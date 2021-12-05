Кубок мира — 2021/2022. Латыпов включается в борьбу за медали пасьюта! LIVE

В спринте Эдуард остановился в шаге от подиума. Сегодня будет яркая борьба!

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде завершается второй этап Кубка мира по биатлону-2021/2022. В программе заключительного соревновательного дня запланированы женская эстафета и мужской пасьют. Накануне россиянки в гонке преследования выглядели неважно, хотя и почти все улучшили результаты спринта. Мужчины же завоевали в эстафете бронзу. Посмотрим, будет ли сопутствовать медальный успех нашим биатлонистам сегодня. Следите за самыми жаркими моментами гонок в холодном Эстерсунде в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Женская эстафета начнётся в 14:35 по московскому времени, мужской пасьют — в 17:15.