли быть по-другому в олимпийский сезон, когда нашим спортсменам как никогда важна поддержка?
Для закрепления дружбы и вдохновления российских биатлонистов Ольга Бузова включится в прямой эфир во время Олимпиады и прокомментирует с Губерниевым женскую эстафету!
В IBU введут «Малый хрустальный семейный глобус»
«Малый хрустальный глобус», или как минимум специальную награду по итогам сезона будут вручать братьям и сёстрам, а также семейным парам, которые лучше всего покажут себя по ходу сезона.
Братья Бё, сестры Кайшевы, Кручинкины и сёстры Семеренко, а также другие биатлонисты будут бороться за награды, завоёвывая очки в общую семейную копилку.
Даже жалко, что Мартен и Симон Фуркад, а также Антон Шипулин с Анастасией Кузьминой уже завершили карьеру – они бы точно поборолись за этот приз.
Прорыв в английском
К Олимпиаде-2022 в Пекине российские биатлонисты в совершенстве овладеют разговорным английским. В сборной появится специальный человек, который будет отвечать за языковую подготовку, так что теперь соперники не будут говорить о высокомерном взгляде и закрытости россиян из-за плохого знания иностранного языка.
Поэтому вполне возможно, что с этого сезона на пресс-конференциях больше всего будут говорить именно российские биатлонисты, выплёскивая всё то, что накопилось за годы молчания.
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