Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Миронова могла включиться в борьбу за награды с 20-го места в гонке преследования на Кубке мира по биатлону — 2021/2022

Эх, Миронова… Российская биатлонистка могла прорваться к бронзе, но завалила «стойку»
Михаил Чесалин
Миронова могла завоевать медаль
Комментарии
Светлана стартовала 20-й, но имела реальные шансы прорваться на самый верх.

Ничего хорошего не ждём?

Женская гонка преследования на этапе Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде не сулила болельщикам ничего хорошего. По итогам спринта россиянки не удивили: Миронова, Нигматуллина и Резцова уже на старте отставали от лидеров на минуту и более. Куклиной и Казакевич было совсем сложно на что-то рассчитывать с отставанием в полторы минуты.

А в лидерах были Лиза Тереза Хаузер из Австрии, Эльвира Эберг из Швеции и Анна Сола из Беларуси. Австрийская биатлонистка стартовала с небольшим отрывом от конкуренток, но не сильно торопилась на первом круге и подпустила к себе главных соперниц.

Кубок мира по биатлону — 2021/2022. А счастье было близко! У России был шанс на медали! Кубок мира по биатлону — 2021/2022. А счастье было близко! У России был шанс на медали!

Впрочем, Хаузер бежала не быстро, но стреляла отлично: пять попаданий позволили ей остаться на первой месте. За ней выскочила Анаис Шевалье, а вот Эберг, Сола и Алимбекова, стартовавшая четвёртой, провалились в глубину протокола. Вообще, многие девушки попали в порыв, поэтому перестановок было много. Например, Рёйселанд мгновенно переместилась с 12-го места на четвёртое, Лена Хекки – с 15-го на пятое, Доротея Вирер – с 16-го на 6-е.

У россиянок дела на рубеже, кстати, шли неплохо. Миронова и Нигматуллина стреляли без промахов. Увы, но быстро бежавшая Резцова допустила сразу же два промаха.

Эх, Миронова…

На втором круге ситуация для Мироновой изменилась к лучшему: она прибавила на лыжне и отыграла почти 20 секунд у Хаузер, оставшейся на первом месте. Главное было – точно отстрелять, и Светлана с этой задачей справилась. Пять попаданий – и девятое место! Кстати, без ошибок провела вторую «лёжку» и Нигматуллина, но она осталась на границе топ-20.

«Слепила из того, что было». Как набирали составы сборной России на биатлонные эстафеты «Слепила из того, что было». Как набирали составы сборной России на биатлонные эстафеты

Что касается лидеров, то подошедшие к стрельбе почти одновременно Хаузер, Шевалье и Эберг стреляли отлично, но по скорости шведка, конечно, была быстрее. По ходу третьего круга она легко оторвалась от соперниц и на «стойку» пришла с запасом в 13 секунд.

Но интрига в гонке жила: Эберг промахнулась сразу два раза, Шевалье – один, а вот Лиза Тереза Хаузер снова отработала на ноль и снова вышла на первое место.

Увы, Светлана Миронова не смогла в одночасье справиться с проблемами на «стойке». Если бы закрыла четвёртую и пятую мишень, то боролась бы за бронзу. Но… Два промаха.

Победа за норвежкой

Борьба за высокие места для россиянок закончилась досрочно. Миронова, пробежав два штрафных круга, опустилась на 16-е место с отставанием в минуту и 22 секунды. Ульяна Нигматуллина с одним промахом на «стойке» была ещё дальше – 24-е место и почти две минуты отставания. Казакевич, Резцова и Куклина – все дружно в четвёртом десятке.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
04 декабря 2021, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
32:20.6
2
Анаис Бескон
Франция
+4.8
3
Анаис Шевалье
Франция
+7.0

Хаузер сумела сохранить первое место, но подпустила к себе сразу пять соперниц: за победу боролись ещё и Рёйселанд, Бексон, Эльвира и Ханна Эберг и Шевалье. Двух претенденток на медали отсеяла неточная стрельба – сёстры Эберг побежали на круги. А дальше всё решала скорость: на заключительном круге быстрее всех была Марте Рёйселанд. А Хаузер чуть отстала от француженок: Бескон финишировала с серебром, Шевалье – с бронзой.

Лучшей среди россиянок за счёт лучшей стрельбы стала Ульяна Нигматуллина – 17-я с одним промахом на четырёх рубежах. Миронова – 24-я. Резцова, Казакевич и Куклина – в топ-40.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021