Эх, Миронова… Российская биатлонистка могла прорваться к бронзе, но завалила «стойку»

Ничего хорошего не ждём?

Женская гонка преследования на этапе Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде не сулила болельщикам ничего хорошего. По итогам спринта россиянки не удивили: Миронова, Нигматуллина и Резцова уже на старте отставали от лидеров на минуту и более. Куклиной и Казакевич было совсем сложно на что-то рассчитывать с отставанием в полторы минуты.

А в лидерах были Лиза Тереза Хаузер из Австрии, Эльвира Эберг из Швеции и Анна Сола из Беларуси. Австрийская биатлонистка стартовала с небольшим отрывом от конкуренток, но не сильно торопилась на первом круге и подпустила к себе главных соперниц.

Впрочем, Хаузер бежала не быстро, но стреляла отлично: пять попаданий позволили ей остаться на первой месте. За ней выскочила Анаис Шевалье, а вот Эберг, Сола и Алимбекова, стартовавшая четвёртой, провалились в глубину протокола. Вообще, многие девушки попали в порыв, поэтому перестановок было много. Например, Рёйселанд мгновенно переместилась с 12-го места на четвёртое, Лена Хекки – с 15-го на пятое, Доротея Вирер – с 16-го на 6-е.

У россиянок дела на рубеже, кстати, шли неплохо. Миронова и Нигматуллина стреляли без промахов. Увы, но быстро бежавшая Резцова допустила сразу же два промаха.

Эх, Миронова…

На втором круге ситуация для Мироновой изменилась к лучшему: она прибавила на лыжне и отыграла почти 20 секунд у Хаузер, оставшейся на первом месте. Главное было – точно отстрелять, и Светлана с этой задачей справилась. Пять попаданий – и девятое место! Кстати, без ошибок провела вторую «лёжку» и Нигматуллина, но она осталась на границе топ-20.

Что касается лидеров, то подошедшие к стрельбе почти одновременно Хаузер, Шевалье и Эберг стреляли отлично, но по скорости шведка, конечно, была быстрее. По ходу третьего круга она легко оторвалась от соперниц и на «стойку» пришла с запасом в 13 секунд.

Но интрига в гонке жила: Эберг промахнулась сразу два раза, Шевалье – один, а вот Лиза Тереза Хаузер снова отработала на ноль и снова вышла на первое место.

Увы, Светлана Миронова не смогла в одночасье справиться с проблемами на «стойке». Если бы закрыла четвёртую и пятую мишень, то боролась бы за бронзу. Но… Два промаха.

Победа за норвежкой

Борьба за высокие места для россиянок закончилась досрочно. Миронова, пробежав два штрафных круга, опустилась на 16-е место с отставанием в минуту и 22 секунды. Ульяна Нигматуллина с одним промахом на «стойке» была ещё дальше – 24-е место и почти две минуты отставания. Казакевич, Резцова и Куклина – все дружно в четвёртом десятке.

Хаузер сумела сохранить первое место, но подпустила к себе сразу пять соперниц: за победу боролись ещё и Рёйселанд, Бексон, Эльвира и Ханна Эберг и Шевалье. Двух претенденток на медали отсеяла неточная стрельба – сёстры Эберг побежали на круги. А дальше всё решала скорость: на заключительном круге быстрее всех была Марте Рёйселанд. А Хаузер чуть отстала от француженок: Бескон финишировала с серебром, Шевалье – с бронзой.

Лучшей среди россиянок за счёт лучшей стрельбы стала Ульяна Нигматуллина – 17-я с одним промахом на четырёх рубежах. Миронова – 24-я. Резцова, Казакевич и Куклина – в топ-40.