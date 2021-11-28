«Это уже кажется смешным». У бедной Мироновой в спринте отказала винтовка

Не жили хорошо, не стоило и начинать. Удручающие итоги женской гонки в Эстерсунде.

Стартовый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершился безрадостными спринтами. Лидеры Ульяна Ниматуллина (Кайшева) и Кристина Резцова, в которых так верилось после индивидуалок, ухудшили результаты. Ирина Казакевич снова показала плохую стрельбу. Порадовала лишь Валерия Васнецова. А Светлана Миронова сенсационно с трудом осталась в первой сотне. Но дело не в Светлане, а в очередной технической проблеме.

Преждевременная радость

Вчерашние результаты Нигматуллиной (Кайшевой) заставляли верить в лучшее. Ещё бы, давно мы не видели, чтобы в первой гонке сезона россиянка заезжала в топ-6.

Но сегодня Ульяна «капнула». Конечно, биатлонистку спасала чистая стрельба. За счёт чистой работы на рубеже она сокращала отставание. Но проигрыш ногами был слишком большим. После первого рубежа было 30 секунд, выросшие до минуты ко второму рубежу. На финише с нулём Нигматуллина проиграла минуту! А Эльвира Эберг с двумя промахами была на 25 секунд впереди.

Кристина Резцова, показавшая в индивидуалке лучший результат в карьере, тоже немного расстроила, но явно не разочаровала. Первую часть дистанции россиянка шла в 20 секундах от лидеров с чистой стрельбой и по такой работе рассчитывала на попадание в топ-10. Но на втором рубеже Резцова «махнула» два промаха. Результат некритичный, ногами Кристина была лучшей среди россиянок. Она уступила Васнецовой с одним промахом лишь 12 секунд.

Не одно, так другое

Остальные биатлонистки тоже не порадовали. Скорость Ларисы Куклиной была тоже плохой, но немного получше, чем у Нигматуллиной. Отставания тоже неприятные, но не такие сильные. Вот только снайперские навыки совершенно подкачали. Два промаха – и 45-е место.

Светлана Миронова, которая вчера, несмотря на казус с опозданием, выглядела не слишком плохо, стреляла неважно, но ногами проблем не было. Сегодня россиянка допустила два промаха на лёжке, из-за чего откатилась в конец протокола. А на второй стрельбе случилась ещё одна проблема. Теперь с винтовкой, которая просто отказалась стрелять.

«Это уже кажется смешным. Я просто пришла на рубеж, но винтовка не стреляет. Возможно, из-за холода», – пояснила бедная Миронова после гонки.

Светлане приходилось полностью перезаряжать винтовку после каждого выстрела и менять обойму. Позвать судей и поменять оружие россиянка не решилась. Почему? Потому что винтовка-то стреляла.

Лишние секунды бежали, а россиянка вдобавок ещё и промазала. Мироновой повезло, что пасьютов на первом этапе нет, ибо туда она бы не отобралась.

Реабилитировалась успешно

Вчера Валерия Васнецова выглядела нормально, иначе не скажешь. А вот сегодня – уже хорошо. Быть может, оттого, что единственной из россиянок рискнула дать интервью перед стартом гонки?

Биатлонистка призналась, что нервничала в первой гонке, но сейчас спокойна. И это было видно. Начала Васнецова на одном уровне с Мироновой, проигрывая секунд 20 лидерам, но ошибка на первом рубеже отбросила россиянку далеко. Но Валерия собралась: точно прошла второй рубеж и несильно уступила на дистанции. Как итог: второй результат среди россиянок и место в топ-30.

Попала больше половины

Ирина Казакевич снова «застрелилась». Хотя стрельба была явно лучше вчерашней. В индивидуалке у биатлонистки было 10 попаданий из 20, а в спринте – уже 6 из 10! Хотя такой прогресс своеобразен.

Суперход сегодня у Ирины был до первой стрельбы, где она промазала дважды, она уступала лидерам 10 секунд. Да и после Казакевич была почти на минуту быстрее Мироновой, у которой на промах меньше. Вот только смысл этой скорости, когда борешься за 80-е места, а на стрельбе лихорадит?

Для сравнения – вчера Ханна Эберг провалилась в индивидуалке: семь промахов и шестиминутное отставание! А сегодня она собралась и выиграла гонку. Хладнокровная работа на рубеже и потрясающая скорость. От Казакевич ждать подобного уж слишком нереально.

Надеемся, за неделю и Ирина, и вся команда решат проблемы разного толка. И на втором этапе в Эстерсунде у нас будут психология, стрельба и ход.