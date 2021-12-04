Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Мужская эстафета. Россия не может подвести! LIVE

В субботу, 4 декабря, в Эстерсунде продолжится второй этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В этот день состоятся две гонки: женский пасьют и мужская эстафета. У девушек, безусловно, есть серьёзные шансы улучшить свои позиции, завоёванные по итогам спринта, но получится ли добраться до медалей — это большой вопрос. Куда больший интерес для болельщиков будет представлять первая в сезоне эстафета: наши мужчины выйдут на старт в довольно необычном составе, но всё равно будут бороться за топ-3.
Старт женской гонки — в 15:00 по московскому времени. Мужской — в 17:10.
Вчера в Шушене на Кубке IBU у нас была двойная радость. В спринтах победы одержали Антон Бабиков и Анастасия Шевченко. Поздравляем наших биатлонистов с победами!
До старта женской гонки остается чуть больше трёх часов. А пока вспомним, как прошёл спринт у девушек. Гонка была безрадостной, но, кажется, показала, что россиянки разбегаются и постепенно набирают форму.
Состав мужской эстафеты
Мужская сборная России в эстафете сегодня стартует под пятым номером.
Первый этап пробежит Карим Халили, второй — Даниил Серохвостов, третий — Александр Логинов, а финишёром станет Эдуард Латыпов.
Состав женской сборной на пасьют
Первыми сегодня стартуют девушки. В гонке преследования у россиянок следующие позиции:
20. Светлана Миронова +1:03 минута;
27. Кристина Резцова +1:15;
29. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) +1:16;
43. Лариса Куклина +1:39.
Ирина Казакевич и Валерия Васнецова в пасьют не отобрались.
Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Эстерсунде пройдут две дисциплины: мужчины пробегут эстафету, женщины — пасьют. В Швеции сейчас -7 и приличный ветер — 4 м/с, надеемся, что это не помешает нашим биатлонистам выступить хорошо.
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