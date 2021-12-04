«Слепила из того, что было». Как набирали составы сборной России на биатлонные эстафеты

На этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдут первые в сезоне эстафеты. В составе мужской команды выступят Латыпов, Логинов, Серохвостов и Халили. Шансы на попадание в команду также были у Поварницына и Томшина, а это значит, что у тренеров есть из кого выбирать – и это хорошо.

А вот ситуация с женской командой настораживает. Нигматуллина и Резцова неплохо показали себя в первых гонках сезона и доказали, что готовы выступить в эстафете. А ещё два этапа кто побежит?

«Дал повод себя заменить»

Перед началом мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде сборная России занимает третье место в общем зачёте Кубка наций. Впереди Норвегия и Франция. По этому результату можно предположить, что россияне будут бороться за медали в мужской эстафете.

В спринте, после которого и был сформирован состав на эстафетную гонку, Латыпов остановился в шаге от медали и финишировал четвёртым, Логинов стал 13-м, Халили 33-м, Серохвостов занял 73-е место. Заменившие Елисеева и Гараничева на втором этапе Кубка мира Поварницын и Томшин заняли 28-е и 39-е место соответственно. Результаты не самые высокие, но они как минимум показывают, что у тренерского штаба есть выбор при формировании эстафетной команды.

В то же время четвёрка сильнейших россиян по общему зачёту Кубка мира на данный момент это Латыпов, Логинов, Серохвостов и Халили. И именно в таком составе мужская команда и выступит в эстафете. Тренерское решение понятно – эстафету побегут сильнейшие прямо сейчас.

Выбор состава объяснил старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

«Мы рассматривали на эстафету все кандидатуры, в том числе новоприбывших Томшина и Поварницына. И всё же заранее держали в голове Серохвостова, хотели попробовать его на втором этапе, который «освободился» с отъездом Елисеева на Кубок IBU. И хоть Даниил вчера и дал нам повод его заменить, решили этого не делать. На тренировке он выглядел хорошо. Надеюсь, завтра Серохвостов оправдает доверие», – приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

Тем более свой провал в спринте Серохвостов объяснил тем, что надел тонкие перчатки, из-за которых замёрзли руки, и показать хорошую стрельбу не получилось.

И очень хорошо, что Серохвостову дают шанс в эстафете, несмотря на неудачный спринт. Даниил – один из претендентов на участие в Олимпийских играх, и сейчас просто необходимо пробовать его в разных гонках. И если брать подготовку к Олимпиаде как основную задачу, ничего страшного даже в плохом выступлении Серохвостова со штрафными кругами не будет. Времени перед Олимпиадой, для того чтобы попробовать разные варианты, ещё достаточно.

В целом всё понятно и с расстановкой по этапам. В концовке прошлого сезона стало понятно, что Логинову комфортнее на третьем этапе, а Латыпов может творить такие же чудеса, как в своё время Шипулин, на четвёртом. Халили успешно пробовался в качестве «забойщика» в Нове-Место. Ну а второй этап, позволяющий поэкспериментировать, побежит как раз новичок Серохвостов.

«Я его слепила из того, что было»

А вот результаты российских девушек перед эстафетой настораживают: сейчас Россия – на шестом месте в Кубке наций. Её опережают команды Швеции, Германии, Норвегии, Беларуси и Франции.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, кто попал в состав эстафетной команды: «Состав в принципе известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам. Есть пара моментов, над которыми ещё нужно подумать. Может ведь и придавить некоторых, если их поставить на четвёртый этап, а гонка не сложится», – рассказал Шашилов в эфире «Матч ТВ» после женского спринта.

По Нигматуллиной и Резцовой на старте сезона никаких вопросов нет. На данный момент они сильнейшие спортсменки в российской команде и занимают 11-е и 18-е место в общем зачёте соответственно. И обе в спринте перед эстафетой попали в тридцатку сильнейших.

Миронова также показала, что больше других готова бежать в эстафете, в спринте, где стала лучшей из россиянок, заняв 20-е место. В предыдущем спринте Светлана финишировала только 94-й, но тогда у Мироновой возникли проблемы с винтовкой, и надеемся, что они не повторятся.

Выбор четвёртой участницы самый сложный. Судя по результатам, пока не готова к эстафете Ирина Казакевич. В трёх первых личных гонках сезона она стала 109-й, 79-й и 45-й.

Остаются Лариса Куклина и Валерия Васнецова, но и их результаты удовлетворительными пока назвать сложно. Лучший результат Куклиной в трёх гонках – 28-е место в индивидуальной гонке, Васнецова была 26-й в спринте. В общем зачёте Кубка мира Васнецова и Куклина на 49-м и 51-м месте соответственно с разницей в два очка. И кому из них бежать эстафету?

Шашилов решил, что лучше взять Куклину. Да и вообще смотрит на ситуацию позитивно:

«В эстафете будем бороться за третье место – это как минимум. Как минимум это место должно быть нашим. Но там как карта ляжет. Потенциал позволяет бороться за призы».

Очень хочется верить, что тренер окажется прав. Но пока в ожидании женской эстафеты в голове крутится только строчка из песни «Узелки» Алёны Апиной: «Я его слепила из того, что было».