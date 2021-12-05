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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Эстерсунд: женская эстафета, гонка преследования (мужчины), онлайн-трансляция 5 декабря

Кубок мира — 2021/2022. Латыпов включается в борьбу за медали пасьюта! LIVE
Арина Ершова Татьяна Постникова
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Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
Комментарии
В спринте Эдуард остановился в шаге от подиума. Сегодня будет яркая борьба!
Расписание Кубка мира-2021/2022
Общий зачёт Кубка мира-2021/2022

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде завершается второй этап Кубка мира по биатлону-2021/2022. В программе заключительного соревновательного дня запланированы женская эстафета и мужской пасьют. Накануне россиянки в гонке преследования выглядели неважно, хотя и почти все улучшили результаты спринта. Мужчины же завоевали в эстафете бронзу. Посмотрим, будет ли сопутствовать медальный успех нашим биатлонистам сегодня. Следите за самыми жаркими моментами гонок в холодном Эстерсунде в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Женская эстафета начнётся в 14:35 по московскому времени, мужской пасьют — в 17:15.

Состав мужской сборной на пасьют Состав женской эстафеты
Live Татьяна Постникова

А вот мужчины нас наконец-то порадовали! Россияне завоевали первую медаль — бронзу, хотя имели шансы и побороться за золото. Как потом признался Латыпов, он понимал это сам, поэтому решил рискнуть на последней стойке. Затея не оправдалась — Эдуард ушёл на штрафной круг, оставшись лишь на третьем месте.

«Штрафной круг будет лишним». Как Россия билась с Норвегией за золото в эстафете «Штрафной круг будет лишним». Как Россия билась с Норвегией за золото в эстафете
10:34 Татьяна Постникова

Коль женщины у нас стартуют первыми, давайте вспомним, как вчера у них прошёл пасьют. Все россиянки, за исключением Мироновой и Резцовой улучшили результаты спринта. Первую часть гонки Светлана вообще претендовала на медаль, пока не допустила четыре промаха на стойках.

Эх, Миронова… Российская биатлонистка могла прорваться к бронзе, но завалила «стойку» Эх, Миронова… Российская биатлонистка могла прорваться к бронзе, но завалила «стойку»
10:31 Татьяна Постникова

Состав мужской сборной на пасьют

К сожалению, из россиян в гонку преследования не отобрался Даниил Серохвостов. У остальных же сборнико есть хорошие шансы улучшить свои позиции.

4. Эдуард Латыпов +0,26 секунд;
13. Александр Логинов +0,56 секунд;
28. Александр Поварницын +1,22 минута;
33. Карим Халили +1,30 минута;
39. Василия Томшин +1,39 минута.

Мужская гонка начнётся в 17:15 по Москве.

10:24 Татьяна Постникова

Состав женской эстафеты

В женской эстафете россиянки будут стартовать под шестым номером. Первый этап тренеры доверили Кристине Резцовой, второй — Ларисе Куклиной, третий — Светлане Мироновой, а финишёром осталась Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

Гонка начнётся в 14:35 по московскому времени.

10:20 Татьяна Постникова

В Швеции сегодня действительно холодно. Сейчас температура в Эстерсунде -14 градусов по Цельсию. В предыдущие дни было почти в два раза теплее. К счастью, ветер сегодня потише, чем вчера, всего 3 м/с.

10:13 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в неприятно морозном Эстерсунде пройдут женская эстафета и мужской спринт. Накануне Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в соревнованиях эстафетных четвёрок у мужчин. Надеемся, что за медали поборются и женщины, которые накануне не слишком хорошо выступили в пасьюте.

Даже если эстафета пройдёт без россиян на подиуме, шансы на медаль всё равно есть — только в пасьюте. В спринте Латыпов стал четвёртым, так что ждём яркой борьбы!

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