Результата нет, а позитив есть. Российские биатлонистки разбегаются перед Олимпиадой?

Резцова и Нигматуллина не обошлись без ошибок, но видно, что они могут прибавить. Да и тренер говорит, что всё впереди.

Очередной этап Кубка мира в Эстерсунде начался безрадостно, результата нет. Лучшая из россиянок – Светлана Миронова лишь 20-я, Валерия Васнецова и вовсе не попала в пасьют. Но всё не так пугающе, как может показаться, есть и позитив.

На локальном уровне произошла маленькая победа — Ирина Казакевич почти все мишени на одном рубеже. Да к тому же Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Кристина Резцова не провалились. Каждая из них в чём-то да лучшая. И кажется, у россиянок виден потенциал, который они берегут к Олимпиаде.

Небезнадёжные

Пока номинальные лидеры команды Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Кристина Резцова провели не впечатляющую гонку, но не безнадёжную. Скорее, наоборот, виден задел для роста.

Сильная сторона Ульяны – стрельба и тактика. На рубеже Нигматуллина работает уверенно, хотя сегодня и допустила одну ошибку на лёжке. Скорость у россиянки оставляет желать лучшего (36-й ход), но важнее другое – способность раскладываться по дистанции. У Ульяны не только лучший последний круг среди соотечественниц, но и десятый результат среди лидеров!

Резцова же в основном делает ставку на скорость. На каждом из рубежей Кристина допустила по промаху, но по итогу обошла Нигматуллину, у которой было на штрафной круг меньше. Всю гонку Резцова шла в одни ноги с Маркетой Давидовой, а Эльвире Эберг в итоге проиграла 51 секунду. Между прочим, это лучшая скорость среди россиянок.

А вот Лариса Куклина не может похвастаться ни относительно стабильной стрельбой, ни хорошей скоростью. Если Ульяна за три прошедших гонки допустила два промаха, то Лариса – шесть. Ногами Куклина тоже не впечатляет: 54-й ход, отставание от лидеров — 1,5 минуты без учёта промаха.

Без казусов

К счастью, для Светланы – проблем с инвентарём сегодня не было. Винтовка стреляла, крепление не ходило. Уже на старте гонки Миронова показала свою готовность, отстав от лидеров лишь на 17 секунд и показав второй результат среди россиянок.

Хорошая скорость была у биатлонистки практически на протяжении всей гонки. После чистой лёжки на втором круге Миронова стабильно сохраняла 25 секунд от лидеров. С таким ходом и хорошей стрельбой Светлана могла бы рассчитывать на попадание в топ-6, но всё испортил второй рубеж. Спортсменка не только промазала последним выстрелом на стойке, но и на заключительном круге неожиданно проиграла почти 33 секунды. Как итог – минута отставания на финише, но при этом лучшая позиция среди россиянок.

Не настреляла

Казакевич наконец-то совладала со стрельбой! Хотя и немного странно говорить такое, при условии, что биатлонистка допустила два промаха. Но для Ирины это «всего» два промаха, хоть какой-то позитив. До стойки россиянка боролась за первую десятку, а после — что-то пошло не так. Последний круг для Ирины был тяжёлым – она проиграла больше 20 секунд.

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Если для Ирины, как уже было сказано, два штрафа были победой, то для Васнецовой – поражением. Ко второй стрельбе Валерия, не допускавшая промахов, уже проигрывала 40 секунд. После рубежа с двумя промахами отставание возросло до двух минут. Результат не радостный, ведь по итогу в пасьют биатлонистка не попала. Остальные же россиянки попробуют улучшить показатели в гонке преследования, которая пройдет 4 декабря. Да и главный тренер Михаил Шашилов убеждает, что всё впереди, надо только разбежаться.