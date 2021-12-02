Латыпова оставили в одном шаге от медали. Как же обидно за нашего биатлониста!

От начала и до конца гонки Эдуард держался в тройке. Но француз Фийон Майе оказался на несколько секунд быстрее.

Российские биатлонисты в последнее время заставляют нас скучать по ощущению причастности к большим сражениям за победы или хотя бы за медали. Да, боремся за топ-6, топ-10, топ-20. Казалось бы, совсем недавно были времена, когда награды не были чудом, но сейчас, как ни больно это признавать, Россия – не большая биатлонная держава.

Минусов в этом факте, конечно, больше, чем плюсов. Но стоит отметить одно: теперь каждый медальный шанс россиян, каждая их заруба воспринимается максимально ярко и остро.

И мужской спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде пробудил бурю эмоций. С самого начала в сражение за медаль включился Эдуард Латыпов. И интрига сохранялась до самого конца.

Латыпов — второй!

Сборная России бросила в бой лучшие силы уже в первой стартовой группе: Логинов ушёл на дистанцию под 4-м номером, Латыпов – под 13-м. Александр, увы, пока не готов к сражениям на самом высоком уровне: на «лёжке» промахнулся, да и скоростью не выделялся.

Латыпов первый круг преодолел намного более уверенно: ноль и хорошая скорость: лишь пять секунд позади стремительного француза Эмильена Жаклена. Но вот в чём загвоздка: Жаклен-то на «стойке» уже промахнулся, поэтому у Латыпова был шанс зацепиться за него при чистой стрельбе. У россиянина это почти получилось: он отработал на ноль, но всё равно вышел с рубежа вторым – всё те же пять секунд позади. Правда, на третьем круге Эдуард, кажется отдал все свои силы: проиграл французу всего-то три секунды. Второе место!

Правда, это был предварительный результат. Позади на дистанции была ещё добрая сотня соперников.

Вот она — российская медаль?

Как показала гонка, главными соперникам Жаклена и Латыпова были Самуэльссон, Фийон Майе и орава норвежцев. Эти самые норвежцы, как ни странно, из борьбы устранились сами: Йоханнес Бё на старте сезона далёк от своих лучших кондиций, Тарьей Бё и Кристиансен испортили себе неплохую гонку промахом по 10-й мишени. Стурла Легрейд отработал на рубежах чисто, но по скорости он соперничать с Латыповым, как ни странно, не мог.

А вот швед Самуэльссон, похоже, в олимпийском сезоне взорвёт мировой биатлон. Понятно, что шведы всегда отлично готовятся к первому этапу, но Себастиан просто бесподобен! Он отправил в цель все 10 выстрелов и «укатал» Жаклена на втором и третьем круге. Ему можно было праздновать победу сразу после финиша – никто догнать его не мог.

Латыпов сместился на третье место и ждал. Ждал Фийона Майе, стартовавшего 68-м и чисто прошедшего «лёжку». Когда на «стойке» Кентен, как и норвежцы, промахнулся последним выстрелом, показалось, что вот она – российская медаль. Но нет, француз смог сохранить темп на последнем круге, и на финише у него был повод победно вскинуть руки – он третий.

Феерию не устроили

За Латыпова крайне обидно, но у него будет шанс добраться до пьедестала в пасьюте.

А что же остальные россияне? Логинов в итоге стал 13-м с одним промахом, но в гонке преследования он будет сразу же уступать лидеру почти минуту. Халили с двумя промахами оказался за пределами топ-30. Приехавшие в Эстерсунд с Кубка IBU Поварницын и Томшин феерию не устроили, но в гонку преследования отобрались.

А вот Серохвостов в этот раз блестящих результатов не показал. Даниила подвела стрельба: четыре промаха не позволили ему попасть в пасьют. Впрочем, провалом третье выступление молодого спортсмена на Кубке мира точно назвать нельзя. Успехи ещё придут!