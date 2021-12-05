Кубок мира — 2021/2022. Латыпов включается в борьбу за медали пасьюта! LIVE

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде завершается второй этап Кубка мира по биатлону-2021/2022. В программе заключительного соревновательного дня запланированы женская эстафета и мужской пасьют. Накануне россиянки в гонке преследования выглядели неважно, хотя и почти все улучшили результаты спринта. Мужчины же завоевали в эстафете бронзу. Посмотрим, будет ли сопутствовать медальный успех нашим биатлонистам сегодня. Следите за самыми жаркими моментами гонок в холодном Эстерсунде в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Женская эстафета начнётся в 14:35 по московскому времени, мужской пасьют — в 17:15.
А вот мужчины нас наконец-то порадовали! Россияне завоевали первую медаль — бронзу, хотя имели шансы и побороться за золото. Как потом признался Латыпов, он понимал это сам, поэтому решил рискнуть на последней стойке. Затея не оправдалась — Эдуард ушёл на штрафной круг, оставшись лишь на третьем месте.
Коль женщины у нас стартуют первыми, давайте вспомним, как вчера у них прошёл пасьют. Все россиянки, за исключением Мироновой и Резцовой улучшили результаты спринта. Первую часть гонки Светлана вообще претендовала на медаль, пока не допустила четыре промаха на стойках.
Состав мужской сборной на пасьют
К сожалению, из россиян в гонку преследования не отобрался Даниил Серохвостов. У остальных же сборнико есть хорошие шансы улучшить свои позиции.
4. Эдуард Латыпов +0,26 секунд;
13. Александр Логинов +0,56 секунд;
28. Александр Поварницын +1,22 минута;
33. Карим Халили +1,30 минута;
39. Василия Томшин +1,39 минута.
Мужская гонка начнётся в 17:15 по Москве.
Состав женской эстафеты
В женской эстафете россиянки будут стартовать под шестым номером. Первый этап тренеры доверили Кристине Резцовой, второй — Ларисе Куклиной, третий — Светлане Мироновой, а финишёром осталась Ульяна Нигматуллина (Кайшева).
Гонка начнётся в 14:35 по московскому времени.
В Швеции сегодня действительно холодно. Сейчас температура в Эстерсунде -14 градусов по Цельсию. В предыдущие дни было почти в два раза теплее. К счастью, ветер сегодня потише, чем вчера, всего 3 м/с.
Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в неприятно морозном Эстерсунде пройдут женская эстафета и мужской спринт. Накануне Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в соревнованиях эстафетных четвёрок у мужчин. Надеемся, что за медали поборются и женщины, которые накануне не слишком хорошо выступили в пасьюте.
Даже если эстафета пройдёт без россиян на подиуме, шансы на медаль всё равно есть — только в пасьюте. В спринте Латыпов стал четвёртым, так что ждём яркой борьбы!
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