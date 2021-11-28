Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Россияне бьются за первую медаль в спринтах. LIVE

Сегодня, 28 ноября, в Эстерсунде спринтами завершается первый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Накануне россияне показали в индивидуальных гонках противоречивые результаты. Латыпов, Нигматуллина (Кайшева), Резцова и Серохвостов выступили впечатляюще. В то же время Логинов, Гараничев, Елисеев и Казакевич — провалили гонки. Не обошлось и без забавных, но грустных казусов: опоздание Мироновой и ошибка в створе Латыпова.

Будут ли такие же ситуации в спринтах, вы узнаете в онлайн-трансляции «Чемпионата». Женщины стартуют в 13:00 по московскому времени, мужчины — в 15:45. Ждём улучшения результатов россиян!