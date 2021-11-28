113-е место Гараничева – не антирекорд. Поразительно, но два раза у наших было ещё хуже!

Старт Кубка мира – 2021/2022 получился для наших биатлонистов «восхитительным».

Речь уже не о том, что наши не сражаются за медали, а о том, что уже не могут провести ни одной гонки без потрясений. То, что обычно воспринимается как форс-мажор, для российских биатлонистов уже норма: то крепление не работает, то винтовка, то поворот к финишу не тот.

Но, конечно, Евгений Гараничев в спринте переплюнул всех. Как оказалось, он забыл взять с собой на старт лыжные палки и из-за этого стартовал примерно на 35 секунд позже положенного. Но и в гонке всё было очень плохо. С тремя промахами призёр Олимпиады в Сочи проиграл лидерам почти четыре минуты и занял 113-е место.

Пятое с конца!

113-е место – это, конечно, ужас. И один из худших результатов в истории российского биатлона. Но, как ни странно, не самый худший. Правда, чтобы добраться до настоящих антирекордов придётся копать очень глубоко и вспоминать аж лихие 90-е.

Чемпион мира – во второй сотне!

В декабре 1996 года на этапе Кубка мира в Эстерсунде ужасающий результат показал российский биатлонист Алексей Кобелев – он занял в спринте 115-е место из 125. Правда, этому было более-менее логичное объяснение: Алексею пришлось пробежать аж семь штрафных кругов: два после «лёжки» и максимальные пять – после «стойки».

Если вы думаете, что на это способен только какой-то резервист, то ошибаетесь. Такой жуткий результат показал новоявленный чемпион мира в эстафете (Рупольдинг-1996 с Майгуровым, Драчёвым и Тарасовым), а также первый в истории чемпион мира по летнему биатлону: Алексей буквально за три месяца до неудачи выиграли индивидуалку в Хохфильцене.

Но было и хуже!

118-й…

Всех переплюнул Владимир Ефремичев в Бад-Гаштайне в 1993 году. В спринте он показал поразительный 118-й результат из 148 участников. Что пошло не так – вспомнить без помощи самого Ефремичева уже почти невозможно, однако нельзя не отметить, что у российского биатлониста было всего два промаха, но при этом – пять минут отставания от победителя.

Но при этом Ефремичев как раз был резервистом сборной. На уровне Кубка мира у него всего лишь шесть гонок, а лучший результат – 17-е место в индивидуалке.

Антирекорд Майгурова и радость Казакевич

Ну и не будет лишним вспомнить к слову ещё два любопытных антирекорда.

Первый – это антирекорд СССР. Установил его – только не смейтесь – Виктор Майгуров, будущий олимпийский призёр, чемпион мира и, кстати, глава СБР. На предолимпийском отборе 22-летний Виктор допустил 10 промахов и пришёл к финишу на 15 минут позже чемпиона – на 101-м месте. Впрочем, грека Руциса пришлось ждать на финише полчаса!

А второй – 109-е место Ирины Казакевич, за день до провала Гараничева, в стартовой гонке Кубка мира – 2021/2022. Умопомрачительный старт: десять промахов на рубеже, 11 минут отставания. Радость только одна – антирекорд продержался день.