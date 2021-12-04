В Эстерсунде пройдёт первая эстафета сезона. Следим за выступлением российских биатлонистов в онлайн-режиме.

Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Мужская эстафета. Россия не может подвести! LIVE

В субботу, 4 декабря, в Эстерсунде продолжится второй этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В этот день состоятся две гонки: женский пасьют и мужская эстафета. У девушек, безусловно, есть серьёзные шансы улучшить свои позиции, завоёванные по итогам спринта, но получится ли добраться до медалей — это большой вопрос. Куда больший интерес для болельщиков будет представлять первая в сезоне эстафета: наши мужчины выйдут на старт в довольно необычном составе, но всё равно будут бороться за топ-3.

Старт женской гонки — в 15:00 по московскому времени. Мужской — в 17:10.