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Биатлон, Кубок мира — 2021-2022, Эстерсунд: гонка преследования (женщины), мужская эстафета, онлайн-трансляция 4 декабря

Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Мужская эстафета. Россия не может подвести! LIVE
Арина Лаврова Татьяна Постникова
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Кристина Резцова, сборная России по биатлону
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В Эстерсунде пройдёт первая эстафета сезона. Следим за выступлением российских биатлонистов в онлайн-режиме.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2021/2022
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2021/2022

В субботу, 4 декабря, в Эстерсунде продолжится второй этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В этот день состоятся две гонки: женский пасьют и мужская эстафета. У девушек, безусловно, есть серьёзные шансы улучшить свои позиции, завоёванные по итогам спринта, но получится ли добраться до медалей — это большой вопрос. Куда больший интерес для болельщиков будет представлять первая в сезоне эстафета: наши мужчины выйдут на старт в довольно необычном составе, но всё равно будут бороться за топ-3.

Старт женской гонки — в 15:00 по московскому времени. Мужской — в 17:10.

Состав мужской эстафеты Состав женской сборной на пасьют
Live Татьяна Постникова

Вчера в Шушене на Кубке IBU у нас была двойная радость. В спринтах победы одержали Антон Бабиков и Анастасия Шевченко. Поздравляем наших биатлонистов с победами!

11:43 Татьяна Постникова

До старта женской гонки остается чуть больше трёх часов. А пока вспомним, как прошёл спринт у девушек. Гонка была безрадостной, но, кажется, показала, что россиянки разбегаются и постепенно набирают форму.

Результата нет, а позитив есть. Российские биатлонистки разбегаются перед Олимпиадой? Результата нет, а позитив есть. Российские биатлонистки разбегаются перед Олимпиадой?
11:40 Татьяна Постникова

Состав мужской эстафеты

Мужская сборная России в эстафете сегодня стартует под пятым номером.

Первый этап пробежит Карим Халили, второй — Даниил Серохвостов, третий — Александр Логинов, а финишёром станет Эдуард Латыпов.

11:38 Татьяна Постникова

Состав женской сборной на пасьют

Первыми сегодня стартуют девушки. В гонке преследования у россиянок следующие позиции:
20. Светлана Миронова +1:03 минута;
27. Кристина Резцова +1:15;
29. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) +1:16;
43. Лариса Куклина +1:39.

Ирина Казакевич и Валерия Васнецова в пасьют не отобрались.

11:34 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Эстерсунде пройдут две дисциплины: мужчины пробегут эстафету, женщины — пасьют. В Швеции сейчас -7 и приличный ветер — 4 м/с, надеемся, что это не помешает нашим биатлонистам выступить хорошо.

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