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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Эстерсунд: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 28 ноября 2021

Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Россияне бьются за первую медаль в спринтах. LIVE
Ангелина Николаева
Евгений Гараничев, сборная России по биатлону
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Первые гонки в Эстерсунде оставили в смешанных чувствах. Спринты расставят всё по местам.
Расписание Кубка мира-2021/2022
Общий зачёт Кубка мира-2021/2022

Сегодня, 28 ноября, в Эстерсунде спринтами завершается первый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Накануне россияне показали в индивидуальных гонках противоречивые результаты. Латыпов, Нигматуллина (Кайшева), Резцова и Серохвостов выступили впечатляюще. В то же время Логинов, Гараничев, Елисеев и Казакевич — провалили гонки. Не обошлось и без забавных, но грустных казусов: опоздание Мироновой и ошибка в створе Латыпова.

Будут ли такие же ситуации в спринтах, вы узнаете в онлайн-трансляции «Чемпионата». Женщины стартуют в 13:00 по московскому времени, мужчины — в 15:45. Ждём улучшения результатов россиян!

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