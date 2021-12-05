«Будем биться за победу. Какие проблемы?» Тренер сборной России пошутил перед эстафетой?

В женской сборной России уже давно все ориентируются на эстафету. В личных гонок подиумы – невероятное чудо, а вот в командных россиянки периодически заезжают на пьедестал. После бронзовой медали у мужчин, эстафету у женщин ждали с особыми надеждами. Тем более старший тренер команды Михаил Шашилов уверял, что будем биться за победу. Видимо, он пошутил, а мы зря надеялись.

Нет, гонка началась просто шикарно, казалось, что заявка на медаль – железная. И по словам Шашилова, правда, какие могли быть проблемы? А потом у россиянок не заладилось: то стрельба мимо мишеней, то ход хромает. Чудом в итоге остались в десятке. К счастью, новый антирекорд не установили.

Первые – золотые, вторые – горелые

В детстве в любых соревнованиях у нас говорили: «Первые – горелые, вторые — золотые». У сборной России на этапах вышло всё совершенно наоборот.

Кристина Резцова выдала просто невероятный первый этап. Казалось, спортсменка забыла обо всех проблемах, что мучали её в последних гонках. Сегодня и стрельба, и ход были идеальны. Оба рубежа она прошла на ноль, при этом будучи в топ-3 по скорострельности. По дистанции Резцова тоже летела с отличной скоростью, возглавляя всю гонку «змейку» соперниц. Ногами россиянка показала пятый ход, уступив 16,2 секунды Линн Перссон.

Получив лидерство, Куклина сразу же потеряла его, откатившись на пятое место, хотя и держалась в непосредственной близости к группе лидеров. Вот только первая стрельба всё перечеркнула: Лариса очень долго целила мишени, но всё равно допустила два промаха. Как итог: отставание увеличилось до 32 секунд.

Вторая стрельба была аналогичной, правда, на промах меньше. Ногами Куклина ухудшила свои позиции настолько, насколько это было возможно. Пускай россиянки остались на пятой позиции, отставание от лидеров было больше минуты. Уже привычный для нас проигрыш. Ходом Лариса уступила лидерам 48 секунд и показала 11 ход. Лучше была даже японская биатлонистка Сари Маэда, причём на 20 секунд.

Проблемные

После довольно печального этапа Кулиной главные надежды были на Светлану Миронову. У биатлонистки отличная скорость, а до третьего места было всего 30 секунд. Но Миронова, в отличие от Резцовой, о своих проблемах как раз-таки вспомнила. На «лёжке» Светлана махнула два промаха, из-за чего россиянки были отброшены на восьмое место и отставанием почти 1 минута 40 секунд.

На «стойке» вселенная, а точнее соперницы, дали Мироновой шанс отыграться, допуская промахи. Но Светлана, увы, им не воспользовалась и намазала сама. Один промах она закрыла лишь со второго допа. В итоге Миронова, которая, как ожидалось, отыграет эту минуту, привезла ещё одну.

Проблемы у россиянки ведь были не только со стрельбой, но и с ходом. Ногами биатлонистка была пятой, но проиграла Эльвире Эберг больше минуты. Так нельзя.

Плохо начала и финишёр Ульяна Нигматуллина. К первой отсечке россиянка проиграла лидеру Бреза-Буше 18 секунд, а потом ещё семь. И на стрельбе снайпер команды подкачала, промазав на один на «лёжке» и два на «стойке». Быстрым ходом Ульяна никогда не отличалась, так что стало совсем понятно, что нужно лишь чудом остаться в первой десятке. После второго огневого рубежа отставание россиянок было 3,5 минуты! Благо, своим последним кругом Нигматуллина его не увеличила, а даже немного сократила – до 3 минут 10 секунд.

Конечно, сегодняшняя гонка для всех россиянок, кроме Резцовой, была провалом. Надеемся, наши девушки смогут собраться к следующей эстафете, которая пройдёт на этапе в Хохфильцене.