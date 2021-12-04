«Штрафной круг будет лишним». Как Россия билась с Норвегией за золото в эстафете

Наконец-то россияне разбежались! После немного грустного женского пасьюта, где Миронова упустила шанс на медаль, «застрелившись» на стойках, мужская эстафета была фееричной. И в плохом, и в хорошем смысле.

Россияне наконец-то взяли первую медаль в сезоне. Четвёртый раз подряд сборная России поднимается на подиум в эстафетах. Вот только если бы не Латыпов – медаль могла быть даже золотой. А пока что, увы, бронза. Эдуард неожиданно дрогнул в гонке.

«Штрафной круг явно будет лишним»

Карим Халили был неплох на первом этапе, вначале – даже идеален: шёл в лидерах, стрелял чисто. А вот на стойке Карим занервничал: промазал дважды и с трудом закрыл мишени тремя допами. И тут россиянина выручила потрясающая скорость. Он не только подтянул команду с седьмого на четвёртое место, но и по времени приблизил к лидерам. Ногами Карим и правда был очень хорош – вторая скорость на этапе, лишь 11,7 секунды уступил французу Клоду.

«Стоя нельзя было допускать столько ошибок. Три дополнительных патрона – непозволительно для первого этапа. Мандраж не накрывал, промахи были очень близкие. Я даже удивлялся, что четвёртый или пятый выстрел не закрылся. Видел, что ребята уходят, старался быстрее стрелять допами. Перед последним выстрелом подумал – штрафной круг явно будет лишним», — признался Карим.

На втором этапе Даниил Серохвостов показал, что ошибки в спринте были случайностью. Россиянин сразу бросился догонять, сократив отставание до 5 секунд, а потом неожиданно единственный из группы лидеров чисто прошёл лёжку. Весь второй круг Даниил возглавлял гонку, так и не позволив Тарьею Бё догнать его, хотя отставание было лишь 3 секунды. Но, как и Халили, на стойке Серохвостов дрогнул: два промаха и два допа. Ногами, конечно, Даниил нивелировал отставание. Как итог: третий на смене этапа, проигрыш 19 секунд и лучший ход на этапе!

Возвращение

Сегодня Александр Логинов вспомнил, что долгое время был лидером команды. Сперва казалось, что выглядит экс-чемпион мира не слишком хорошо, ведь отставание к первому огневому рубежу выросло на 5 секунд. Но в лидерах шёл Йоханнес Бё, так что ситуация не выглядела страшно, тем более россиянин почти догнал украинца Цымбала, который был почти в 15 секундах от Логинова.

И на лёжке, и на стойке Александр отработал чисто, впервые в сезоне сделав ноль, да ещё и показав самую быструю стрельбу. А к смене этапа россиянин ещё и успел немного сократить отставание, насколько это возможно с Бё. И, кстати, ногами на этапе Логинов проиграл норвежцу меньше 10 секунд.

Круг всё-таки был

Финишёр Эдуард Латыпов сразу бросился сокращать, тем более впереди был Ветле Шоста Кристиансен. Вероятно, это и сказалось на лёжке – россиянин допустил один промах. Но, к счастью, ошибку допустил и норвежец, так что отставание даже сократилось – 15 секунд. Казалось, всё шикарно – шансы на медаль железные, а на золото – реальные.

Но подвёл тот, от кого не ожидалось. Неожиданно на стойке Латыпов дрогнул, допустил два промаха, которые не смог закрыть допами, и зашёл на круг! Россия в итоге откатилась на третье место, опережая немцев на 20 секунд. На последнем круге Эдуард бился с Навратом, стараясь сохранить медаль. К счастью, получилось. Надеемся, что на подиум завтра в эстафете попадёт и женская сборная.